9 научных причин, почему отдых на природе полезен

Завтра наступит лето. А это значит, что пора расчехлять палатку, готовить удочки, покупать крем от комаров, ведь в ближайшие три месяца твои шансы выехать за город будут такими же высокими, как столбик термометра за окном. Отдых на природе позволяет вырваться из капкана городских проблем, отвлечься от привычного антуража и насладиться успокаивающим пейзажем. Но его польза заключается не только в смене обстановки. Существует множество научных доказательств того, что отдых на свежем воздухе уменьшает уровень стресса, оказывает благотворное воздействие на ум и тело. Сегодня мы расскажем тебе о нескольких из них.

1. Витамин D необходим для твоего организма

Отдых на природе предполагает, что ты наконец выйдешь из тени офиса или своего дома и будешь наслаждаться яркими лучами солнца. Тем более что под их воздействием в твоем организме вырабатывается витамин D, который способствует хорошему настроению, укрепляет кости и зубы, уменьшает риск развития рака, сердечных заболеваний, диабета. Также витамин D улучшает кровоток и снижает давление, буквально расслабляя кровеносные сосуды.

2. Естественный свет нормализует твой сон Получение необходимой порции солнечного света позволит тебе почувствовать себя отдохнувшим и расслабленным. Это происходит за счет правильной регулировки производства мелатонина в твоем организме. Мелатонин — это гормон, который контролирует суточные ритмы твоего тела. Он заставляет тебя чувствовать сонливость в ночное время при наступлении темноты. Солнечный свет блокирует выработку мелатонина в дневное время, что обеспечивает его необходимое количество к концу дня, а тебе — здоровый сон.

3. Нахождение на природе помогает избавиться от стресса

Сильная занятость, особенно при взаимодействии с электронными устройствами, является главной причиной стресса. Исследование Калифорнийского университета показало, что у людей, имеющих постоянный доступ к электронной почте или получающих регулярный поток сообщений на телефон, в течении дня наблюдались более частые сердечные сокращения, в отличие от тех, кто был отрезан от электронной связи. Поэтому отдых на природе позволит тебе полностью расслабиться. При условии, конечно, что ты не будешь искать Wi-Fi между подосиновиками. 5 главных источников стресса в современном мире

4. Природная среда помогает тебе сосредоточиться

Избавиться от средств связи и остаться наедине с природой полезно и для умственной деятельности. Врачи подтверждают, что без источников стресса у человека обостряется концентрация. Это помогает ему активизировать работу мозга на фоне расслабляющей атмосферы, нивелирующей негативное воздействие на организм.

5. Безмятежный отдых помогает переосмыслить важные вещи

Человеческий мозг требует 20% всей энергии, вырабатываемой телом, и это требование увеличивается на 5-10%, когда ты сосредоточен на умственной проблеме. При этом, когда твое тело отдыхает, мозг не прекращает работать, но делает это по-другому. В безмятежном окружении природы происходят важные психические процессы, которые стимулируют механизмы самоидентификации, помогают проанализировать собственное поведение и свой этический кодекс.

6. Свежий воздух улучшает кровяное давление

В загрязненном городском воздухе происходит больший износ организма, пытающегося получить чистый кислород. Это повышает частоту сердечных сокращений и приводит к увеличению кровяного давления. Свежий воздух приводит к обратной реакции и нормализует работу сердечно-сосудистой системы.

7. Свежий воздух положительно влияет на настроение

Количество кислорода, поступающего в твой мозг, регулирует выработку серотонина — вещества, влияющего на настроение, аппетит, память, социальное поведение и прочие процессы. Избыток серотонина может привести к раздражительности и сильному напряжению, а его нехватка — к психологической подавленности. Свежий воздух помогает выработать необходимый уровень серотонина и способствует хорошему настроению.

8. Бактерии в почве также повышают уровень серотонина

Успокаивающее воздействие природы происходит не только благодаря свежему воздуху. Ученые из Колорадо утверждают, что безвредные бактерии, содержащиеся в почве, выступают в роли природного антидепрессанта, увеличивая выработку серотонина в мозге человека. Эти бактерии также способны улучшить работу иммунной системы и сократить вероятность появления эндокринных заболеваний.

9. Физические нагрузки помогают выработке эндорфина

Физические нагрузки, которые, как правило, сопровождают отдых на природе (походы, езда на велосипеде, плавание и прочие), провоцируют производство эндорфина — одного из гормонов радости. С увеличением его количества в организме человек обретает чувства спокойствия, ясности и удовлетворения.