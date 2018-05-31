Девушка начала больше есть и похудела

Жительница США Мэри Ллевеллин (Mari Llewellyn) рассказала, как благодаря здоровому образу жизни сбросила 34 килограмма и стала фитнес-блогером. Об этом сообщило издание The Mirror.

Девушка призналась, что похудеть со 110 килограммов ей помогла радикальная перемена образа жизни. «Я поняла, какие продукты полезны для организма, и теперь ем куда больше, чем раньше», — отметила Ллевеллин.

Она рассказала, что набрала вес после переезда из Уэльса в Нью-Йорк, когда ей было 10 лет. Долгое время 24-летняя девушка не решалась сесть на диету. «Все началось, когда я была на последнем курсе университета и страдала от депрессии. Мне пришлось уйти в академический отпуск, и я заедала стресс пиццей. Но я хотела выбраться из этого состояния, так что потихоньку начала питаться правильно», — поведала Ллелевин.

Девушку поддержал ее парень, увлекающийся бодибилдингом. Он и сподвиг ее пойти в тренажерный зал.

Изначально она сидела на диете для бодибилдеров, содержащей много продуктов с высоким содержанием белка, таких как яйца и курица. Затем девушка добавила в свой рацион полезные жиры. Теперь ее вес составляет 76 килограммов при росте 180 сантиметров. Она тренируется шесть раз в неделю и ведет блог в Instagram, в котором дает советы поклонникам.