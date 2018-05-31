48-летняя Дженнифер Лопес рассказала, как поддерживает себя в идеальной форме 

Кажется, что Джей Ло удалось перехитрить время: сегодня 48-летняя актриса выглядит едва ли не лучше, чем на заре своей карьеры. Отличная фигура, подтянутая кожа и практически безупречные формы не оставляют никого равнодушными. И если скептики периодически пытаются обвинить певицу в злоупотреблении фотошопом, факт остается фактом — вопреки всем законам природы она выглядит великолепно. Как считают поклонники, всему виной роман Джей Ло с красавцем Алексом Родригесом, отношения с которым обсуждает весь Голливуд. Певица явно стала лучше выглядеть и заметно похорошела после того, как влюбилась. Мы узнали главные секреты красоты Лопес, которая каждым своим выходом производит фурор.
Питание
Главное правило рациона звезды — полный отказ от сахара и соли. Джей Ло считает, что организм человека получает эти вещества в достаточном количестве из фруктов и овощей. К слову, знаменитость является большой поклонницей вегетарианской диеты, которая помогла ей скинуть самые сложные 3-4 килограмма. Кстати, сейчас Джей Ло ни в чем себе не отказывает, но ест в течение дня около 5-ти раз и маленькими порциями.
Спорт
Стоит отметить, что тренером звезды несколько лет являлась голливудский эксперт Трейси Андерсон, клиентами которой числятся Шакира, Гвинет Пэлтроу и Мадонна. В 2008 году Андерсон помогла скинуть Джей Ло 14 кг благодаря интенсивным тренировкам по спринтерскому триатлону. Сейчас телом певицы занимается Дэвид Кирш. Тренер утверждает, что во время занятий они стараются сочетать упражнения для разных групп мышц, а также силовые и кардионагрузки: отжимания, приседания, прыжки и элементы кикбоксинга. Одним из самых действенных и эффективных упражнений в интервальном тренинге является бурпи — специальное функциональное отжимание.
Бьюти-советы
Главный секрет красоты Джей Ло — десять часов сна ежедневно. Актриса уверена, что распланированный режим сна не просто повышает рабочую эффективность, но также положительно сказывается на состоянии кожи. Также в течение дня знаменитость выпивает 1,5 литра воды, медитирует и практикует дыхательные практики. Более 10 лет актриса не пьет кофе и крайне редко употребляет алкоголь, так как уверена — только вода способна продлить молодость кожи. Среди любимых косметологических процедур актрисы — химический пилинг, который она стабильно делает раз в год. Между тем, во всех интервью Дженнифер уверяет, что ничто так не влияет на красоту женщины, как внутренняя гармония.