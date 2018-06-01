Барнаульские специалисты проводят химический анализ воды и почвы

ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводит количественный химический анализ воды на содержание хлорид, нитрит, сульфат, нитрат, фторид и фосфат ионов, а также почв, грунтов тепличных, глины, торфа, осадков сточных вод, активных илов и донных отложений на содержание водорастворимых форм хлорид, сульфат, оксалат, нитрат, фторид, формиат, фосфат и ацетат ионов. Биогенный элемент, который активнейшим образом участвует в процессах биогидроценоза, — аммонийный азот.

В водоёмах летом, в связи с благоприятным температурным режимом, значительно увеличивается его концентрация, поскольку массированно разлагаются органические вещества. И это кардинальным образом влияет на санитарное состояние водоёмов, что заставляет усиливать контроль за жизнеспособностью экосистемы. На человеческий организм такие соединения влияют крайне отрицательно. Аммиак денатурирует белки, вступая с ними в реакцию. Тогда клетки и, соответственно, ткани организма перестают дышать, наблюдается поражение центральной нервной системы, печени, органов дыхания, нарушается работа сосудов. Если использовать регулярно воду с высоким содержанием аммония, страдает кислотно-щелочной баланс, начинается ацидоз. Поэтому нельзя допускать использование выше нормы органических и минеральных удобрений в землепользовании, нужно постоянно бороться с излишним содержанием вредных веществ: например, азот аммонийный в почве обладает высокой растворимостью, поэтому и пища и вода буквально отравлены им, его концентрации часто достигают токсического уровня. Особенно страдают от этого дети. Развивается метгемоглобинемия, кислородный режим в организме быстро разрушается, первым начинает страдать желудочно-кишечный тракт.

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