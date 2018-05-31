48-летняя Дженнифер Лопес рассказала, как поддерживает себя в идеальной форме

Кажется, что Джей Ло удалось перехитрить время: сегодня 48-летняя актриса выглядит едва ли не лучше, чем на заре своей карьеры. Отличная фигура, подтянутая кожа и практически безупречные формы не оставляют никого равнодушными. И если скептики периодически пытаются обвинить певицу в злоупотреблении фотошопом, факт остается фактом — вопреки всем законам природы она выглядит великолепно. Как считают поклонники, всему виной роман Джей Ло с красавцем Алексом Родригесом , отношения с которым обсуждает весь Голливуд. Певица явно стала лучше выглядеть и заметно похорошела после того, как влюбилась. Мы узнали главные секреты красоты Лопес , которая каждым своим выходом производит фурор.

Питание

Главное правило рациона звезды — полный отказ от сахара и соли. Джей Ло считает, что организм человека получает эти вещества в достаточном количестве из фруктов и овощей. К слову, знаменитость является большой поклонницей вегетарианской диеты, которая помогла ей скинуть самые сложные 3-4 килограмма. Кстати, сейчас Джей Ло ни в чем себе не отказывает, но ест в течение дня около 5-ти раз и маленькими порциями.

Спорт

Гвинет Пэлтроу и Стоит отметить, что тренером звезды несколько лет являлась голливудский эксперт Трейси Андерсон, клиентами которой числятся Шакира Мадонна . В 2008 году Андерсон помогла скинуть Джей Ло 14 кг благодаря интенсивным тренировкам по спринтерскому триатлону. Сейчас телом певицы занимается Дэвид Кирш . Тренер утверждает, что во время занятий они стараются сочетать упражнения для разных групп мышц, а также силовые и кардионагрузки: отжимания, приседания, прыжки и элементы кикбоксинга. Одним из самых действенных и эффективных упражнений в интервальном тренинге является бурпи — специальное функциональное отжимание.

Бьюти-советы

Главный секрет красоты Джей Ло — десять часов сна ежедневно. Актриса уверена, что распланированный режим сна не просто повышает рабочую эффективность, но также положительно сказывается на состоянии кожи. Также в течение дня знаменитость выпивает 1,5 литра воды, медитирует и практикует дыхательные практики. Более 10 лет актриса не пьет кофе и крайне редко употребляет алкоголь, так как уверена — только вода способна продлить молодость кожи. Среди любимых косметологических процедур актрисы — химический пилинг, который она стабильно делает раз в год. Между тем, во всех интервью Дженнифер уверяет, что ничто так не влияет на красоту женщины, как внутренняя гармония.