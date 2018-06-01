Как составить тренировочный комплекс правильно? 

Программа тренировок необходима, без исключения, каждому. Даже профессиональные спортсмены строго придерживаются определенного режима нагрузок.
Следует четко определить роль тренировочного процесса, частоту и степень эффективности занятий, в дополнение ко всему сразу стоит предусмотреть организацию режима питания и восстановления. Чаще всего основной целью тренировок становится избавление от лишнего веса, набор мышечной массы или придание телу привлекательного рельефа.
Если в приоритете набор мышечной массы, упор стоит делать на выполнение силовых упражнений с максимальным весом. Число повторений при этом не должно быть большим.
Придать мышцам рельеф помогут упражнения на строго определенные группы с большим количеством повторов.
Распрощаться с лишними килограммами можно грамотно чередуя силовые нагрузки с большим количеством повторений и кардиотренировки
Методические основы составления тренировочной программы
Для начала следует определиться, сколько времени тренировкам будет отводиться. От этого показателя будет зависеть частота занятий.
Поставленная цель определит серьезность намерений и качество тренировочного процесса в дальнейшем.
При стремлении сбросить вес, стоит увеличить частоту занятий, так эффективность будет выше, а результат будет заметен в более короткие сроки. В среднем количество интенсивных занятий спортом в таком случае будет составлять от 3 до 5 раз в неделю. Стартом любой тренировки должны служить кардио нагрузки, а именно бег, плаванье или велосипед. Далее следует силовой комплекс высокой интенсивности.
Стимулировать рост мышечных тканей, и добиться рельефности позволит абсолютно противоположный подход к построению тренировочного процесса. Клетки мышц быстрее всего генерируются при высокой интенсивности нагрузок. В то же время им нужно давать достаточно времени для восстановления, ведь именно в этот период наиболее активно работает фаза роста. Таким образом, количество тренировочных дней не должно превышать 3 при низком уровне физической подготовки, а более продвинутым спортсменам можно уделять 5 дней в неделю посещению тренажерного зала.
Оптимальный показатель в процессе формирования тренировочного режима — организм. Если после тренировки чувствуется сильная усталость, не зазорным будет в следующий раз провести занятия в менее интенсивном темпе.
Каждый задается вопросом о том, как и чем должна быть наполнена «правильная» тренировка. Подходов к этому вопросу определено несколько:
Комплексный подход к тренировке. К такому принципу построения занятий стоит прибегать тем, кто желает похудеть и только начинающим знакомство с интенсивными физическими нагрузками. Группы мышц всего тела поочередно включаются в работу, что стимулирует рост мышечных тканей и сжигание жировых отложений.
Один тренировочный день — одна группа мышц. Такие тренировки подходят продвинутым атлетам. Они позволяют детально проработать мышцы с высокой интенсивностью, что требует более продолжительного периода восстановления. Разделение происходит на верхние и нижние части тела, большие и малые группы, тянущие и толкающие мышцы.
Базовый тренировочный комплекс
Пионерам физических нагрузок стоит обратить свое внимание на базовые упражнения, а также корректную технику их выполнения. Формирование правильной техники — основа успешных тренировок и на первых парах без посторонней помощи не обойтись. В каждом тренажерном зале, как правило, присутствует тренер или инструктор, который с радостью поможет правильно поставить технику и познакомит со всеми имеющимися тренажерами в зале.
Далее представлена сравнительная тренировочная программа, на основе которой можно составить личный комплекс для занятий в тренажерном зале. Описанный комплекс имеет специфику раздельной проработки мышц, но выбрать из предложенной программы подходящие упражнения для комплексной тренировки не составит труда.
1 день. Верхняя часть тела.
Жим штанги в положении лежа.
Жим гантелей в положении лежа.
Разведение гантелей.
Отжимания на брусьях.
2 день. Нижняя часть тела.
Присед со штангой.
Выпады с утяжелением.
Жим платформы в положении лежа.
Подъем на мыски.
3 день. Кардио тренировка высокой интенсивности.
Занятие выбирается по вкусу и индивидуальному уровню выносливости. В качестве нагрузок подойдет бег, плавание или велосипед. При остром приступе усталости допускается непродолжительный перерыв.
4 день. Корпус.
Подъем гантелей в стороны.
Подъем гантелей перед собой.
Вращение в плечевых суставах с утяжелением (шраги).
Пресс на скамье с наклоном.
5 день. Отдых или кардио нагрузки.
6 день. Спина.
Тяга вниз на блоке.
Тяга штанги в наклоне.
Сгибание рук со штангой.
Сгибание руки на скамье Скотта с утяжелением.
7 день. Отдых.
При выполнении упражнений с отягощением необходимо грамотно дозировать нагрузку. Не стоит сразу хвататься за снаряды с максимальными показателями. При наборе мышечной массы стоит отдать предпочтение снарядам с показателем 60-70% от максимального, т.е. такого веса, который можно поднять единожды. В случае с похудением или достижением рельефности упор необходимо делать на частоту выполняемых повторов.
Разнообразие в тренировочном комплексе также необходимо. За счет этого фактора повышается интерес к занятиям, следовательно, и их эффективность.
Разработка тренировочного комплекса для занятий дома
Не каждый может позволить себе уделять время походам в тренажерный зал, поэтому тренировки в домашних условиях — единственно возможный вариант. Однако, занятия в таком формате имеют существенный недостаток — недоступность большого количества оборудования и инвентаря. Но организовать домашние тренировки можно, достаточно иметь под рукой базовый набор следующих предметов:
Комплект гантелей с регулируемым весом.
Два стула со спинкой.
Два ведра объемом 10 литров каждое.
Не лишним будет доступ к спортивной площадке во дворе дома или шаговой доступности с наличием брусьев и турника. Если добавить ко всему этому изобилию штангу и скамью, то на первых парах можно получить довольно внушительную тренировочную базу. В последующем эффективность домашних тренировок будет снижаться по мере повышения уровня тренированности.
Правильно составленная тренировочная программа — существенная часть успеха. К ее разработке следует подходить со всей ответственностью и детально прорабатывать каждый составляющий компонент. Тренировочный дневник поможет фиксировать результаты и достижения, вносить корректировки в комплекс, быть объективным по отношению к себе и своим успехам.
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