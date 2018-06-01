Вредные советы для послетренировочного периода

1. Никогда не заканчивай тренировку заминкой

Заминка для слабаков, суровые фитоняшки не ищут лёгких путей! Зачем нужны эти элементарные упражнения в конце тренировки? Потеря времени да и только.

Представь, что ты локомотив, который везёт большой гружёный состав с высокой скоростью. Что будет, если резко остановиться? Сколько вагонов сойдёт с рельс? А что будет с поездом? Катастрофы не избежать. Постепенная остановка и нормализация сердечного ритма, дыхания, давления — не для нас. Мы слишком торопимся для этого. Пусть мышечные волокна рвутся, как сцепки вагонов!

Заминка — переход от состояния колоссального напряжения к состоянию покоя.

Разогнался на велотренажере? Спрыгивай на ходу.

2. Сразу после тренировки беги на улицу, тебе же так жарко

После окончания тренировки так хочется остудиться. Есть выход — и он на улицу! Резкий перепад температуры, переохлаждение — прямой путь к больничному листу и пропуску (выбери нужное): работы, учёбы, пары-тройки тренировок. Отличный способ заболеть и летом, и зимой. Час, или, хотя бы, полчаса, подождать пока остынет тело — это же так долго. Не отдыхай — беги, гуляй!

3. Тренировка закончилась? Не медли — вперёд, в сауну!

Давай повысим температуру уже разогретого тренировкой тела сауной.

Перегрев организма — отличная идея, если нужен отдых на больничной койке. Особенно это касается кардиотренировок, когда нагрузка на сердечно-сосудистую систему и так большая. Не говорю про другие возможные последствия. Ещё один момент — сауна незамедлительно после тренировки позволит тебе оставить открытым метаболическое окно, но об этом далее.

4. Избегай еды и посттренировочных коктейлей

После нагрузки тело требует восполнения энергии, сложных углеводов, мышцы хотят белка. Не прислушивайся к себе, не ешь ни в коем случае. Пусть метаболическое окно так и останется не закрытым. Ведь тебя же не волнует красота тела, а единственная цель — похудеть! Но, в таком случае, советую перейти на трехразовое питание — понедельник, среда, пятница.

5. При завершении тренировки игнорируй растяжку

Растяжка положительно влияет на укрепление и рост мышц, на самочувствие, здоровье, гибкость, осанку. Но нам же этого не надо. Лучше запишись на стрейчинг, который будет завтра. А мышцы пусть поболят, потерпи.

6. Объедайся и толстей

Организм возьмёт столько энергии, сколько потратил. Остальное отложит про запас на чёрный день. В ляжки или в живот. Так что не стесняйся, кушай много. Вдруг завтра война, а ты голодный? Тяжесть в животе и раздражение будут тебе бонусами.

7. Тренируйся, пока не упадёшь

Тренируйся, тренируйся — чем больше, тем лучше. И плевать на возможность травм, перегрузку нервной системы. Перетренированность? Не знаю такого слова. Увеличивай нагрузку. Сжигай себя. Выжимай всё, что можно. Не упал — значит, можешь ещё! Упал — делай планку! Телефон скорой помощи ты знаешь.

8. Прячь инвентарь и разбрасывай снаряды

Ты же не один тренируешься, устрой другу занимательный квест по поиску гантелей и степперов с препятствиями в виде брошенного оборудования. Услышишь много лестных слов в свой адрес. А голос совести заткни шоколадкой!

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