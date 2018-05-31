Эффективность Пилатеса: миф или реальность

Не только для женщин

После появления Пилатеса его стали применять в качестве фитнеса, так как это и является его основной функцией. Джозеф Пилатес создал данную программу занятий, изначально предполагаемую для лиц женского пола. Данная методика очень эффективна в после реабилитационные периоды.

На сегодняшний день такие занятия стали более популярны для женщин, но многие мужские программы имеют в своем составе некоторые элементы данной методики. Это позволяет говорить о том, что Пилатес практикуется как у женщин, так и у мужчин, особенно занимающихся бодибилдингом.

Пилатес = йога?

Цель данной методики — объединение тела, ума и духа.

Данный процесс может быть осуществлен разными методами и путями. Йога и Пилатес практикуются на мате. Но имеются кое какие различия.

Йога и Пилатес обладают разными подходами к движениям, применяют различные стили дыхания и состоят из практически полностью несовпадающих видов упражнений. Пилатес подразумевает не просто работу на мате. Поэтому йога в отличие от него способствует просто расслаблению организма.

Просто или сложно

Самостоятельное выполнение упражнений по Пилатесу не даст ожидаемого эффекта. По началу будет казаться, что выполнение упражнений достаточно простое. Это главная ошибка всех тренирующихся по данному методу самостоятельно.

Работа способствует задействию глубоких мышц, поэтому польза от данной методики возможна только при правильном выполнении данных упражнений. Рекомендовано посещение специальных уроков.

Высокая сложность выполнения

Пилатес рассматривается в качестве группированных сложных упражнений, которые зачастую трудны для выполнения людей, находящихся в отличной физической форме. Во время такого сеанса работают все глубокие мышцы тела. Предусмотрены упражнения, которые предназначаются для групп с разными уровнями физической подготовки.

Дополнительное оборудование

Чтобы данная методика способствовала получению высоких результатов, Джозеф решил добавить в арсенал мат. Определенное дополнительное оборудование для таких занятий не требуется. Для тренировки тела достаточно наличие мата.

Не только для мышц центра

Пилатес был создан для тренировки мышц всего тела. Эффективность занятия определяется количеством задействованных мышц, то есть чем их больше, тем выше результат. Это позволяет создать систему функциональной силы, применимой для всех движений. Система Пилатеса способствует обретению не только силы, но и гибкости всего тела.

Упражнения для всех

Гибкость — это основная составляющая данного метода. Методика данных упражнений позволяет развивать ее. Со временем она не просто улучшается, но и расширяется возможность увеличения диапазона движений. Занятия Пилатесос способствуют обеспечению гибкости суставов и тела в целом. Возможно изменение упражнений, их совершенствование или усложнение.

Доступность

Средняя стоимость занятия может варьироваться от 10 до 20 долларов. Большинство клубов предлагают классы Пилатеса без взимания дополнительной платы при оплачивании членских взносов в спортзале. Ведущие по данной методике отмечают, что упражнения могут быть использованы в качестве ежедневной реабилитации. Особое внимание уделяется тем, у кого имеются проблемы с подвижностью или травмы.

Возраст не помеха

Изучение Пилатеса позволило определить его широкий спектр применения. Существуют специальные разделения для профессионалов, любителей и детей. Программа метода предусматривает индивидуальные занятия с людьми, которые имели проблемы с суставами, растяжения, травмы, переломы. Стили и модификации настолько разнообразны, что позволяют использовать Пилатес при наличии любых видов травм. У данного метода не имеется противопоказаний.

Пилатес возможно применять обладателям тела с различной степенью гибкости. Программа общедоступна для каждого. Теперь для того, чтобы фигура стала гибкой, красивой после разного рода полученных травм, необходимо заниматься по данной методике.

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