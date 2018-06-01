Гуляем в парке и тренируемся: 5 эффективных упражнений от фитнес-тренера

Постоянный фитнес-эксперт «Летидора» Анна Стародубцева показывает, как максимально полезно провести время, гуляя с коляской в парке.

У молодых мам часто не хватает времени не то что на спортзал, иногда даже поспать не получается. Что же делать, когда потренироваться нет возможности, а прийти в форму хочется как можно скорее?

Прогулка в парке с малышом — отличная возможность для тренировки, пока кроха спит в коляске. Для этого вам не понадобятся никакие тренажеры и спортинвентарь. Все, что нужно, — найти скамейку.

Своими секретами успешной тренировки на природе с нами поделилась фитнес-тренер, основательница онлайн-фитнес-школы Star Project, наш постоянный эксперт Анна Стародубцева.

Анна показала пять эффективных упражнений, которые помогут привести тело в тонус! Главное — правильно их выполнять и не забывать тренироваться регулярно.

Не забывайте, что начинать тренировку всегда необходимо с разминки, иначе есть риск получить травму.

Следите за техникой выполнения упражнений. Во время приседаний в прыжке не забывайте дышать правильно: выдох всегда делаем на усилие.

При выполнении упражнения «Выпады в движении» не забывайте делать упор на ногу, которая ставится спереди, и отталкиваться пяткой впередистоящей ноги. При этом корпус тела сильно вперед не наклоняем и следим, чтобы угол в колене был строго 90 градусов.

Во время отжиманий от лавочки главное — не прогибать поясницу, держать корпус прямо, а во время обратного отжимания важно не разводить локти в стороны, а корпус тела держать ближе к лавочке.

Смотрите видео, повторяйте упражнения за Анной и удачной вам тренировки на свежем воздухе!