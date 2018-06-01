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Жесткие диеты приносят больше вреда подросткам, чем пользы
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Жесткие диеты приносят больше вреда подросткам, чем пользы 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Подросткам диеты приносят гораздо больше вреда, чем пользы, как показало исследование.
Воздержание от употребления продуктов питания и тщательный контроль количества калорий быстро набирают популярность среди девочек подросткового возраста. Но исследователи из Университета Ватерлоо в Канаде пришли к выводу о том, что здоровью этих подростков данная практика приносит больше вреда, чем пользы. В частности, они установили, что увлекающиеся подобными диетами девочки нередко демонстрируют вредные привычки вроде курения, злоупотребление спиртным и отказа от завтраков.
По сравнению с девушками, которые не сидят на диете, пытающиеся активно похудеть подростки в течение трех лет наблюдений гораздо чаще демонстрировали какие-либо вредные привычки. Причем если курение и отказ от завтраков среди сидящих на диете подростков еще можно объяснить популярными заблуждениями о том, что это якобы помогает удерживать вес под контролем, то логическую связь между ограничениями в питании и пьянством учёные выяснить не смогли. Вполне возможно, она объясняется тем фактом, что сидящие на диете подростки вообще негативно воспринимают свой собственный образ.
Следует также напомнить, что в пубертатный и постпубертатный периоды происходит изменения в организме, которые порой вызывают прибавку веса у девочек, а социальные сети активно призывают их соответствовать модельным стандартам красоты.
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