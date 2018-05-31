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Людям с низким ростом бывает гораздо тяжелее худеть
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Людям с низким ростом бывает гораздо тяжелее худеть 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Людям с коротким ростом бывает значительно тяжелее худеть, чем высоким. Эксперты рассказали, с чем это связано, и как решить данную проблему. Само по себе избавление от лишнего веса это дело непростое. Для многих жертв ожирение даже невыполнимое. Однако рост является одним из факторов, которые влияют на успех данной борьбы. Люди с коротким ростом, которые имеют точно такое же здоровье и уровень активности, как и более высокие люди, значительно реже теряют лишние килограммы. В результате, им необходимо употреблять меньше калорий для того, чтобы похудеть. И хотя на первый взгляд это кажется абсурдным, здесь есть логика. Чем большей мышечной массой обладает человек, тем выше скорость метаболизма. А от этого показателя зависит скорость сжигание лишних калорий. У высоких людей мышцы больше просто потому, что они выше. А людям низкого роста не только нужно есть меньше, но и учитывать другие факторы, которые влияют на количество сжигаемых калорий. Среди них физические нагрузки, сон и гормоны. Правильное питание и регулярные тренировки могут помочь настроить скорость метаболизма на тот показатель, который даст желаемые результаты. Отметим, что люди низкого роста могут сжигать такое же количество калорий, выполняя те же самые упражнения и за тот же самый период времени, как и более высокие. Но большое значение имеет, какие тренировки делает человек низкого роста. Лучше, если он сосредоточится на силовых занятиях, позволяющих набрать большее количество мышечной массы и сжечь больше калорий. Кстати, мужчины низкого роста значительно быстрее обретают очень красивое мускулистое тело, по сравнению с непропорционально развитыми высокими представителями сильного пола. Хоть в этом есть какой-то плюс. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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