Почему мужчинам нельзя носить джинсы

Оговоримся сразу — джинсы джинсам рознь. Сегодня появилось столько моделей, что в магазинах просто глаза разбегаются — сразу и не сориентируешься, какую выбрать. В нашей статье речь пойдет не о классических джинсах и не о моделях типа relaxed fit — к ним претензий у врачей-андрологов практически нет. Говорить будем о супер узких джинсах skinny, столь популярных ныне среди прогрессивной молодежи. По статистике, такие джинсы есть в гардеробе у каждого четвертого европейского мужчины.

Еще совсем недавно врачи были озабочены тем, как отучить женщин носить в морозы джинсы с низкой посадкой, а теперь очередь дошла и до мужчин. Проблем узкие джинсы вызывают немало, но обо всем по порядку.

Обтягивающие джинсы стягивают тазобедренные суставы, их подвижность оказывается ограниченной. С возрастом это приведет в растяжению суставной капсулы. К тому же позвоночник в этом случае получает дополнительную нагрузку, что может вызвать остеохондроз пояснично-крестцового отдела.

Узкие джинсы сдавливают не только суставы, но и сосуды и нервные окончания, расположенные в ногах. В итоге появляется ощущение жжения, ноги быстро устают, может даже появится варикоз. Хотя эта болезнь не слишком распространена среди мужчин, именно тугие джинсы могут стать причиной ее появления.

Узкие джинсы с высоким поясом увеличивают давление на нижнюю часть живота, особенно когда человек сидит. Это приводит к нарушению работы внутренних органов — желудка, печени и поджелудочной железы. Кроме того, из-за давления желудочная кислота способна подниматься вверх по пищеводу, вызывая изжогу. Если это происходит постоянно, результат может оказаться очень печальным — воспаление, язва и даже рак пищевода.

Ношение узких джинсов может привести к мужскому бесплодию. Опрос, проведенный британскими учеными, дал очень неутешительные результаты. Примерно каждый десятый половозрелый мужчина в результате ношения джинсов skinny сталкивается с очень неприятными последствиями. Более четверти мужчин отмечают появление проблем с мочевым пузырем, а почти в половине случаев речь идет о чувстве дискомфорта в паховой области. Дело в том, что модный фасон нарушает кровообращение в области мужских гениталий, и практичекси у каждого пятого модника возникает боль из-за перекрученных яичек. Нарушение кровообращения может стать причиной ослабления потенции — стоит ли в угоду моде идти на такой риск?

Недостаточная циркуляция воздуха, ограниченное пространство отрицательно сказываются и на микрофлоре половых органов мужчины, способствуют быстрому развитию инфекций. У поклонников узких джинсов часто уменьшается объем спермы, ухудшается ее состав, снижается скорость движения сперматозоидов, что в конечном итоге вполне может привести к бесплодию.

В крайнем случае узкие джинсы могут даже травмировать половые органы. По свидетельству руководителя исследовательской группы, проводившей опрос, в последнее время случаи таких травм участились, и вызвано это именно джинсами. Невылеченные вовремя травмы могут привести к развитию осложнений вплоть до гангрены.

Никакая мода и красота (кстати, сомнительная, ибо узкие джинсы идут далеко не всем мужчинам) не стоит того, чтобы рисковать своим здоровьем и будущим. Так что, перед покупкой новой пары джинсов неплохо бы хорошенько взвесить все «за» и «против» и сделать правильный выбор.