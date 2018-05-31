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Ученые нашли способ омолодить людей
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Ученые нашли способ омолодить людей 

Рамблер 1 час назад
Когда мы говорим о старости, то чаще всего имеем внешние признаки старения. В реальности же важнее, что изнашиваются внутренние органы. Наши хромосомы, несущие информационный код, снабжены теломерами, концевыми участками. Учёные выяснили, что теломеры имеют защитную функцию, но с возрастом они сокращаются, что и вынуждает организм стареть. За восстановление теломеров отвечает фермент теломераза. Однако проблема состоит в том, что теломераза беспрерывно функционирует лишь в половых и раковых клетках. Специалисты в 1997 году сумели привить теломеразу обычным клеткам, выращенным в лаборатории. Ещё почти без малого 20 лет учёные продолжали исследования.
И вот в 2015 году произошло событие, встряхнувшее научное сообщество. Американская исследовательница, председатель Совета директоров компании BioViva Элизабет Пэрриш согласилась принять участие в рискованном генном эксперименте. 44-летняя женщина решила обратить собственные биологические вспять и сбросить пару десятков лет. Из-за того, что в США препараты не прошли экспертизу, Элизабет пришлось отправиться в Колумбию, где ей сделали инъекции. Что стало с ней сегодня? И действительно ли найден эликсир молодости?
Женский форум
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