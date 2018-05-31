Ученые нашли способ омолодить людей

Когда мы говорим о старости, то чаще всего имеем внешние признаки старения. В реальности же важнее, что изнашиваются внутренние органы. Наши хромосомы, несущие информационный код, снабжены теломерами, концевыми участками. Учёные выяснили, что теломеры имеют защитную функцию, но с возрастом они сокращаются, что и вынуждает организм стареть. За восстановление теломеров отвечает фермент теломераза. Однако проблема состоит в том, что теломераза беспрерывно функционирует лишь в половых и раковых клетках. Специалисты в 1997 году сумели привить теломеразу обычным клеткам, выращенным в лаборатории. Ещё почти без малого 20 лет учёные продолжали исследования.