Внематочная беременность: всё, что нужно знать

Писать о внематочной беременности сложно, читать тоже. Мы ведь всегда стараемся оградить себя от неприятной информации — зачем портить настроение? Не хотим пропускать через себя ужасные описания симптомов, последствий и представлять все эти страшные картины. Однако в случае с внематочной беременностью это неверная тактика. Об этой патологии нужно знать каждой женщине, даже той, которая никогда не имела проблем со здоровьем. И причина здесь простая — внематочную беременность легче предотвратить, чем лечить. И лучше вовремя диагностировать, чем потом столкнуться с последствиями. Поэтому рассказываем все о данной проблеме, а главное — говорим о том, как этого избежать.

Проблема

Чтобы разобраться в проблеме, вспомним сам процесс оплодотворения. Когда у женщины наступает овуляция, яйцеклетка из яичника попадает в брюшную полость. Оттуда она перебирается в фаллопиеву, по-другому — маточную трубу. Здесь происходит оплодотворение, яйцеклетка делится и становится эмбрионом. Фаллопиева труба начинает сокращаться, чтобы протолкнуть зародыш в матку. В матке эмбрион прикрепляется к стенке — здесь и начинается развитие плода. Но при внематочной беременности яйцеклетка не попадает в матку, а так и остается в маточной трубе. Намного реже — в яичнике, брюшной полости или шейке матки. Эти полости не подходят для развития плода. Например, маточная труба в ширину достигает не больше 1,5 сантиметров и не может растягиваться под размеры растущего плода.

Причины

Чаще всего внематочная беременность встречается у женщин после 35 лет. При этом, если женщина ранее перенесла внематочную беременность, риск повторной патологии повышается. Основная причина внематочной беременности — непроходимость маточных труб. Оплодотворенная яйцеклетка не может пробраться к матке потому, что встречает преграды в виде рубцов и перемычек в просвете маточной трубы. Перемычки появляются из-за вовремя не вылеченных воспалений, хламидийных инфекций и эндометриоза. Также одна из частых причин — внутриматочная спираль. Если долго ее использовать, шейка матки может воспалиться. В итоге после двух лет ношения спирали риск патологического зачатия повышается в 10 раз, а через четыре года — в 20 раз. Аборты тоже повышают риск внематочной беременности — из-за них в организме развиваются не только воспалительные процессы, но и гормональный дисбаланс. Сюда же относится частое применение таблеток «следующего дня». Вероятность внематочной беременности наблюдается у женщин, сделавших ЭКО. Несмотря на то, что во время процедуры эмбрион помещают в полость матки, он может самостоятельно переместиться в маточную трубу и закрепиться в ней. В группу риска входят и женщины, которые ведут неправильный образ жизни: мало двигаются и злоупотребляют вредными привычками. Например, внематочная беременность чаще встречается у курящих женщин. Дело в том, что сигаретный дым содержит котинин. Этот элемент увеличивает уровень белка в маточных трубах. А белок не позволяет трубам нормально сокращаться, поэтому эмбрион не может попасть в матку.

Признаки

Симптомы внематочной беременности на раннем сроке такие же, как и у обычной: задержка менструации, тошнота, набухание молочных желез. Если эмбрион закрепился в фаллопиевой трубе, то уже с пятой недели беременности у женщины могут возникать боли в области таза и живота. Боль может распространяться в область поясницы и отдавать в копчик. Второй признак — кровянистые выделения. При нормальной беременности у женщины их не должно быть; при внематочной они появляются в небольшом объеме. При яичниковой беременности эти симптомы начинают беспокоить раньше — с четвертой недели. А если оплодотворенная яйцеклетка закрепилась в шейке матки, у женщины возникают обильные кровотечения и сильные боли на самом раннем сроке. Тем не менее симптомы внематочной беременности проявляются лишь в части случаев, и развитие патологии может проходить незаметно для женщины. Но тогда как узнать об отклонениях? Каждая девушка и женщина должна понимать, что задержка месячных говорит о сбое в организме — это громкий звоночек для похода к гинекологу. Ведь только своевременная диагностика поможет убедиться в том, что проблемы нет, либо поможет вовремя обнаружить патологию. Также при задержке следует сделать тест на беременность — при внематочной он все равно будет положительным. Однако уровень ХГЧ в этом случае повышается медленнее, поэтому тест может показывать бледную вторую полоску. Положительный тест на беременность — еще один повод обратиться к врачу. Только медицинская диагностика определит тип беременности и заранее выявит возможные патологии. Если не сделать этого своевременно, репродуктивная система женщины пострадает.

Диагностика

К гинекологу нужно обращаться на 5–7-й день задержки. Уже при пальпации врач может заметить увеличение в области придатка, а сама процедура будет болезненна для женщины. Чтобы подтвердить беременность, врач назначит УЗИ и анализ крови на ХГЧ. УЗИ поможет исключить или подтвердить неправильную беременность и определить местоположение плода. Анализ на ХГЧ также поможет определить тип беременности — при внематочной уровень гормона будет ниже нормы. Если вовремя не диагностировать внематочную беременность, плод начинает развиваться в неправильном месте. Маточная труба для этого не предназначена. Она не такая эластичная, как матка, поэтому не может растягиваться и принимать размер растущего плода. На 4–6 неделе плод может разорвать маточную трубу, что вызовет кровотечение в брюшную полость. Это сопровождается резкой болью, головокружением, снижением артериального давления и тошнотой. В этом случае нужно срочно вызывать скорую — потеря большого количества крови опасна для жизни. Как показывает практика, многие женщины обращаются к врачу только после разрыва маточной трубы и начала кровотечения — это грозит удалением маточных труб и сильно сокращает вероятность повторной беременности.

Лечение

При внематочной беременности невозможно выносить плод. Такую беременность необходимо прервать, чтобы сохранить жизнь женщины. Чем раньше диагностировать внематочную беременность, тем более щадящими будут способы ее прерывания. На ранних сроках — до 6 недель — внематочную беременность можно прервать медикаментозным путем. В организм женщины вводят гормональный препарат, который провоцирует искусственный выкидыш. При медикаментозном аборте женщина избегает наркоза и шрамов на животе. Однако организм может непредсказуемо отреагировать на гормональный препарат и вызвать побочный эффект. После процедуры нужно будет несколько месяцев сдавать кровь на ХГЧ — пока показатель не станет равен нулю. Второй способ прервать беременность — выдавливание. В кровь вводят препарат, который вызывает отслоение плода от стенки маточной трубы. После этого плод выдавливают, не нарушая целостность трубы. Такой способ можно использовать, когда эмбрион закрепился рядом с выходом, и при условии незначительного кровотечения. Третий способ — лапароскопия. Женщине делают несколько разрезов в брюшной полости — через них вводят хирургические инструменты. Маточную трубу вскрывают в месте, где расположен плод, и извлекают его через брюшную полость. Этот способ позволяет сохранить маточную трубу и ее функциональность. Если маточная труба лопнула и вызвала кровотечение, врачам придется делать обычную полостную операцию — лапаротомию. В этом случае делают разрез на животе и удаляют часть или полностью маточную трубу — это в два раза снижает вероятность новой беременности. С технической стороны это легкая операция, но после нее женщине требуется более длительный период восстановления.

Восстановление

На восстановление после внематочной беременности нужно не менее трех месяцев. Еще год после прерывания следует предохраняться, чтобы восстановить работу детородных органов. После операции пациентки проходят курс противовоспалительной терапии — для профилактики спаек в маточных трубах. Также медики назначают физиопроцедуры: парафинотерапию, электрофорез, ультразвук, фототерапию, лазерные стимуляции и другие — в зависимости от причины внематочной беременности. Первые два-три месяца после аборта организму потребуется отдых — прогулки на свежем воздухе, правильное питание и минимальная физическая нагрузка. От того, какой образ жизни в дальнейшем будет вести женщина, зависят ее шансы на новую беременность. Помимо физического восстановления, женщине нужно привести в порядок и эмоциональное состояние. Неудачная беременность, особенно если ребенок был желанным, оставляет серьезный отпечаток на душевном равновесии. Восстановить психологическое здоровье поможет психолог, разговоры с родственниками и друзьями — в этот период очень важно найти группу поддержки и не винить себя за случившееся.

Как забеременеть после внематочной беременности

После внематочной у женщины еще остаются шансы на счастливую беременность, и не одну. Главное, не отчаиваться после неудачного опыта и не бояться забеременеть снова. Следующую беременность лучше планировать не ранее чем через год-два после внематочной — подходящие сроки подскажет лечащий врач. Беременность нужно именно планировать — консультироваться с гинекологом, пройти обследования и сдать анализы — это поможет сократить риски рецидива. Среди обязательных обследований: анализы на половые инфекции, анализ ДНК на клеточном уровне, УЗИ органов малого таза, наблюдение у эндокринолога и гистероскопия. УЗИ поможет выявить изменения матки или придатков. Эндокринолог проведет гормональное обследование — гормональный дисбаланс может стать причиной внематочной беременности. Гистероскопия поможет определить проходимость маточных труб. Если будут обнаружены спайки — их можно будет вылечить с помощью лазера или физиотерапии.

Как предотвратить

Чтобы сократить риск внематочной беременности, женщине следует раз в год наблюдаться у гинеколога, своевременно лечить воспаления и инфекционные заболевания. Эти болезни могут протекать незаметно, в результате образуя спайки в маточных трубах. Именно поэтому важно регулярно посещать врача. Как мы уже упоминали, одна из причин внематочной беременности — это аборты. Поэтому нельзя пренебрегать контрацептивами, пока не планируете заводить детей. Помните, что длительное использование спирали и регулярный прием таблеток «следующего дня» повышают риск внематочной беременности. Если принимаете оральные контрацептивы — избегайте беременности в течение двух месяцев после прекращения их приема. Это нужно, чтобы гормональный баланс пришел в норму. Важно помнить, что беременность должна быть запланированной — а начинать планировать следует за год. Это время нужно, чтобы проверить здоровье — выявить и вылечить отклонения и начать вести здоровый образ жизни. Это повысит шансы на зачатие и рождение здорового ребенка.