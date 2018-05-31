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Спортивный центр «Космос» раскрыл секрет правильной тренировки
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Спортивный центр «Космос» раскрыл секрет правильной тренировки 

Вестник района Гагаринский 40 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Спортивный центр «Космос» дал рекомендации для любителей физических упражнений. Как правильно организовать нагрузку, посоветовали опытные тренеры.
«Для того, чтобы мышцы, в том числе увеличивали свою силу, они должны работать с большей нагрузкой, чем привыкли. Чтобы увеличить выносливость, мышцы должны работать в течение более длительного периода времени или с более высокой интенсивностью. Тем не менее, избегайте резкого увеличения нагрузки. Используйте правило десяти процентов: увеличивайте нагрузку не более чем на одну десятую в неделю, чтобы организм успевал адаптироваться», — написали тренеры спортивного центра «Космос» в одной из социальных сетей.
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