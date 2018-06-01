Ещё
Что скрывает второй подбородок: болезни и нюансы анатомии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что скрывает второй подбородок: болезни и нюансы анатомии 

Medaboutme.ru 52 минуты назад
Фото: Medaboutme.ru
СодержаниеАнатомические нюансыВозраст и подбородокОсанка и лишний весЗаболевания щитовидной железыОтеки лица и шеиИнфекция слюнных железСиндром Иценко-Кушинга
Характерная складка под линией овала лица называется вторым подбородком. Этот неприятный косметический недостаток встречается и у мужчин, и у женщин. Но сильный пол реже переживает по этому поводу. Второй подбородок обычно довольно гармонично вписывается в массивную фигуру мужчины. А вот представительниц слабого пола массивность не столь в почете, поэтому второй подбородок намекает им на неидеальность фигуры.
Как возникает эта проблема и куда девается изящество черт и точеный подбородок, выяснял MedAboutMe.
Анатомические нюансы
Второй подбородок обычно представляет собой скопление жировой ткани (так называемого субментального жира) в углу между нижней челюстью и шеей. Он может возникать и на фоне слабости мышц — треугольной, подбородочной и квадратной мышцы, относящейся к нижней губе.
Однако есть люди, которым второй подбородок не грозит вообще никогда — это те, кто имеет крупную нижнюю челюсть, а их подъязычная кость (гиоид), имеющая U-образную форму, при этом расположена довольно высоко. А есть люди, у которых второй подбородок имеется от природы, и убрать его можно только при помощи пластической операции. Нередко такой «семейный» второй подбородок передается по наследству.
Если гиоид от природы расположен низко, то у человека имеется не только второй подбородок, но и повышенный риск развития аспирационной пневмонии и удушения. Причиной могут стать пища и питье, которые попадают не в пищевод, а в трахею. Кроме того, опущенный гиоид ухудшает движения языка, в результате чего на нем скапливаются бактерии. Как следствие, повышается риск инфекционных заболеваний ротовой полости и, в частности, десен.
Тест на проверку положения гиоида
При низко расположенной подъязычной кости развивается дисфагия, нарушение глотания. Чтобы проверить себя на наличие этой патологии, можно провести пару несложных тестов:
Для мужчин: следует поместить указательный палец поверх кадыка. После этого необходимо сглотнуть. Если кадык при этом поднимается выше указательного пальца — с глотанием все в порядке. Для всех: необходимо проглотить свою слюну несколько раз в течение 30 секунд. Если получилось сглотнуть один — максимум два раза, то у человека наблюдается расстройство глотания. Возраст и подбородок
Второй подбородок может появиться в молодом возрасте. Чаще всего это связано с резким изменением массы тела — как с похудением, так и с ее набором, а также с малоподвижным образом жизни.
Однако чаще проблемный участок отвисает в районе 45-60 лет. Причин может быть множество: от стрессов и лишнего веса до гормональных заболеваний, сахарного диабета и возрастных изменений кожи. В последнем случае негативную роль играют сила земного притяжения вместе с утратой эластичности кожи.
Некоторые гормональные изменения, например, связанные с беременностью и климаксом, тоже приводят к появлению второго подбородка из-за отложения субментального жира.
Как проверить наличие второго подбородка?
Тест для мужчин: следует взять линейку и соединить кончик подбородка и нижнюю часть кадыка. Если между линейкой и шеей нельзя просунуть палец — у человека есть второй подбородок.
Осанка и лишний вес  Неправильная осанка в 95% случаев к 40-50 годам приводит к формированию второго подбородка. Впрочем, это может произойти и раньше — в наше время этому очень способствует активное «торчание» в телефоне. Ситуацию обычно ухудшает шейный остеохондроз — распространенная патология среди офисных обитателей.
В большинстве случаев вместе с лишними килограммами приходит и второй подбородок. И если у мужчин лишний вес не всегда означает наличие двойного подбородка, то тучным женщинам редко удается избежать его появления.
Двойной подбородок и апноэ сна  Наличие второго подбородка значительно повышает риск развития апноэ сна. При этой патологии человек страдает от кратковременных остановок дыхания во сне. А это, в свою очередь, повышает вероятность развития патологий сердца и гипертонии.
Заболевания щитовидной железы
Если лишнего веса нет и второго подбородка раньше не было, а тут он вдруг появился, следует задуматься: а все ли в порядке со здоровьем?
В первую очередь, следует проверить состояние щитовидной железы. Появлению второго подбородка будет способствовать и нехватка вырабатываемых ею гормонов (гипотиреоз), и избыток (гипертиреоз).
Так, в первом случае причиной появления второго подбородка служит набор лишнего веса в сочетании с отечностью, одуловатостью лица. Нередко при гипотиреозе увеличиваются лимфоузлы, расположенные рядом с железой.
Во втором — разрастание тканей щитовидной железы приводит к визуальному увеличению поверхности шеи.
Отеки лица и шеи  Помимо гипотиреоза, есть и другие болезненные состояния, приводящие к отекам шеи и визуально формирующие второй подбородок. К ним относятся:
острое воспаление почек, которое нередко развивается в результате почечной инфекции, а также как осложнение гепатитов В и С, свинки или кори. При этом лицо человека отекает, что и приводит к образованию второго подбородка; отеки лимфатических узлов, вызванные инфицированием близлежащих органов. Инфекция слюнных желез
Выраженный второй подбородок образуется в результате воспаления слюнных желез, которое называется сиалоаденит. Причин развития сиалоаденита существует множество. Среди самых распространенных — несоблюдение правил гигиены ротовой полости, сужение протоков слюнных желез или их закупорка конкрементам, обезвоживание организма и курение.
Синдром Иценко-Кушинга
Синдром Иценко-Кушинга — это сочетание сразу нескольких симптомов, развивающихся на фоне повышенной выработки гормона кортизола или длительного приема препаратов глюкокортикоидов.
В 90% случаев у людей с синдромом Иценко-Кушинга также развивается ожирение. В результате одним из проявлений синдрома является характерная «луноликость» и, как следствие — второй подбородок.
Чаще всего это заболевание связано с микроаденомой гипофиза (болезнь Иценко-Кушинга) — эта опухоль вырабатывает адренокортикотропный гормон, который как раз и активирует процесс производства кортизола.
Выводы
Если второй подбородок у человека присутствует на протяжении всей его жизни и при этом он не страдает от лишнего веса и других перечисленных выше патологий, то это, скорее всего, врожденная особенность. В этом случае стоит оценить, представляет ли опасность для здоровья данный анатомический нюанс и насколько он мешает в косметическом смысле. Помочь решить проблему двойного подбородка может пластический хирург.
Если «раньше все было хорошо», а теперь непонятно откуда взялся второй подбородок, следует обратиться к врачу и пройти обследование на предмет выявления различных заболеваний, приводящих к его формированию. В большинстве случаев проблема исчезает после выздоровления или коррекции состояния человека. Например, назначение гормональных препаратов при гипотиреозе приводит к нормализации тканей лица и шеи и исчезновению второго подбородка.
Пройдите тестТест: ты и твое здоровье Пройди тест и узнай насколько ценно для тебя твое здоровье.
Medaboutme.ru: последние новости
БАД не приносят пользы для здоровья 9 правил бега для тех, кому больше сорока Пробки для носа помогают худеть
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне нужно много сексуальных партнеров»157
Странные приспособления для женской груди1
Ратаковски не показала грудь, но получилось горячо8
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь7
Степаненко развеяла миф о своем похудении3
Новости партнеров
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:17
Безотказные способы понравиться любому
Психология
00:49
Степаненко развеяла миф о своем похудении
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
00:28
Волочкову осудили за кальян при дочери
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение