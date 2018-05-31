12 причин начать силовые тренировки

Стереотип «женщины не должны носить тяжести» давно пора забыть: нет лучшего способа улучшить собственную физическую и умственную работоспособность, чем начать силовые тренировки. Это вовсе не приведет тебя к тому, что ты будешь выглядеть мускулистой, как мужчина — в женском теле в принципе не производится столько тестостерона, стимулирующего рост мышц. Но если ты все еще скептически относишься к этому виду тренировок, есть несколько причин, которые заставят тебя передумать:

1. Сжигается больше жира и калорий

Тренировки по поднятию веса стоит добавить к твоей обычной тренировке, если ты хочешь эффективнее сжигать жир и иметь возможность быстрее избавляться от калорий, чем на классическом кардио. И даже после того, как ты закончила занятие по подъемам — твое тело остается в режиме сжигания жира. Это называют эффектом избыточного пост-тренировочного потребления, и он не наступает, если ты делаешь низкоинтенсивное кардио.

2. Уменьшается риск потери мышечной массы

После наступления 30 лет твое тело постепенно начинает терять мышечную массу. А когда это происходит — ягодицы, живот, подбородок и руки начинают провисать. Если ты не начнешь принимать меры предосторожности еще с наступлением двадцатилетия, ты легко можешь обрести этот лишний багаж на своем теле, и единственный способ предотвратить подобную ситуацию — работать с весом.

3. Снижается риск травм

Силовые тренировки помогают предотвратить риск получения травм, так как мускулы, кости, связки и сухожилия быстрее укрепляются при подобных занятиях. Фактически, производство коллагена — первичного волокна соединительной ткани, только ускоряется, когда ты начинаешь поднимать тяжести. А за счет того, что кости становятся менее хрупкими, а мышцы укрепляются — риск травмы снижается.

4. Ускоряется метаболизм

Твой метаболизм замедляется с возрастом, и тебе становится все тяжелее сбрасывать лишние килограммы. Существует прямая связь между твоим метаболизмом и мышечной массой: у мышц существуют митохондрии, которые превращают глюкозу в полезную энергию. С потерей мышечной массы количество митохондрий уменьшается, а значит, замедляется метаболизм. Поскольку во время силовой тренировки увеличивается именно мышечная масса, то количество митохондрий в клетках не уменьшается, и метаболизм не замедляется.

5. Снижается риск диабета

Диабет — одно из тех заболеваний, которые значительно усложняют жизнь человека вне зависимости от его возраста. И лучшее, что ты можешь сделать для борьбы с этой сложной болезнью, требующей скучной диеты на протяжении всей жизни — силовая подготовка! Группа ученых, возглавляемая Хосе Д. Ботезелли, проводила эксперимент с диетой с высоким содержанием фруктозы. Они обнаружили, что те, кто занимается силовыми тренировками, обладают повышенной толерантностью к глюкозе и чувствительности к инсулину.

6. Улучшает работу сердца

Ученые из Канадского Медицинского центра доказали, что при силовой работе над мышцами пациенты также улучшают работу своего сердца. В том числе люди с коронарной недостаточностью стабилизируют сердечный ритм, силу сердечной мышцы и общую выносливость.

7. Корректируется осанка

Кривая осанка — то, в чем большинство из нас виноваты сами. К счастью, ты можешь улучшить свое положение, работая с весом и правильно выполняя указания тренера. Это поможет тебе увеличить костную и мышечную силу, а значит, избавиться от сутулости и перекосов.

8. Увеличивается энергия

После того как приступишь к силовым тренировкам, ты обнаружишь огромную разницу в уровнях своей энергии в течение дня. Это происходит от того, что каждая мышца просыпается и начинает эффективную работу, чтобы переработать пищу в энергию. Это помогает не только сбросить лишний жир, но уменьшить воспаление в теле, а значит, приводит к тому, что ты начнешь чувствовать себя легкой и подвижной.

9. Помогает получить красивую фигуру

Лучшая часть силовых тренировок — возможность сделать свои изгибы достаточно округлыми. Используй гантели, штанги, ленты сопротивления или собственный вес для занятий, и с их помощью ты сможешь быстро построить правильную мышечную массу и выделить формы своего тела.

10. Улучшается гибкость

Растягивающие и сжимающие движения не только помогают строить сильные мышцы, но и улучшает общую гибкость всего тела. Пробуй различные тренировки на разные части тела, чередуя их с упражнениями на растяжку, чтобы увеличить преимущества от занятия.

11. Снимается стресс

В целом, силовые тренировки оказывают положительное влияние еще и на психическое здоровье. Когда ты поднимаешь гантели по меньшей мере дважды в неделю, все твое внимание сосредоточено на том, чтобы сделать это правильно, не травмируя себя. Если твой мозг не думает о проблемах на работе или дома, он меньше беспокоится, а значит, происходит освобождение от стресса. Более того, заметив позитивные изменения в своем теле, ты научишься меньше волноваться и фокусироваться на положительных изменениях в своей жизни.

12. Улучшается сон После того как потратишь столько времени на поддержание тонуса своего тела, разумеется, ты будешь крепче спать и забудешь о проблеме бессонницы. Если в последнее время ты долго не можешь заснуть и встаешь к обеду, попробуй именно силовые тренировки и обрати внимание на изменение своего состояния.