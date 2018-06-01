Ещё
Петросян обнародовал обращение Степаненко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петросян обнародовал обращение болезненно худой Степаненко 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Евгений Петросян выложил видео, на котором запечатлена его супруга Елена Степаненко. Юмористка объяснила, как умудрилась похудеть на 46 килограммов, и заявила, что никаких специальных препаратов не пила.
На видео, которое Евгений Петросян обнародовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, Елена Степаненко, которую сложно узнать из-за резкого похудения, обращается ко всем, кто пользуется интернетом.
"У Елены Степаненко, к моему сожалению, нет своего аккаунта в Instagram. Поэтому она попросила меня опубликовать ее видео ответ всем тем, кто интересуется ее преображением. Желаю всем удачи!" — подписал видео Петросян.
Юмористка, которую сняли в кафе, облаченная в белую с синими цветами одежду, обратилась ко всем своим поклонникам. "Дорогие мои женщины, хочу к вам обратиться с посланием. Поскольку у меня нет ни Instagram, ни Facebook, я не захожу в интернет, мне сказали, что в интернете очень много рекламируют разных средств, на которых я якобы похудела: таблетки, капсулы, чаи. Это неправда! Я ничего этого не покупала и ни на чем не худела", — опровергла информацию Степанено.
Артистка объяснила, почему ей удалось сенсационно сбросить вес. "Нужно так: шесть раз в день есть то, что помещается в ладошку. Вот видите, что у меня, — салат. И, пожалуйста, лимонад. Вот и все… И два литра воды! Больше ничего", — рассказала юмористка.
Однако не только благодаря питанию она сумела избавиться от лишних килограммов. "Еще хорошее настроение, любить друг друга и желать всем счастливого хорошего вечера, дня и утра", — завершила свое обращение Елена Степаненко.
Поклонники пришли в восторг и рассыпались в комплиментах. Однако худоба артистки многим показалась болезненной и они пожелали ей крепкого здоровья. "Елена Степановна! удачи Вам во всём. А самое главное здоровья. 🌹🌹🌷🌷🌷❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Здоровья вам и счастья", "Здоровье вам 🙏", "Всего самого лучшего и доброго вашей семье! А полнее Елене шло больше)))", "Она конечно хороша, но пухленькая была лучше✌", — высказались фанаты.
Дни.ру: последние новости
Чаи для похудения оказались бесполезны Бесстыжая бабушка Кондулайнен снялась голой Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой42
Странные приспособления для женской груди2
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе3
Знаменитые дети, изменившие мир2
Девушек в купальниках перестали фотошопить12
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
00:35
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Звёзды
00:37
Фанаты спрашивают у Пынзарь, где ее грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение