Эксперты: Отказ от секса вредит женскому организму

Перерыв в сексуальной жизни женщины пагубно сказывается на ее здоровье, сообщил сайт журнала Reader’s Digest со ссылкой на данные секс‐терапевта Сэри Купер. По ее словам, в результате полового воздержания у женщины пропадает сексуальное влечение (либидо).

Сэри Купер опровергла тезис о том, что длительное воздержание только усиливает возбуждение у представительниц слабого пола. Напротив, женщина становится более вялой, и все меньше стремится к близости.

Кроме того, воздержание провоцируют «женские» болезни. По словам Купер,

из-за перерыва в половой жизни стенки влагалища ослабевают, что приближает менопаузу и снижает выработку естественной смазки половых органов.

Месячные становятся еще неприятнее. Отказ от секса может привести к снижению интеллектуальных способностей и повышению стресса

— Сэри Купер.

Интересно, что, по сообщению Lenta.ru , более трети россиян недовольны качеством своей сексуальной жизни. Согласно опросу, проведенного тренинг центром «СЕКС.РФ», «чаще всего женщины не знают, почему отказываются от секса. 36% опрошенных затрудняются назвать причину. 33% респонденток признались, что им мешает физическая усталость и плохое самочувствие (больная голова, критические дни, депрессия). Внешние причины и обстоятельства (проблемы на работе, в семье) называют лишь 7%. И то, и другое в совокупности останавливает 24%».

Занятия любовью способны повысить жизненный тонус человека, но не могут избавить от психических заболеваний, считает сексолог, доктор наук, президент Национального института сексологии Лев Щеглов. По его словам, регулярная сексуальная жизнь дарит человеку ощущение счастья и гармонии, оказывая примерно то же самое воздействие на организм, что и регулярное питание, хорошее настроение и здоровый образ жизни.