Холли Берри и другие поклонницы кетодиеты

Главный принцип кетодиеты — сокращение потребления углеводов. Если обычно организм получает энергию из углеводов, превращая их в глюкозу, то в случае их нехватки он начинает расходовать жиры, за счет чего ненавистные килограммы уходят, а мышечная масса при этом не страдает. Более того, такой рацион подавляет выработку особого гормона, который отвечает за чувство голода. Именно поэтому у диеты множество звездных последователей.

Путь Ким к идеальным пропорциям был долог и тернист. Реалити-звезда всегда отличалась пышными формами, но после беременности ситуация вышла из-под контроля. По признанию самой девушки, именно низкоуглеводная диета помогла ей прийти в форму после вторых родов. Но стоит учесть, что Кардашьян ежедневно занимается спортом.

Холли Берри

Фигура 51-летней актрисы вызывает одновременно восхищение и недоумение. Как Холли удается поддерживать себя в идеальной форме, рассказал ее личный тренер. Помимо тренировок важную часть режима занимает питание. Берри долгое время борется с сахарным диабетом, и поэтому ей подходит кетогенная диета, которая не подразумевает чрезмерного употребления углеводов.

Адриана Лима

​То, что 36-летняя супермодель и мама двоих детей Адриана Лима является «ангелом» Victoria's Secret на протяжении уже 20 лет, говорит о многом. В 2012 году она демонстрировала нижнее белье на подиуме спустя два месяца после рождения второй дочери. Быстро прийти в форму ей помог кикбоксинг и, как вы могли догадаться, кетодиета.