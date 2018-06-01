Естественные движения в основе фитнеса

В настоящее время существует множество различных направлений и тренировок для желающих нарастить мускулатуру, побороть лишние килограммы и просто поддерживать фигуру. Новые тренажеры изобретаются почти ежедневно, а интернет пестрит очень сложными и часто не до конца понятными техниками и методами. И именно из-за такого обилия сложных программ не так давно в фитнес-индустрии вновь был поднят вопрос о естественности движений и их эффективности.

Теория о том, что чем естественнее движения, тем больший результат они дают, была сформулирована еще в Древней Греции, где в целом существовал культ природной красоты человека.

В 21 веке данная концепция сильно модернизирована, но ее суть остается такой же. Кроме того, сторонники более простых упражнений в тренировке предлагают еще одно неоспоримое преимущество такого подхода — улучшение не только фигуры, но и поддержание здоровья в повседневной жизни, при выполнении обычных движений. Согласись, держать осанку постоянно невыносимо трудно, но если приучить организм к правильному положению во время тренинга, то и в повседневной жизни ходить с прямой спиной станет гораздо проще. Поэтому, кинезис как вид фитнеса, основанный на выполнении естественных движений, набирает популярность.

Для проведения такой тренировки необходим специальный тренажер. Именно он позволяет телу вернуть максимально приближенное к естественному положение. Кроме того, данная установка имеет ряд дополнительных преимуществ:

кинезис — это функциональный тренинг, во время которого ты тренируешь не только спину и мышцы пресса, но и остальные части тела. Всё зависит от угла поворота тренажера и техники выполнения упражнений;

такими тренировками невозможно испортить фигуру. Многие спортсмены-любители, особенно девушки, бояться перекачаться, при этом они понимают всю пользу силовых нагрузок. Кинезис воздействует на жировые отложения и подтягивает внутренние мышцы, при этом ты не заметишь огромный рост мускулатуры, если не приложишь дополнительные усилия;

кинезис позволяет сжигать калории во время тренинга и после. За тренировку ты сожжешь примерно на 250-300 ккал больше, чем за то же время в тренажерном зале или за час пилатеса, а после занятия организм будет забирать энергию на восстановление мышц;

ты улучшишь навыки, необходимые в повседневной жизни — координацию, гибкость и силу. При этом, если совместить кинезис с другими тренировками, также основанными на естественных движениях (плавание, бег), то можно научиться в совершенстве владеть собственным телом;

этот вид фитнеса не имеет ограничений по возрасту и здоровью. Такие упражнения часто рекомендуют после перенесенных травм или тем, чьи физические возможности ограничены в связи с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Особенности кинезис тренировок

Данный вид фитнеса кардинально отличается от многих других. Здесь ты не встретишь активно прыгающего тренера и группу насквозь вспотевших людей, которые со сбившимся дыханием пытаются повторить упражнения. Чаще всего залы, предоставляющие такие услуги, вообще стараются избегать наличия инструктора и всей суеты, связанной с большой группой клиентов. Обычно человеку проставляют оборудованный разными тренажерами зал с большим монитором и списком упражнений. Техника показывается на экране, а твоя задача — правильно выполнять. Инструктор может присутствовать, чтобы поправить занимающегося или дать совет, но он не будет выполнять те же упражнения под собственные возгласы типа «Еще 20 приседаний и у нас будут потрясающие ягодицы! Работаем!». Это более спокойный вид фитнеса.

Пожалуй, основной особенностью является сам тренажер, поскольку часто тренажером является всё помещение. Кинезис не так популярен в фитнес-индустрии, чтобы залы с такими программами открывались на каждом углу, а потому комнаты обычно довольно маленькие, просторные, без какого-либо инвентаря, кроме монитора и ручек. Свободный вес, с которым и происходит работа, скрыт за панелями на стене, а из стен просто свисают ручки. И чтобы заниматься тебе необходимо просто за них потянуть. При этом как именно это делать и какую нагрузку выбрать, ты решаешь самостоятельно.

Кроме того, ты всегда можешь самостоятельно придумать упражнение. Это звучит дико, поскольку мы привыкли к фиксированным «эффективным и проверенным» нагрузкам, но на тренажере любое движение становится более результативным, а возможность поворачиваться на 360 градусов дает огромное поле для вариаций.

Сам тренинг длится 30 минут, что меньше, чем обычная тренировка по пилатесу или любые аэробные программы.

Но среди особенностей кинезиса существует и несколько не очень приятных моментов. Если ты не находишь на реабилитации после травмы и твоя цель — похудение исключительно, но перед занятиями кинезисом придется улучшить собственную физическую форму. Ну ли хотя бы научиться правильно выполнять базовые упражнения — отжимания, приседания, выпады и т.д. При этом старайся осознанно вовлекать в работу все мышцы тела, даже если техника выполнения упражнения не подразумевает их активизации.

Более того, если твоя цель — усердная борьба с лишними килограммами, то кинезис придется комбинировать с небольшими ограничениями в питании (суточную норму калорий необходимо снизить на 200-250 единиц) и другими более интенсивными занятиями, например, танцами, легкой атлетикой или даже регулярным бегом.

Таким образом, кинезис — сравнительно новое направление фитнеса, которое совмещает в себе аэробную и статическую работу, развивает координацию, улучшает осанку и эффективно борется с лишними килограммами.

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