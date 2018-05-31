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3 гормона, из-за которых вы поправляетесь
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Гормоны, из-за которых вы поправляетесь 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Не секрет, что иногда спортзал и регулярные физические нагрузки не приносят должного результата из-за проблем с эндокринной системой организма: все-таки как ни крути, а человек — это в каком-то смысле биохимическая лаборатория, в которой очень многое решают именно гормоны. Им под силу регулировать наше настроение, аппетит и — самое важное перед пляжным сезоном — вес. Мы опросили врачей и попросили их выделить три главных гормона, напрямую влияющих на наш внешний вид.
Кортизол, известный всем как гормон стресса. Не будем давать дурацких советов из серии "не нервничайте" и "постарайтесь успокоиться" — знаем, что не сработает. На самом деле, есть масса куда более реалистичных способов: займитесь спортом (адреналин нейтрализует кортизол), ограничьте потребление алкоголя и наладьте режим сна. В противном случае жир будет уходить очень медленно — особенно в области спины.
Тестостерон хоть и мужской гормон, но в организме женщин он тоже содержится. К печальным последствиям может привести как дефицит, так и избыток тестостерона: в первом случае пострадают кости и мышцы, а во втором — внешний вид (готовьтесь к появлению жира на животе).
Ну и, наконец, дефицит или избыток эстрогена также неминуемо влияет на вес. Чтобы решить проблему, специалисты советуют активно налегать на овощи: норма — минимум 400 граммов в день!
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Женский форум
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