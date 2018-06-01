Ещё
Гуляем в парке и тренируемся: 5 эффективных упражнений от фитнес-тренера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гуляем в парке и тренируемся: 5 эффективных упражнений от фитнес-тренера 

Letidor.ru 33 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Смотрите видео на сайте Letidor.ru
Постоянный фитнес-эксперт «Летидора» Анна Стародубцева показывает, как максимально полезно провести время, гуляя с коляской в парке.
У молодых мам часто не хватает времени не то что на спортзал, иногда даже поспать не получается. Что же делать, когда потренироваться нет возможности, а прийти в форму хочется как можно скорее?
Прогулка в парке с малышом — отличная возможность для тренировки, пока кроха спит в коляске. Для этого вам не понадобятся никакие тренажеры и спортинвентарь. Все, что нужно, — найти скамейку.
Своими секретами успешной тренировки на природе с нами поделилась фитнес-тренер, основательница онлайн-фитнес-школы Star Project, наш постоянный эксперт Анна Стародубцева.
Анна показала пять эффективных упражнений, которые помогут привести тело в тонус! Главное — правильно их выполнять и не забывать тренироваться регулярно.
Не забывайте, что начинать тренировку всегда необходимо с разминки, иначе есть риск получить травму.
Следите за техникой выполнения упражнений. Во время приседаний в прыжке не забывайте дышать правильно: выдох всегда делаем на усилие.
При выполнении упражнения «Выпады в движении» не забывайте делать упор на ногу, которая ставится спереди, и отталкиваться пяткой впередистоящей ноги. При этом корпус тела сильно вперед не наклоняем и следим, чтобы угол в колене был строго 90 градусов.
Во время отжиманий от лавочки главное — не прогибать поясницу, держать корпус прямо, а во время обратного отжимания важно не разводить локти в стороны, а корпус тела держать ближе к лавочке.
Смотрите видео, повторяйте упражнения за Анной и удачной вам тренировки на свежем воздухе!
Letidor.ru: последние новости
Психология похудения: 8 советов, как заставить свое тело сбросить лишний вес Анастасию Волочкову осудили за курение кальяна в присутствии дочери Поклонники заговорили о разладе в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне нужно много сексуальных партнеров»30
Странные приспособления для женской груди1
Ратаковски не показала грудь, но получилось горячо8
Британка стала секс-куклой после расставания13
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь7
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение