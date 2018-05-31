Чем нас лечат: минеральная вода

От чего рекомендуют применять разные типы минеральной воды и какие из эффектов получили научное подтверждение, можно ли с помощью минеральной воды не только утолить жажду, но и восполнить недостаток кальция, магния и железа в организме, какую воду можно считать минеральной, а какую нельзя, и почему крупнейший бальнеологический курорт нашей страны, Мацеста, носит такое название, читайте в рубрике «Чем нас лечат» Indicator.Ru.

К началу лета все больше людей планирует, где же провести отпускО, и выбирается на курорты, в том числе и отечественные. Во многих из них, особенно на Кавказе, вам предложат целый набор лечебных процедур с минеральными водами. В них рекомендуют купаться, их предлагают пить, делать промывания и ингаляции, клизмы и орошения. Есть ли в этом смысл? Для начала узнаем, куда уходят корнями эти традиции и что вообще такое минеральная вода.

Немного истории

Одним из первых обратил внимание на полезные свойства минеральных вод еще Геродот, составивший целый список рекомендаций и показаний к применению этого средства, и после него не раз ученые Древней Греции, а вслед за ними и Возрождения, писали трактаты на эту тему. В России строить курорты вокруг минеральных источников начали по указу Петра I.

Однако настоящий расцвет бальнеотерапия (водолечение) пережила в конце XVIII — начале XX веков. Чуть ли не все произведения русской литературы XIX века включают путешествие героев «на воды», чтобы поправить здоровье. И действительно, приморский климат и минеральные ванны считали лекарством практически от всех болезней. Учитывая состояние медицины на тот момент, замена лечения весьма опасными средствами и способами вроде ртутных лекарств и кровопусканий на курортную терапию и правда могло улучшить состояние пациентов.

Сейчас, когда фармакология и хирургия ушли далеко вперед, популярность бальнеотерапии снизилась. Однако ванны и души с минеральной водой до сих пор могут назначить для лечения артрита, фибромиалгии, кожных заболеваний, а пить ее могут предложить для борьбы с заболеваниями желчного пузыря, кишечника и других органов пищеварения, а также с мочекаменной болезнью. Но могут ли методы доказательной медицины подтвердить, что эти рекомендации полезны?

Для начала разберемся, что же можно считать минеральной водой и для чего ее могут порекомендовать. По своему химическому составу лечебные минеральные воды делятся на несколько типов — в зависимости от того, что в них растворено. Например, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA, Food and Drug Administration) разрешает называть минеральной только воду из подземных источников, содержащую не менее 250 миллионных долей растворенных твердых веществ, причем не добавленных искусственно.

Евросоюзе минеральной водой можно считать природную минеральную воду, в которую не добавили ничего, кроме диоксида углерода, а очищать ее можно только от марганца, серы и мышьяка. В зависимости от концентрации растворенных веществ питьевые минеральные воды делятся на столовые, лечебно-столовые и лечебные.

Запах ада и сила «огненной воды»

Ваннам с сульфидными (сероводородными) водами приписывают лечебное воздействие на кожу, ускорение заживления ранок и даже влияние на гипертонию, атеросклероз и другие заболевания органов кровообращения, а также решение гинекологических проблем. Для купания используются воды с концентрацией сульфидов от 10 до 250 мг/л. Если вы выпьете такую воду, вам гарантирован ее слабительный и желчегонный эффект. В России этим типом минеральных вод больше всего славится Мацеста — даже само название курорта переводится с языка когда-то обитавших здесь племен как «огненная вода». Это название объясняется тем, что кожа после ванны с минеральной водой Мацесты краснеет и ее немного покалывает, как будто после небольшого ожога.

В базе медицинских научных статей PubMed среди двойных слепых плацебо-контролируемых испытаний действия сульфидной воды есть только ее исследования для ингаляций и промывания носа.

Двойной слепой рандомизированный плацебо-контролируемый метод — способ клинического исследования лекарств, при котором испытуемые не посвящаются в важные детали проводимого исследования. «Двойной слепой» означает, что о том, кого чем лечат, не знают ни испытуемые, ни экспериментаторы, «рандомизированный» — что распределение по группам случайно, а плацебо используется для того, чтобы показать, что действие препарата не основано на самовнушении и что данное лекарство помогает лучше, чем таблетка без действующего вещества. Этот метод мешает субъективному искажению результатов. Иногда группе контроля дают другой препарат с уже доказанной эффективностью, а не плацебо, чтобы показать, что препарат не просто лечит лучше, чем ничего, но и превосходит аналоги.

В исследовании, опубликованном в International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology проверяли, поможет ли ингаляция паров сульфидной воды бороться с повторяющимися инфекциями верхних дыхательных путей у детей. Половина участников (50 человек) делали ингаляции сульфидной водой, еще 50 дышали парами физраствора. У детей замерили множество показателей — от субъективного самочувствия и частоты инфекций до уровней четырех видов иммуноглобулинов. Некоторые показатели в двух группах после лечения различались, большинство осталось прежними, но частота заболеваемости у получавших для ингаляции пары сульфидной воды уменьшилась.

В другой работе — из журнала Rhinology — на 80 детях по той же методике доказывается польза подобных ингаляций для детей с риносинуситом (воспалением слизистой и пазух носа). В третьем исследовании из American Journal of Otolaryngology при промываниях носа и физраствор, и сероводородная вода с йодом и бромом подействовали на больных хроническим риносинуситом одинаково, избавив их от заложенности носа и бактерий. А вот клинических испытаний сульфидной воды против заболеваний кожи в PubMed почему-то нет. Это странно, учитывая, что гораздо чаще о ней, как и о сере, говорят в контексте лечения кожных заболеваний.

Сульфатные минеральные воды, содержащие более 200 мг сульфатов (ионов –SO4) на литр, как и сульфидные, рекомендуют пить в качестве слабительного. Кроме того, их советуют применять от циститов, при болезнях желчных путей, хроническом гепатите, сахарном диабете и ожирении. Детям и подросткам советуют их не пить: сульфаты могут связывать кальций в пищеварительной системе, мешая этому элементу всасываться. В итоге кости ребенка могут недополучить строительный материал.

В PubMed четыре рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых клинических испытания (1, 2, 3, 4) подтверждают пользу сульфатной воды при функциональном запоре, который случается из-за расстройства моторики кишечника. Во всех испытаниях в группе минеральной воды (по сравнению со слабоминеральной водой или обычной водой из-под крана) количество движений кишечника увеличилось. Однако эффект такой воды был временным и длился не более шести недель.

Хлориды и карбонаты

Углекислые воды содержат карбонатные ионы — попросту говоря, в них растворено много (более 600 мг/л) углекислого газа. Самой известной водой этого типа в России считается кисловодский нарзан. В отличие от вод Мацесты, нарзан лучше сохраняет свойства при транспортировке, поэтому его легко найти в бутылках. Кроме карбонатных ионов, в составе нарзана есть сульфаты, ионы кальция, магния, калия и хлора. Назначают их чаще всего при хронических гастритах, язвах желудка и 12-перстной кишки, болезнях печени, поджелудочной железы и желчного пузыря, кишечника и пищевода (вне фазы обострения).

В хлоридно-натриевых минеральных водах растворены ионы хлора и натрия (составные компоненты поваренной соли). Такие воды используют для промывания желудка, пить их советуют при болезнях сердечно-сосудистой системы, периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата.

Но есть ли доказательства, что такие назначения сработают? В статье 1996 года приводится рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование натрий-бикарбонатной и натрий-хлоридной воды. Исследование выяснило, что потребление 1,5 литров богатой бикарбонатами воды в день в сочетании с низкосолевой диетой понижает артериальное давление у пожилых пациентов (правда, в нем поучаствовал лишь 21 человек). Также у пивших минеральную воду снизилось содержание кальция в моче.

В другом исследовании действие воды с бикарбонатами против мочекаменной болезни протестировали на здоровых молодых мужчинах. Эффект минеральной воды оказался примерно равен эффекту цитрата калия, который используют для растворения почечных камней, состоящих из оксалата кальция.

Когда чего-то не хватает

Однако большинство разновидностей минеральных вод — смешанного типа, и названия им дают по тем элементам, которых в них содержится больше всего. Например, в хлоридно-натриевой воде может быть много сульфатов (особенно известные воды этого типа — «Ессентуки-17» и «Екатерингофская»), а «Боржоми» можно отнести к гидрокарбонатно-сульфатной воде. Пример сульфатно-кальциевой воды — «Краинка», а сульфатно-натриевой — «Шаамбары №1». Также минеральная вода может содержать магний, кальций, калий, бром, йод и другие компоненты. И они могут оказаться не менее важны: к примеру, в этом исследовании 2013 года (хотя и на весьма скромной выборке в 34 пациента) обертывание с минеральной водой с мышьяком и железом помогло бороться с пятнами при псориазе.

Минеральные воды с этими редкими (и не очень) компонентами могут пополнить нужду организма в недостающих элементах, что проверено в пяти двойных слепых рандомизированных контролируемых испытаниях. Так, в одном из этих исследований обогащенная железом минеральная вода между 22-й и 28-й неделями беременности помогла женщинам снизить дефицит железа.

Причем, как оказалось, минеральные вещества (в данном случае ионы магния) из воды усваиваются примерно также, как и в таблетках. В другой работе минеральная вода с магнием и кальцием помогла восполнить их нехватку в организме и снизила артериальное давление.

По поводу кальция можно сказать то же самое: он примерно одинаково усваивается в составе молока и в составе минеральной воды, что может быть выходом для тех, кто не хочет получить вместе с полезным элементом лишние калории. Правда, в эксперименте, который этот факт подтвердил, выборка была совсем маленькой — только 21 человек.

В статье из журнала Osteoporosis International минеральная вода с высоким содержанием кальция (596 мг/л) помогла женщинам в постменопаузе задержать возрастные изменения костей так же, как и добавка такого же количества кальция в виде ежедневной таблетки.

Вода для костей

Минеральная вода веками применяется для лечения проблем опорно-двигательного аппарата, как ни странно, даже в виде ванн. В обзоре 203 исследований различных методик бальнеотерапии авторы пришли к выводу, что именно при артритах и артрозах такой тип лечения будет полезен с наибольшей вероятностью, но данных для того, чтобы дать четкое заключение по этому поводу, недостаточно. Мы также нашли три Кохрейновских обзора на эту тему.

Кохрейновская библиотека — база данных международной некоммерческой организации «Кохрейновское сотрудничество», участвующей в разработке руководств Всемирной организации здравоохранения . Название организации происходит от фамилии ее основателя — шотландского ученого-медика XX века Арчибальда Кохрейна, который отстаивал необходимость доказательной медицины и проведения грамотных клинических испытаний и написал книгу «Эффективность и действенность: случайные размышления о здравоохранении». Ученые-медики и фармацевты считают Кохрейновскую базу данных одним из самых авторитетных источников подобной информации: публикации, включенные в нее, прошли отбор по стандартам доказательной медицины и рассказывают о результатах рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых клинических исследований.

В первом обзоре ученые проверяли пользу минеральной воды при остеоартрозе. По сравнению с отсутствием лечения бальнеотерапия улучшала качество жизни пациентов и уменьшала боль. Ванны с сероводородной водой и солями Мертвого моря уменьшали боль участников, но эффект проходил через месяц после применения. Впрочем, нужно учитывать, что эти результаты могли быть следствием эффекта плацебо. Также авторы обзора отмечают плохое методологическое качество имеющихся исследований, поэтому положительные результаты призывают интерпретировать с осторожностью.

В другом обзоре рассматривалось действие минеральных ванн на пациентов с ревматоидным артритом. Результаты были неутешительны. Имеющиеся данные не позволили сделать вывод о действенности такого лечения.

Проверяли эффект минеральных ванн и на страдающих от анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева). Однако, согласно обзору 2008 года, никакие ванны (ни с простой водой, ни с минеральной) больным не помогли, в отличие от групповых или индивидуальных упражнений.

Indicator.Ru рекомендует: можно попробовать, но не возлагайте больших надежд

Если посмотреть на небольшое количество клинических испытаний, можно сказать, что бальнеотерапия не оправдала ожиданий. Некоторые методы подтвердили свою эффективность (хотя и в небольшом количестве испытаний), а другие только ждут изучения, поэтому по ним трудно сделать вывод.

Так, есть вероятность, что сульфидная вода поможет от заболеваний верхних дыхательных путей и задолженности носа при промывании. Был доказан и слабительный эффект (хотя и временный) сульфатной воды при функциональном запоре. Вода с карбонатами, как и вода с магнием и кальцием, оказалась способна понижать артериальное давление. Несколько исследований доказывают, что при питье минеральной воды элементы из нее также доступны для организма, как они же из таблеток и даже из молока (в случае кальция). Так что, рассчитав правильную дозировку в соответствии с вашими потребностями, можно избежать дефицита необходимых веществ с помощью минеральной воды. Питье бикарбонатной воды также может помочь растворить камни в почках, так что под наблюдением врача может быть полезно добавить ее к своему обычному лечению. Кроме этого, при мочекаменной болезни минеральную воду могут назначить для увеличения диуреза.

Возможно, пациентам с остеоартрозом или ревматоидным артритом удастся снизить боль и улучшить качество жизни благодаря минеральным ваннам. Но этот вывод пока не окончательный, так как качество исследований на эту тему оставляет желать лучшего. В принципе, последнее можно отнести к большинству исследований пользы минеральной воды. В наши дни бальнеотерапия — далеко не первый выбор медицины, а скорее необязательные процедуры в дополнение к основному лечению. Они могут и работать, но их действие не всегда подтверждает доказательная медицина. Впрочем, и не опровергает.

Если купание в минеральной воде вам приятно, вы, конечно, можете продолжать подобные процедуры: по крайней мере, навредить себе таким способом трудно. Разве что вы примете слишком много радоновых ванн (радон — опасный радиоактивный газ), эффект которых, кстати, подтверждается лишь двумя рандомизированными двойными слепыми контролируемыми испытаниями — от остеопороза и ревматоидного артрита. Так что за недостатком доказательств полезности (из-за чего мы не стали писать об этом типе минеральной воды выше) и наличием реальной опасности, возможно, от таких ванн лучше отказаться. Тем более, что Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу, обращая внимание на то, что мы недооцениваем вредное воздействие радона, который постоянно поднимается из подвалов в каменных непроветриваемых помещениях.

Наши рекомендации нельзя приравнивать к назначению врача. Перед тем, как начать принимать тот или иной препарат, обязательно посоветуйтесь со специалистом.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.

Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.