Опасная кухня: лечим ожоги

Кухня — настоящее сердце дома, вотчина хозяйки и одновременно — место по-настоящему опасное для здоровья. Причина — повышенная травмоопасность в связи с использованием острого кухонного инструмента и близость к источникам тепла. И именно термические ожоги — самые частые причины «кухонных» травм.

Чаще всего обжечься на кухне можно кипятком, горячим маслом или другим жиром, а также коснувшись горячей плиты, противня, огнем от горелки. Кроме того, не следует забывать о высокой вероятности ожога паром от любых кипящих жидкостей.

Классификация термических ожогов стандартная и не зависит от места, где повреждение кожи было получено.

Ожоги первой степени поверхностные, не выходят за пределы верхнего слоя кожи, характеризуются ее покраснением, и в течение нескольких дней проходят без следа.

Ожоги второй степени также относятся к поверхностным, но помимо участка покраснения, соответствующего месту воздействия горячей жидкости или пара на коже могут появиться заполненные мутным желтоватым содержимым пузыри. После заживления такого ожога рубцов не остается, главное — избежать занесения на поверхность ран, образовавшихся на месте пузырей.

Ожоги третьей степени захватывают ростковый слой дермы, в результате чего происходит омертвение поврежденного участка кожи с последующим отторжением и образованием рубца.

При ожоге четвертой степени повреждение распространяется на подлежащую клетчатку, мышцы и другие структуры

«Обычно традиционные ожоги на кухне неглубоки, крайне редко среди них можно встретить ожоги третьей степени, намного чаще степень повреждения кожи минимальна. Благодаря этому лечение таких ожогов можно проводить дома.

В первую очередь, сразу после получения ожога нужно обеспечить отведение от поврежденной кожи избытка тепла. Эта мера не только помогает облегчить боль и жжение, но также служит профилактикой дальнейшего распространения тепловой волны в коже, повреждения более глубоких структур. Охладить кожу можно, погрузив конечность в таз с холодной водой и льдом, наложив на поврежденный участок холодный тканевый компресс. Недопустимо протирать льдом поврежденную кожу — так можно спровоцировать ее микроповреждения. Кроме того, нельзя смазывать участок кожи с ожогом маслом, жирной сметаной, сливками. Пленка жира мешает отведению от кожи тепла. Если на коже все-таки появились пузыри, прокалывать их тоже нельзя: так можно внести инфекцию.

После достаточного охлаждения места ожога (как правило, при этом стихает боль и жжение), необходимо использовать аэрозоль для наружного применения, содержащий декспантенол — например, оригинальный лекарственный препарат «Пантенолспрей» аэрозоль для наружного применения. Он оказывает противовоспалительное действие, улучшает регенерацию тканей, быстро абсорбируется (всасывается) кожей. Возрастных ограничений нет, возможна индивидуальная непереносимость, применение у детей должно производиться под наблюдением взрослых *

В отличие от мази или крема, аэрозоль для наружного применения легко наносится и быстро впитывается, не оставляя жирных пятен.

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От ожогов на кухне не застрахован никто, даже те, кто максимально тщательно и ответственно соблюдает технику безопасности. Своевременная первая помощь и средства, стимулирующие регенерацию поврежденной кожи, помогут быстро облегчить дискомфорт, способствуют заживлению ожога.

* Инструкция по медицинскому применению «Пантенолспрей» Рег. уд. П №012187/01 от 22.08 2011