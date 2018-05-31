Как заставить мозг считать сахар горьким

Чем больше развиваются нейронауки, тем больше ученые понимают, как манипулировать мозгом. Ученые могут заставить видеть то, чего не видишь, спровоцировать агрессию без повода или наоборот подавить ее в разгар драки. Или же как в новом исследовании радикально изменить восприятие вкуса.

Нейроученые открыли способ как изменить восприятие вкуса: как сделать так, чтобы мозг считал сладкие вещи отвратительными, а горькие — наоборот вкусными. Пока, правда, только у мышей.

Американские исследователи из Колумбийского университета говорят, что научились включать и выключать части в миндалевидном теле мозга, делая сладость отвратительной, а горечь — притягательной. Статья об этом исследовании опубликована в журнале Nature.

Миндалевидное тело — это область в височной доле, которая, как уже известно, играет большую роль в управлении такими эмоциями как страх, удовольствие, а также в вопросе мотивации, инстинкте выживания и обработке стрессовых ощущений. Предыдущие исследования также показали, что миндалевидное тело напрямую связано с восприятием вкусов.

Новое исследование показало, что в этом теле есть отдельные зоны для восприятия сладости и горечи. В результате ученые с помощью стимуляции лазерным светом смогли искусственно включить нейронные связи в "сладких" и "горьких" зонах миндалевидного тела.

Когда "сладкие" связи были активированы, лабораторные мыши даже на обыкновенную воду реагировали как на сахар. Затем ученые смогли путем манипуляции этими нейронными связями придать сладости горечь, а горечи — наоборот сладость, или же по крайней мере добиться стойкого эффекта, при котором мыши не желали есть сладкую пищу, но с удовольствием ели горькие продуты, чего в естественном состоянии быть не может.

В другом эксперименты ученые отключили связи в миндалевидном теле, но не стали трогать вкусовую зону коры головного мозга. Мыши по-прежнему ели, но, похоже, перестали отличать сладкое от горького и вообще потеряли ощущение этих вкусов. Исследователи сделали вывод, что, судя по их открытиям, вкусовая система мозга состоит из отдельных "модулей", которые можно по отдельности изолировать, модифицировать или вообще удалить.

Ученые считают, что подобное открытие будет прекрасным методом для лечения как ожирения, так и анорексии, и может в будущем послужить основой для похудания, не требующего каких-либо диет. Правда, пока экспериментов на людях они не проводили.