Как бороться с проблемной кожей? Простые советы на каждый день

Идеальное лицо — это красиво в любом возрасте. Гладкая и подтянутая кожа сводит к минимуму применение косметики. А прыщи и чёрные точки значительно портят внешний вид, поэтому с ними нужно бороться. Первое, что необходимо сделать, это определить относится кожа к проблемной или нет. МедикФорум решил выяснить подробнее, какой уход нужен проблемной коже. Если появляются единичные прыщи несколько раз в месяц, то такую кожу проблемной считать нельзя. Если же высыпания появляются на одних и тех же участках кожи и имеют постоянный характер — это проблемная кожа. Для борьбы с проблемной кожей важно своевременно найти причину появления высыпаний на коже. Ниже приведены наиболее часто встречающиеся причины появления кожных несовершенств.

Причины проблемной кожи:

Давайте разберемся, что может провоцировать высыпания на лице и делать кожу по-настоящему проблемной. Это, конечно, и еда, и внешняя среда, и внутренние проблемы. Вот полный список, который мы собрали с небольшими комментариями.

Наследственность. С такой причиной достаточно тяжело бороться, она требует длительного лечения у дерматолога и проведение целого ряда взаимосвязанных косметологических процедур.

Окружающая среда. К сожалению, чистый воздух стал роскошью. Выхлопные газы, выбросы от заводов все это пагубно сказывается на здоровье человека. Кожа, как губка впитывает все вредные вещества и отражается это в виде различных высыпаний на лице.

Не грамотно подобранные средства для лица могут усугубить ситуацию. Кожа может стать суше, потерять свой водный баланс и как итог начать разрушаться.

Косметика. Декоративная косметика вызвать различные высыпания на коже. Компоненты, которые входят в состав тонального крема или пудры сушат кожу, закупоривают поры, это мешает коже «дышать».

Частый контакт лица и рук. На руках за день скапливаются тысячи бактерий, если постоянно руки прикасаются к лицу, прыщи не заставят себя ждать.

Также причиной прыщей может стать использование обычного полотенца, оно может провоцировать раздражение. Решение проблемы — заменить на одноразовые салфетки. Вредные привычки негативно скажутся на коже, поэтому стоит знать, что курение и алкоголь «отражаются» на лице через два дня. Неправильное питание может сказаться на состоянии кожи очень быстро. В итоге жирное, мучное, сладкое «засоряет» кишечник и как следствие появляются высыпания. Недосып и стресс сказываются на гормональном фоне и также способствуют появлению прыщей. Не стоит забывать о том, что перед менструацией возможно появление единичных высыпаний, они также говорят о гормональных проблемах. Гормоны виноваты и в том случае, если вы принимаете противозачаточные таблетки, они тоже могут стать причиной. Кроме гормонов, на кожу могут влиять любые другие таблетки.

Способы борьбы с высыпаниями на лице

Выяснив причину появления «неприятностей» на лице, можно приступать непосредственно к борьбе с высыпаниями. Конечно, лучше выяснить точную причину и проконсультироваться со специалистом, но что-то можно сделать и самостоятельно, изменив простые привычки.

Так, косметику нужно смывать каждый вечер мицеллярной водой без отдушек и спирта. Это просто правило, но оно поможет избежать проблем с кожей. Очищение кожи должно происходить на ежедневной основе, два раза в день. Необходимо выбирать щадящие пенки, гели и мусы, чтобы не повредить тонкий верхний слой кожи. Остатки косметики очень вредны, важно помнить об этом, даже, когда хочется лечь спать с косметикой. После этого важно помнить про увлажнение. Оно является следующим этапов в уходе за кожей. Для этого можно применять любой увлажняющий крем. Да, иногда недостаточное увлажнение тоже может приводить к появлению высыпаний. Несколько раз в неделю нужно пользоваться скрабом для лица. Это позволит коже избавиться от старых ороговевших частиц. Пилинг можно делать как в косметологических клиниках, так и в домашних условиях. Можно купить его в магазине или приготовить. Выбор пилинга дело непростое, но стоит поискать свой вариант, который будет идеально подходить именно вашей коже. После каждого пилинга кожу нужно питать. Для этого можно применять специальный крем. Бытовые советы могут показаться банальными, но важно их соблюдать. Так, например, наволочку нужно менять через два дня. На ней скапливаются бактерии, которые способствуют появлению прыщей. Для борьбы с прыщами «изнутри» можно применять «Полисорб» и «Эубикор». Эти добавки улучшают работу кишечника, очищают организм, что способствует снижению высыпаний на коже. Конечно, этот совет подойдет только для случаев, когда причина не кроется в каком-либо серьезном заболевании.

Как правильно выбрать средства для умывания?

Процесс умывания, конечно, в деле борьбы с прыщами необычайно важен. Тоники и гели для умывания не должны содержать сульфатов. Сульфаты — это соли, их воздействие на кожу имеет накопительный эффект. После длительного использования средств с таким составом кожа начинает шелушиться, терять цвет, появляются прыщи. В составе не должно быть спирта. Почему? Все дело в том, что при использовании косметических средств со спиртом достигается быстрый эффект, на коже длительное время не появляется жирный блеск, именно в этом и кроется большая опасность. Кожа с каждым днём становится суше и организм начинает выделять ещё больше кожного жира, чтобы восстановить водный баланс. Сальные железы начинают работать в экстренном режиме, выделяется больше кожного сала, поры закупориваются и прыщей становится больше.

Для проблемной кожи лучше выбирать средства с антибактериальными компонентами. Природные противовоспалительные средства: календула, ромашка и алоэ вера. Для кожи, склонной к жирности подойдут такие компоненты, как экстракт березы и лимонная кислота. В составе должны присутствовать масла. Они обладают увлажняющим эффектом и восстанавливают ее липидный барьер. После нанесения средства с использованием масла на лице создаётся защитная пленка, которая снижает потерю влаги. Витамины необходимы для кожи. Витамины группы А, В и С должны содержаться в составе средств для ухода за кожей. Вода — это обязательный компонент любого «правильного» средства. Пантенол способствует обеззараживанию, заживлению, оказывает омолаживающий эффект. Важно помнить, что не существует средства, которое помогает за один раз. Уход за кожей — это комплекс процедур. Выполнять их нужно ежедневно. Ранее эксперты определили какой должен быть уход за проблемной кожей лица.