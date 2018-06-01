В Волгограде пройдут бесплатные занятия по скандинавской ходьбе

Бесплатные еженедельные занятия по скандинавской ходьбе начнутся на нескольких площадках Волгограда с 7 июня.

Профессиональные инструкторы обучат всех желающих правильной технике уникального фитнеса и расскажут о том, что активный образ жизни далеко не всегда связан с изматывающими тренировками. По словам специалистов, ходьба подходит всем без исключения, независимо от физической подготовки, особенно людям старшего возраста, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. За счет использования палок нагрузка на суставы значительно сокращается, в отличие от бега или езды на велосипеде. Регулярные тренировки помогают поддерживать себя в форме, способствуют укреплению сосудов, мышечного корсета, улучшают работу сердца и легких. По данным исследований, систематические занятия вдвое сокращают риск инсульта. Кроме того, ходьба помогает сбросить лишний вес. В процессе тренировки задействуется до 90% всех мышц. В Волгограде «Летние прогулки в парке» будут проходить до конца августа. Расписание занятий можно узнать здесь: http://walking-festival.ru. Для тех, у кого нет своих палок, будет организован прокат.