Десять самых популярных — и самых нелепых — мифов об аллергии

Аллергия — штука странная. И неудивительно, что она обросла таким количеством домыслов и мифов. Вот, к примеру, самые распространенные.

Миф 1: аллергия бывает у тех, кто в детстве страдал диатезом

Так называемый диатез, который в народе считается аллергией на определенные продукты (клубника, цитрусовые, сладкое и пр.), на самом деле к еде отношения не имеет. И вообще нет такой болезни в природе, есть атопический дерматит — заболевание, связанное у детей с незрелостью организма и повышенной чувствительностью кожи. Это не аллергия, хотя склонность к атопии тоже передается по наследству. Есть данные о том, что дети-атопики в будущем действительно чаще становятся аллергиками, что у них чаще развивается бронхиальная астма. Это возможно, но не обязательно.

Миф 2: аллергию можно перерасти

С атопическим дерматитом связан еще один аллергический миф — что аллергию можно «перерасти», то есть со временем само пройдет. Атопический дерматит, вернее его младенческая форма, которую и называют по старинке диатезом, действительно в большинстве случаев проходит до трех лет, а часто уже к году. А вот настоящая аллергия — явление куда более постоянное. Хотя, например, поллиноз в один год может проявиться очень бурно, а в другой почти не беспокоить. Это вводит некоторых в заблуждение, что болезнь «отстала». Увы, это не так.

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Миф 3: взрослый не может стать а­ллергиком

К сожалению, может. Чем человек старше, тем риск меньше — например в старческом возрасте шансы несравнимо ниже, чем в 20–30 лет. Хотя у пожилых чаще развиваются аллергии на лекарства. Поллиноз, например, чаще всего дебютирует в подростковом возрасте. Но ситуация, когда человек спокойно позврослел без аллергии на что-либо, а потом вдруг это случилось вполне реальна.

Миф 4: это все из-за плохой э­кологии (прививок, а­нтибиотиков, ГМО и пр.)

Неизвестно, из-за чего «это все». О причинах аллергии есть только версии, и экологический фактор среди них тоже присутствует. А также пристрастие современного человека к чистоте и стремление к стерильности (замечено, например, что сельские жители и дети, в раннем возрасте часто бывавшие в деревне, реже страдают от аллергии). Что до прививок, то с аллергией их связали незаслуженно — главным образом потому, что по времени дебют того же «диатеза» (то есть атопического дерматита) приходится на возраст 6–7 месяцев, когда ребенка активно вакцинируют.

Миф 5: надо соблюдать диету, и аллергия пройдет

Если бы все было так просто, миллионы аллергиков по всему миру убивали бы двух зайцев одним махом: благодаря диете ходили бы стройные и здоровые. Вот только медицина до сих пор не знает способа, медикаментозного или нет, навсегда и надежно вылечить аллергию — только контролировать ее. Диета может снизить частоту реакций, например, если речь идет о перекрестной аллергии у людей с поллинозом, а из питания убираются определенные продукты. Но это не лечение, а создание так называемой гипоаллергенной среды — примерно как страдать от аллергии на кошачью шерсть и отказаться от кошки в доме. Ни гомеопатия, ни очистительные процедуры, ни иглоукалывание, ни лекарственные травы (с ними а­ллергикам, кстати, надо быть особенно осторожными) не могут вылечить аллергика.

Миф 6: если беременная не будет сидеть на диете, ребенок родится аллергиком

Родиться аллергиком нельзя. Родиться можно у аллергиков и таким образом получить предрасположенность к такому типу иммунного реагирования на какие-либо вещества. Она может не проявиться вообще. Убеждение же, что питание матери — будущей или кормящей — влияет на вероятность аллергических реакций у ребенка, — миф старый и неподтвержденный. Реакции у младенцев на съеденное матерью бывают в виде кожной сыпи, но это не истинная аллергия. Маме же нужно питаться хорошо и разнообразно — никакой специальной диеты беременной или кормящей в природе не существует, как и запрещенных продуктов (кроме очевидно вредных).

Миф 7: чтобы победить аллергию, надо, как с ОРВИ, укреплять иммунитет

Иммунитет, по мнению современных врачей, не нуждается в укреплении какими-то специальными способами — только в нормальной еде, сне, свежем воздухе и всем том, что называется здоровым образом жизни. Он никуда не падает, чтобы его «поднимать», его не может «не быть» — если речь идет о человеке без серьезных диагнозов типа ВИЧ или онкологии. Более того, об иммунитете и его работе медицина знает очень немного и так же немного знает о том, почему иммунная система вдруг начинает реагировать бурно на безобидные вещи, выдавая аллергическую реакцию. Так что как в случае с п­рофилактикой ОРВИ, так и с аллергией пытаться искусственно влиять на иммунитет как минимум бессмысленно.

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Миф 8: аллергия — признак того, что в организме есть п­аразиты

Паразитов сейчас модно обвинять во всем: от прыщей до болезней суставов — это выгодно распространителям всяких чудо-средств якобы для очищения. При паразитарных заболеваниях действительно могут появляться кожные высыпания, вот только аллергия тут ни при чем. И уж тем более ни при чем паразиты, когда человек плачет от пыльцы или отекает от арахиса.

Миф 9: если потерпеть, скоро организм привыкнет к аллергену

В каком-то смысле на этом основана АСИТ — сенсибилизирующая терапия. Но это серьезный метод, который имеет противопоказания и требует контроля врача. Пытаясь же терпеть, можно дотерпеться до еще более серьезных приступов вплоть до опасных для жизни.

Миф 10: аллергику ничто не поможет

И это тоже неправда. Если задаться целью улучшить качество жизни, найти грамотного врача-аллерголога, выполнять план лечения и не отступать, аллергию можно если не победить совсем, то добиться того, что она практически не будет мешать нормальной жизни.