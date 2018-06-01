Как составить тренировочный комплекс правильно?

Программа тренировок необходима, без исключения, каждому. Даже профессиональные спортсмены строго придерживаются определенного режима нагрузок.

Следует четко определить роль тренировочного процесса, частоту и степень эффективности занятий, в дополнение ко всему сразу стоит предусмотреть организацию режима питания и восстановления. Чаще всего основной целью тренировок становится избавление от лишнего веса, набор мышечной массы или придание телу привлекательного рельефа.

Если в приоритете набор мышечной массы, упор стоит делать на выполнение силовых упражнений с максимальным весом. Число повторений при этом не должно быть большим.

Придать мышцам рельеф помогут упражнения на строго определенные группы с большим количеством повторов.

Распрощаться с лишними килограммами можно грамотно чередуя силовые нагрузки с большим количеством повторений и кардиотренировки

Методические основы составления тренировочной программы

Для начала следует определиться, сколько времени тренировкам будет отводиться. От этого показателя будет зависеть частота занятий.

Поставленная цель определит серьезность намерений и качество тренировочного процесса в дальнейшем.

При стремлении сбросить вес, стоит увеличить частоту занятий, так эффективность будет выше, а результат будет заметен в более короткие сроки. В среднем количество интенсивных занятий спортом в таком случае будет составлять от 3 до 5 раз в неделю. Стартом любой тренировки должны служить кардио нагрузки, а именно бег, плаванье или велосипед. Далее следует силовой комплекс высокой интенсивности.

Стимулировать рост мышечных тканей, и добиться рельефности позволит абсолютно противоположный подход к построению тренировочного процесса. Клетки мышц быстрее всего генерируются при высокой интенсивности нагрузок. В то же время им нужно давать достаточно времени для восстановления, ведь именно в этот период наиболее активно работает фаза роста. Таким образом, количество тренировочных дней не должно превышать 3 при низком уровне физической подготовки, а более продвинутым спортсменам можно уделять 5 дней в неделю посещению тренажерного зала.

Оптимальный показатель в процессе формирования тренировочного режима — организм. Если после тренировки чувствуется сильная усталость, не зазорным будет в следующий раз провести занятия в менее интенсивном темпе.

Каждый задается вопросом о том, как и чем должна быть наполнена «правильная» тренировка. Подходов к этому вопросу определено несколько:

Комплексный подход к тренировке. К такому принципу построения занятий стоит прибегать тем, кто желает похудеть и только начинающим знакомство с интенсивными физическими нагрузками. Группы мышц всего тела поочередно включаются в работу, что стимулирует рост мышечных тканей и сжигание жировых отложений.

Один тренировочный день — одна группа мышц. Такие тренировки подходят продвинутым атлетам. Они позволяют детально проработать мышцы с высокой интенсивностью, что требует более продолжительного периода восстановления. Разделение происходит на верхние и нижние части тела, большие и малые группы, тянущие и толкающие мышцы.

Базовый тренировочный комплекс

Пионерам физических нагрузок стоит обратить свое внимание на базовые упражнения, а также корректную технику их выполнения. Формирование правильной техники — основа успешных тренировок и на первых парах без посторонней помощи не обойтись. В каждом тренажерном зале, как правило, присутствует тренер или инструктор, который с радостью поможет правильно поставить технику и познакомит со всеми имеющимися тренажерами в зале.

Далее представлена сравнительная тренировочная программа, на основе которой можно составить личный комплекс для занятий в тренажерном зале. Описанный комплекс имеет специфику раздельной проработки мышц, но выбрать из предложенной программы подходящие упражнения для комплексной тренировки не составит труда.

1 день. Верхняя часть тела.

Жим штанги в положении лежа.

Жим гантелей в положении лежа.

Разведение гантелей.

Отжимания на брусьях.

2 день. Нижняя часть тела.

Присед со штангой.

Выпады с утяжелением.

Жим платформы в положении лежа.

Подъем на мыски.

3 день. Кардио тренировка высокой интенсивности.

Занятие выбирается по вкусу и индивидуальному уровню выносливости. В качестве нагрузок подойдет бег, плавание или велосипед. При остром приступе усталости допускается непродолжительный перерыв.

4 день. Корпус.

Подъем гантелей в стороны.

Подъем гантелей перед собой.

Вращение в плечевых суставах с утяжелением (шраги).

Пресс на скамье с наклоном.

5 день. Отдых или кардио нагрузки.

6 день. Спина.

Тяга вниз на блоке.

Тяга штанги в наклоне.

Сгибание рук со штангой.

Сгибание руки на скамье Скотта с утяжелением.

7 день. Отдых.

При выполнении упражнений с отягощением необходимо грамотно дозировать нагрузку. Не стоит сразу хвататься за снаряды с максимальными показателями. При наборе мышечной массы стоит отдать предпочтение снарядам с показателем 60-70% от максимального, т.е. такого веса, который можно поднять единожды. В случае с похудением или достижением рельефности упор необходимо делать на частоту выполняемых повторов.

Разнообразие в тренировочном комплексе также необходимо. За счет этого фактора повышается интерес к занятиям, следовательно, и их эффективность.

Разработка тренировочного комплекса для занятий дома

Не каждый может позволить себе уделять время походам в тренажерный зал, поэтому тренировки в домашних условиях — единственно возможный вариант. Однако, занятия в таком формате имеют существенный недостаток — недоступность большого количества оборудования и инвентаря. Но организовать домашние тренировки можно, достаточно иметь под рукой базовый набор следующих предметов:

Комплект гантелей с регулируемым весом.

Два стула со спинкой.

Два ведра объемом 10 литров каждое.

Не лишним будет доступ к спортивной площадке во дворе дома или шаговой доступности с наличием брусьев и турника. Если добавить ко всему этому изобилию штангу и скамью, то на первых парах можно получить довольно внушительную тренировочную базу. В последующем эффективность домашних тренировок будет снижаться по мере повышения уровня тренированности.

Правильно составленная тренировочная программа — существенная часть успеха. К ее разработке следует подходить со всей ответственностью и детально прорабатывать каждый составляющий компонент. Тренировочный дневник поможет фиксировать результаты и достижения, вносить корректировки в комплекс, быть объективным по отношению к себе и своим успехам.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Головная боль и занятия спортом

Аэробика с силовыми нагрузками или как эффективно похудеть

Сколько должно быть физической нагрузки?