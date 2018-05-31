От психрасстройств для ожирения, или почему лучше отказаться от кофе

Бесспорно, даже один аромат кофе тонизирует, а также помогает проснуться и настроиться на работу. В этом напитке есть положительное влияние на организм человека, однако лишь немногие знают опасность его употребления. Ученые рассказали, почему кофеин можно считать наркотиком и как он воздействует на организм.

Нервная система

Из-за кофеина нервная система человека находится в состоянии возбуждения, по причине чего организм истощается. Возможно даже развитие психологических расстройств, возникновение эпилепсии, неврозов, паранойи и ничем не обусловленной агрессии. Кроме того, страдает сон человека и снижается уровень умственных способностей.

Иммунитет

Сменяющиеся одна за одной проблемы со здоровьем тоже могут быть связаны с употреблением кофеина в больших дозах. Особенно если болезни появляются слишком часто, когда явных причин для этого нет. Беременность

Из-за кофе в организме человека повышается содержание кортизола, который провоцирует гормональный сбой, а также может снизить в крови женщин уровни прогестерона. Это состояние вызывает сложности с зачатием и последующим вынашиванием ребенка. Зубы

В составе любимого многими напитка присутствуют танины, оказывающие разрушительное воздействие на зубную эмаль и окрашивающие ее в темный цвет. Они также способны выступать причиной развития у человека зубного налета, более опасного пародонтоза и кариеса. Кожа

Из-за совокупности негативного влияния кофеина на организм, в частности, нарушения активности щитовидки, у человека могут появиться проблемы с кожей, волосами и ногтями. Нехватка минералов ведет к выпадению волос, ногти становятся ломкими, а кожа лица и рук приобретает несвойственную сухость.

Ожирение

Чрезмерные уровни гормона стресса негативно воздействуют в том числе и на щитовидную железу, что чревато гормональным дисбалансом и нарушением процесса метабрлизма. В итоге любитель кофеина может пострадать от увеличения массы тела и даже ожирения. Химикаты

Современные производители кофе повсеместно добавляют в продукт разнообразные примеси, оказывающие на функционирование организма отрицательное воздействие. Обработка напитка различными химикатами и пестицидами начинается еще с момента начала роста растения.]]>