Пилатес и длительный перелет

Одежда

Так как планируется долгий перелет, необходимо быть достаточно предусмотрительным. Одежда и обувь должны быть максимально удобными. Что нужно знать:

никакой неудобной одежды или обуви;

исключить ремни, тугие джинсы, так как они способствуют временному сдавливанию тела, что замедляет циркуляцию крови;

ткань должна быть мягкой.

Варикозное расширение вен не предусматривает ношение тесной и неудобной одежды, так как уже имеющаяся проблема с оттоком крови может причинить вред нервной системе. Вследствие пережатия нервов происходит отек тела. Именно поэтому не рекомендовано долго находиться в одном положении.

Каблуки, шлепанцы, балетки несовместимы с длительными перелетами. Парусиновые тапочки или обычные кроссовки станут отличной альтернативой. При наличии неудобной обуви страдает все тело, причем происходит деформация стоп. Следует избегать обуви, ограничивающей движение и приводящей к дискомфорту.

Багаж

Преимуществом обладает легкий багаж, который легче 3кг. Именно такой вес является безопасным. Ручная кладь считается основным вредителем для здоровья, так как она преимущественно действует на плечевые суставы. Если она находится на колесах рядом с хозяином, то это провоцирует на совершение ассиметричных движений с большим весом. Это способствует нанесению вреда даже при передвижении багажа.

Люди пожилого возраста, подростки или беременные женщины относятся к группе риска, так как они имеют определенные ограничения по подъему тяжестей.

Как реагирует тело

Неравномерная нагрузка является следствием появления выраженных мышечных дисбалансов, что подвергает весь опорно-двигательный аппарат непосильным упражнениям. Появление скованности и спазма мышц считается следствием нарушения организации правильного положения головы и плечевого пояса. Зачастую может возникать боль в шейном или грудном отделе, головная боль, отечность лица.

Прослеживается появления синдрома «рабочей кисти». Особое напряжение испытывает крестец и поясница. Может возникнуть тянущая или острая боль в области спины. Межпозвоночные диски должны подвергаться минимальным нагрузкам.

Что делать

Во избежание возникновения проблем необходимо соблюдать несколько правил:

следить за положением головы;

нижняя часть живота должна быть в подтянутом состоянии для облегчения нагрузки на позвоночник;

обеспечение свободного тока крови к стопам и тазобедренной части тела;

применять определенную стойку на 3 точках стопы с вертикальным расположением таза относительно стоп и головы.

Паспортный контроль

Во время паспортного контроля есть возможность немного размяться. Тело, находящееся долго в одном положении, отекает по причине плохой циркуляции крови. Поэтому для ее разгона рекомендовано выполнять простые разминочные упражнения для разгрузки позвоночника.

Расслабляющие упражнения

Если тело долго не совершало движения, рекомендовано применять вертикальное выстраивание:

минимизировать воздействие ручной клади на тело, то есть опустить сумку на землю;

стать прямо в положение с соединенными коленями и присесть несколько раз;

производить легкие вращения головой во все стороны.

Выстраивание стоп должно заключать в себе упражнения на полную опору ног. Необходимо мысленно представить, что стопы располагаются на двух треугольниках. Данное упражнение позволяет выполнить разгрузку позвоночника и суставов ног.

Мышцы живота также нуждаются в движении. При вдохе следует расслабить нижнюю его часть, а при выдохе подтянуть к позвоночнику. Причем немаловажно одновременно вытягиваться макушкой вверх. Следует выполнять несколько повторений. Упражнение ориентировано на обеспечение циркуляции крови в особенности области малого таза.

Положение сидя

При завершении посадки можно подготовиться к перелету. При часовом перелете организм получает большие нагрузки на позвоночник.

Если в это время неправильно сидеть или лежать, это приводит к возникновению болезненных ощущений в районе позвоночника.

Положение сидя не приносит пользу, а только нагружает организм. При выполнении нескольких упражнений можно «смячгить» свой перелет. Для этого нужно выстраивать тело с помощью сидения:

в вертикальном положении прижать позвоночник к спинке;

расположиться четко по центру сидения;

положение стоп — на полу согласно ширине таза;

цикличное выполнение упражнений.

Как дышать

Большое внимание следует уделить своему дыханию:

• вдыхать и выдыхать постепенно;

• выполнять действия не спеша с диапазоном от 16 до 30 счетов.

Упражнение рассчитано на снятие стресса, расслабление диафрагмы, получения кислорода клетками кожи и обеспечения равномерного кровотока.

Необходимо выполнять медленное вытягивание кистей рук. Достаточно сгибать и разгибать запястья с легкими потягиваниями на себя. Дыхание должно быть ровным и спокойным. Повторения выполнять для обеих рук. Упражнение расслабляет, производится профилактика артритов.

Плечи также нужно приводить в движение. Достаточно поднимать и опускать лопатки около 5 раз, после чего выполнить движения по кругу.

Голова требует серьезного расслабления:

вертикальное вытягивание позвоночника;

расположение подбородка у центра шеи;

каждое движение полагает ощущение натяжения мышц;

совершение поворотов в разные стороны;

наклоны в стороны повторяются 5-6 раз.

Упражнение снимает напряжение шейного отдела позвоночника во избежание появления мигреней.

По Кейгелю необходимо удобно расположиться на кресле и производить вдохи, выдохи. Необходимо выполнять с повторениями в 10 раз. Упражнение разминает спину.

Для позвоночника

Чтобы снизить нагрузку на позвоночник, необходимо выполнять:

скручивания;

поднимание таза с положения сидя с руками на подлокотниках;

после расположения руки на затылке потянуть локоть вверх, повторить действие для обеих рук;

повороты тела.

Станет заметно снижение напряжения в мышцах и их расслабление.

Для упражнения стоп снимается обувь и выполняется:

шевеление пальцами ног;

перекачивание на внутренних их арках;

движение пятками вверх и вниз, то есть создание имитации ходьбы.

Это способствует приливу крови, уходу усталости и отечности. Особенно приемлемы данные упражнения при варикозном расширении вен.

Зал ожидания

Пауза, называемая залом ожидания, считается настоящей разгрузкой для позвоночника. Рекомендовано по возможности совершать движения, находясь в сидячем положении, или ходить, что способствует разминанию мышц. Имеющееся время нужно использовать с пользой, поэтому следует:

выполнить выпрямление ноги и совершить несколько наклонов поочередно с каждой;

остановиться около стены, согнуть ногу в колене и подтянуть пятку к ягодице, причем совершать для обеих ног.

Махи, приседения, наклоны — все средства хороши. Это способствует разгону крови во избежание появления сильных отеков конечностей. Принятие горизонтального положения на 15 минут способно облегчить общее состояние и немного расслабить организм.

Получение багажа

После того, как перелет совершен, пришло время позаботиться о своем теле. Рекомендовано состояние покоя в течение 30 минут. Существует ряд специальных упражнений, которые снимают стресс после длительных перелетов или путешествий.

После прилета

Расслабляющие упражнения следует выполнять сразу по приезду.

Дыхание лежа на спине. Находясь в положении лежа на полу положить полотенце под голову и совершать вдохи и выдохи. Данный процесс способствует расслаблению, снятию стресса.

Вращательные движения стоп. Следует выполнить движения прорисовки окружности при помощи ног с максимальным отклонением в положении сидя или лежа.

Круговые движения носом. При совершении круговых движений головы расслабляются мышцы шеи. Во время упражнения следует выполнять последовательные вдохи и выдохи.

Мост с плечами. Является одним из основных упражнений Пилатеса. Суть заключается в движении таза в положении лежа и направленными к нему ребрами при совершении подъемов до нижнего края лопаток. Следует производить опускание и подъем туловища. Не рекомендовано людям с остеопорозом или другими заболеваниями позвоночника.

Лопатки. Производить разведение лопаток при помощи поднятия рук вверх и раздвигания в стороны с параллельным их выполнением. Принять положение сидя со сложенными за головой руками. При вдохе производить движения поднятия плеч к ушам, при выдохе — опускания. Осуществление повторений в количестве 5-10 раз.

Подъемы. Из положения лежа приходить к положению сидя с выдохом. Позвоночник должен быть в форме полукруга. Движения следует выполнять плавно и размеренно.

Лебедь. В положении лежа на животе производить легкие разгибания. При выдохе опускаться.

Детская поза. С положения на коленях присесть на стопы и упереться головой в пол. Мышцы позвоночника и поясницы расслабляются. Необходимо производить глубокие вдохи.

Наклоны. Выполнение возможно как сидя, так и стоя. Следует сгибать позвоночник в сторону для растягивания межреберного пространства. Перед самим сгибом необходимо хорошо потянуться.

Повороты. Находясь в положении стоя или сидя, совершить по 5 поворотов в разные стороны.

Отжимания. Выполнять с положения на коленях, руки следует выгибать в стороны. Напряжение шеи должно быть минимальным.

Положение вертикально. Стать прямо и совершать движения становлений на носочки в виде легких отталкиваний. Следить за дыханием — оно должно быть ровным и спокойным.

Если выполнять предложенные упражнения по 3 часа в неделю, заметно улучшится общее состояние, пройдет раздражительность, нормализуется сон и пройдут неприятные ощущения в районе позвоночника.

Даже в течение дня нужно давать организму отдохнуть около 20 минут, что также способствует приведению его в тонус.

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