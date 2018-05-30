Повышенная потливость: как с ней справиться и когда пора обратиться к врачу?

Эта ежегодная летняя проблема: слишком много пота. Можно сколько угодно напоминать себе о том, какую важную роль играет потоотделение в работе организма, что таким образом поддерживается баланс жидкости, происходит терморегуляция и даже выводятся вредные вещества, но каждое лето хочется, чтобы уже придумали наконец «окончательное» средство. Впрочем, кое-что вы можете сделать для себя сами — и нет, мы не имеем в виду дезодоранты. Как ни странно, но то, что мы едим и пьем, а также лекарства, которые принимаем, могут сильно влиять на потоотделение. Пейте меньше кофе

О том, что кофе обладает мочегонным эффектом, известно многим. А вот то, что под воздействием этого напитка жидкость может выводиться и через поры тела, задумываются реже. Между тем регулярное употребление кофе (особенно горячего) может сильно сказаться на вашей способности к потоотделению. Сократите употребление алкоголя

Это в принципе хорошая идея — пить алкоголь редко и небольших количествах. Несмотря на все полезные свойства некоторых его разновидностей (например, красного вина), алкоголь оказывает вредное воздействие практически на все системы нашего организма — и способность к потоотделению не исключение Алкоголь ускоряет наш сердечный ритм и расширяет кровеносные сосуды в нашей коже, принося кровь к поверхности вашей кожи — и в результате мы потеем активнее. Откажитесь от пряностей

Специи, особенно разные виды перцев, приводят к тому, что температура тела повышается — и организм производит больше пота, чтобы нормализовать баланс. Впрочем, если ваше тело реагирует активным выбросом пота на любую еду, в том числе холодную — это повод обратиться к врачу. Проверьте уровень глюкозы в крови

Излишняя потливость может быть признаком диабета первого и второго типа, а также гипогликемии — пониженного уровня сахара в крови. Если вы заметили, что потеете больше, чем обычно (и особенно если одновременно с этим отмечаете повышенную жажду) — обратитесь к врачу. Проконтролируйте гормональный баланс

Еще одна причина повышенного потоотделения — гипертиреоз, состояние, при котором в кровь выбрасывается слишком много гормонов щитовидной железы. Обратитесь к эндокринологу, если потеете больше обычного. Проверьте лекарства, которые принимаете

Некоторые разновидности лекарств могут вызывать повышенное потоотделение. Это антибиотики; препараты, снижающие артериальное давление; препараты от сухости во рту, а также некоторые виды биологически активных добавок.