Этот волшебный альгинат: чем полезна пластифицирующая маска для лица?

Наверное, абсолютно все женщины в мире мечтают, как можно дольше оставаться красивыми и молодыми. Что только они не испробовали для достижения своих целей. Однако с возрастом эффективность большинства ранее использовавшихся препаратов становится намного ниже. Но даже в этом случае есть выход — пластифицирующая маска! МедикФорум собрал всю информацию об этом уходе за кожей.

Что такое пластифицирующая маска и как она появилась?

В 1981 году биохимик Мур Стефорд сделал невероятное открытие при исследовании водорослей. При вытягивании из водорослей йода получили необычный новейший продукт. Он был назван — альгинатом. Для косметологии 1981 год стал очень значимым. Во время проведения опытов в лабораториях ученые обнаружили, что если этот продукт соединить с водой, то он превращается в гель, насыщенный минералами и витаминами. Это способствует заживлению небольших повреждений кожи, а также выводит радионуклиды и тяжелые металлы из организма.

При нанесении на кожу лица, альгинат увлажняет и усиленно питает ее витаминами, а также способствует ускорению обменных процессов. Благодаря этим качествам, гель начал довольно широко использоваться в индустрии красоты. В состав плацифицирующей маски для лица входит альгинат натрия, который и является её основой. Добыча его происходит в таких странах как Англия, Япония, Америка, Франция, а также и на Белом море в России. Чтобы получить это вещество подойдут лишь белые и красные водоросли. Интересно, что альгинат не содержится в наземных растениях, он получается только из морских водорослей. Процесс его получения довольно недорогой и совсем нетрудоёмкий. В морях очень большое количество белых и красных водорослей, поэтому это вещество стало доступным. Вследствие чего альгинат является отличным средством, чтобы все желающие красавицы мира смогли сохранить красоту и молодость своей кожи. Было выявлено, что при использовании альгината не бывает никаких аллергических реакций и неблагоприятных эффектов для кожи лица. Он полностью является безопасным и даже возможно использовать его в пищевой промышленности. В альгинатной маске находится такое вещество как диатомит. Это вещество активно очищает поры лица. Состоит оно из кремния. Очень много лет назад в океанах в основном жили простейшие одноклеточные организмы, которые обладали панцирями из кремния. Со временем останки этих организмов оседали на дно, где и получалась пористая кремневая порода, которая обладает свойствами абсорбента.

Какими эффектами обладает эта маска?

Давайте разберем все действия, которые оказывает на кожу такая маска. 1. Детокс и лифтинг-эффект. 2. Убирает все воспалительные очаги на кожи. 3. Помогает бороться с бактериями. 4. Освежает 5. Увлажняет 6. Запускает процесс регенерации. 7. Уменьшает поры. 8. Усиливает кровоснабжение кожи. 9. Освежает цвет лица. 10. Положительно влияет на тонус кожи. 11. Замедляет процессы старения. 12. Запускает механизм омоложения кожи лица. При постоянном применении такого препарата ваша кожа засияет здоровьем: — исчезнет проблема с пигментацией на кожи; — хорошо очистятся и сузятся поры на кожи; — подтянется контур лица; — уйдет отечность; — улучшится цвет лица;

Очень часто под маску, косметологи наносят такие активные вещества, как масла, сыворотки, эмульсии. Благодаря им, средство намного глубже и быстрее проникает в слои кожи. Вследствие этого, обменные процессы происходят интенсивнее и быстрее. После процедуры на вашу кожу обязательно будет нанесен крем для ее увлажнения. Опытный косметолог без труда подберет программу с учетом всех особенностей вашей кожи лица.

Маска для тела: эффективность альгината

Чтобы привести в идеальное состояние кожу своего тела существуют альгинатные маски для тела. Ведь не только ваше лицо нуждается в уходе и постоянной заботе. Маска для тела отлично справляется с дряблость кожи, активно борется с целлюлитом, устраняет отечность и усталость ног, что особо ценно после долгого трудового дня. Данная процедура должна проходить обязательно в косметическом кабинете под присмотром профессионального косметолога. После нанесения маски на тело, специалист накрывает вас особым термоодеялом, под которым вы пролежите тридцать минут. По завершению сеанса остатки маски удаляют в душе теплой водой. Результат от ее применения не заставит себя ждать. Ваша кожа на теле станет подтянутой и хорошо увлажненной. Чтобы достичь идеального и стойкого эффекта от альгинатной маски для тела, вам потребуется применять маску два или три раза в неделю.

Возможно ли применение данной процедуры в домашних условиях?

Использовать эту маску можно и на дому, но вы столкнётесь с небольшими трудностями. Вам самим надо будет приготовить данную смесь, сделать ее надо однородной. Обязательно после приготовления маски нужно довольно быстро ее нанести на заранее хорошо подготовленную кожу.

При использовании дома маска даёт те же хорошие результаты, что и процедура в косметическом салоне, только тогда, когда будет полностью соблюдён порядок использования. Стянуло кожу? Это эффект лифтинга. Это свидетельствует о том, что состав маски была приготовлена по всем правилам и рекомендациям. После получасового воздействия ваша кожа насытится витаминами, хорошо увлажнится, и отлично подтянется.

Все фазы нанесения препарата

1. Обязательная подготовка. Обязательно очистите кожу тоником, молочком или средством для снятия макияжа. На брови и ресницы нанесите жирный крем. На кожу лица можете нанести сыворотку, но это не обязательное действие. Приготовьте маску. Разводить препарат надо обязательно перед непосредственным нанесением. Помните, маска очень быстро застывает! Разведите порошок в прохладной воде, температура которой не больше двадцати градусов, в пропорции 1:3. Теперь смело можете наносить маску на лицо. 2. Нанесение. Наносится она специальным косметическим шпателем или просто пальцами. Нанесение маски производится строго по массажным линиям лица. Процедура началась! На тридцать минут вам следует расслабиться, желательно в горизонтальном положении. 3. Снятие маски. По истечению времени очень осторожно и аккуратно снимите маску. Снятие начинайте с подбородка, медленно двигаясь вверх. Альгинатная маска снимается целостно. 4. Уход за кожей после процедуры. Воспользуйтесь тоником сразу после того как сняли маску. Не забудьте, затем нанести крем для лица, который подходит типу вашей кожи. Дополнительный уход после процедуры никакой не требуется. Такую маску, возможно, использовать дома не более трёх раз в неделю. Полный курс составляет 8-12 процедур.

Отзывы о пластифицирующей маске для лица

Все женщины, делавшие альгинатную маску для лица, имеют очень хорошие отзывы о процедуре. Они сразу заметили изменения в своей внешности. Их лицо посвежело, преобразилось, поры стянулись и очистились, подтянулся контур лица. Все представительницы прекрасного пола отметили, что не очень удобно проводить процедуру красоты дома, лучше сходить к хорошему косметологу. В косметическом кабинете ведь не нужно задумываться о составе этой маске и торопиться при нанесении её на кожу, там лучше расслабиться и получать несказанное удовольствие от процесса преображения. Если вы еще не делали эту уникальную омолаживающую процедуру, то смело делайте первый шаг навстречу молодости и красоте. Ранее эксперты рассказали об уникальной маске из цитрусовых.