Что скрывает второй подбородок: болезни и нюансы анатомии

СодержаниеАнатомические нюансыВозраст и подбородокОсанка и лишний весЗаболевания щитовидной железыОтеки лица и шеиИнфекция слюнных железСиндром Иценко-Кушинга

Характерная складка под линией овала лица называется вторым подбородком. Этот неприятный косметический недостаток встречается и у мужчин, и у женщин. Но сильный пол реже переживает по этому поводу. Второй подбородок обычно довольно гармонично вписывается в массивную фигуру мужчины. А вот представительниц слабого пола массивность не столь в почете, поэтому второй подбородок намекает им на неидеальность фигуры.

Как возникает эта проблема и куда девается изящество черт и точеный подбородок, выяснял MedAboutMe.

Анатомические нюансы

Второй подбородок обычно представляет собой скопление жировой ткани (так называемого субментального жира) в углу между нижней челюстью и шеей. Он может возникать и на фоне слабости мышц — треугольной, подбородочной и квадратной мышцы, относящейся к нижней губе.

Однако есть люди, которым второй подбородок не грозит вообще никогда — это те, кто имеет крупную нижнюю челюсть, а их подъязычная кость (гиоид), имеющая U-образную форму, при этом расположена довольно высоко. А есть люди, у которых второй подбородок имеется от природы, и убрать его можно только при помощи пластической операции. Нередко такой «семейный» второй подбородок передается по наследству.

Если гиоид от природы расположен низко, то у человека имеется не только второй подбородок, но и повышенный риск развития аспирационной пневмонии и удушения. Причиной могут стать пища и питье, которые попадают не в пищевод, а в трахею. Кроме того, опущенный гиоид ухудшает движения языка, в результате чего на нем скапливаются бактерии. Как следствие, повышается риск инфекционных заболеваний ротовой полости и, в частности, десен.

Тест на проверку положения гиоида

При низко расположенной подъязычной кости развивается дисфагия, нарушение глотания. Чтобы проверить себя на наличие этой патологии, можно провести пару несложных тестов:

Для мужчин: следует поместить указательный палец поверх кадыка. После этого необходимо сглотнуть. Если кадык при этом поднимается выше указательного пальца — с глотанием все в порядке. Для всех: необходимо проглотить свою слюну несколько раз в течение 30 секунд. Если получилось сглотнуть один — максимум два раза, то у человека наблюдается расстройство глотания. Возраст и подбородок

Второй подбородок может появиться в молодом возрасте. Чаще всего это связано с резким изменением массы тела — как с похудением, так и с ее набором, а также с малоподвижным образом жизни.

Однако чаще проблемный участок отвисает в районе 45-60 лет. Причин может быть множество: от стрессов и лишнего веса до гормональных заболеваний, сахарного диабета и возрастных изменений кожи. В последнем случае негативную роль играют сила земного притяжения вместе с утратой эластичности кожи.

Некоторые гормональные изменения, например, связанные с беременностью и климаксом, тоже приводят к появлению второго подбородка из-за отложения субментального жира.

Как проверить наличие второго подбородка?

Тест для мужчин: следует взять линейку и соединить кончик подбородка и нижнюю часть кадыка. Если между линейкой и шеей нельзя просунуть палец — у человека есть второй подбородок.

Осанка и лишний вес Неправильная осанка в 95% случаев к 40-50 годам приводит к формированию второго подбородка. Впрочем, это может произойти и раньше — в наше время этому очень способствует активное «торчание» в телефоне. Ситуацию обычно ухудшает шейный остеохондроз — распространенная патология среди офисных обитателей.

В большинстве случаев вместе с лишними килограммами приходит и второй подбородок. И если у мужчин лишний вес не всегда означает наличие двойного подбородка, то тучным женщинам редко удается избежать его появления.

Двойной подбородок и апноэ сна Наличие второго подбородка значительно повышает риск развития апноэ сна. При этой патологии человек страдает от кратковременных остановок дыхания во сне. А это, в свою очередь, повышает вероятность развития патологий сердца и гипертонии.

Заболевания щитовидной железы

Если лишнего веса нет и второго подбородка раньше не было, а тут он вдруг появился, следует задуматься: а все ли в порядке со здоровьем?

В первую очередь, следует проверить состояние щитовидной железы. Появлению второго подбородка будет способствовать и нехватка вырабатываемых ею гормонов (гипотиреоз), и избыток (гипертиреоз).

Так, в первом случае причиной появления второго подбородка служит набор лишнего веса в сочетании с отечностью, одуловатостью лица. Нередко при гипотиреозе увеличиваются лимфоузлы, расположенные рядом с железой.

Во втором — разрастание тканей щитовидной железы приводит к визуальному увеличению поверхности шеи.

Отеки лица и шеи Помимо гипотиреоза, есть и другие болезненные состояния, приводящие к отекам шеи и визуально формирующие второй подбородок. К ним относятся:

острое воспаление почек, которое нередко развивается в результате почечной инфекции, а также как осложнение гепатитов В и С, свинки или кори. При этом лицо человека отекает, что и приводит к образованию второго подбородка; отеки лимфатических узлов, вызванные инфицированием близлежащих органов. Инфекция слюнных желез

Выраженный второй подбородок образуется в результате воспаления слюнных желез, которое называется сиалоаденит. Причин развития сиалоаденита существует множество. Среди самых распространенных — несоблюдение правил гигиены ротовой полости, сужение протоков слюнных желез или их закупорка конкрементам, обезвоживание организма и курение.

Синдром Иценко-Кушинга

Синдром Иценко-Кушинга — это сочетание сразу нескольких симптомов, развивающихся на фоне повышенной выработки гормона кортизола или длительного приема препаратов глюкокортикоидов.

В 90% случаев у людей с синдромом Иценко-Кушинга также развивается ожирение. В результате одним из проявлений синдрома является характерная «луноликость» и, как следствие — второй подбородок.

Чаще всего это заболевание связано с микроаденомой гипофиза (болезнь Иценко-Кушинга) — эта опухоль вырабатывает адренокортикотропный гормон, который как раз и активирует процесс производства кортизола.

Выводы

Если второй подбородок у человека присутствует на протяжении всей его жизни и при этом он не страдает от лишнего веса и других перечисленных выше патологий, то это, скорее всего, врожденная особенность. В этом случае стоит оценить, представляет ли опасность для здоровья данный анатомический нюанс и насколько он мешает в косметическом смысле. Помочь решить проблему двойного подбородка может пластический хирург.

Если «раньше все было хорошо», а теперь непонятно откуда взялся второй подбородок, следует обратиться к врачу и пройти обследование на предмет выявления различных заболеваний, приводящих к его формированию. В большинстве случаев проблема исчезает после выздоровления или коррекции состояния человека. Например, назначение гормональных препаратов при гипотиреозе приводит к нормализации тканей лица и шеи и исчезновению второго подбородка.

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