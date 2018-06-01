Восстановление организма после родов

Что будет с вами после родов

Для начала важно отметить, что состояние у женщин сразу после родов абсолютно разное. Во-первых, многое зависит от того, как все прошло: естественным путем ли появился малыш, либо понадобилось плановое или экстренное кесарево сечение. Наверное, не стоит подробно объяснять, что, как правило, после естественных родов женщины чувствуют себя намного лучше, некоторые молодые мамы буквально порхают по послеродовому отделению спустя сутки после рождения малыша, ведь самый тяжелый и сложный этап позади, счастливая встреча наконец-то состоялась, один взгляд на ребенка вызывает тепло и умиление. Однако уже на следующий день силы могут покинуть вас, ведь организм начинает обратную перестройку к добеременному периоду. В это время многие женщины с трудом перемещаются по палате, нет ничего удивительного в том, что вы чувствуете головокружение, сонливость и значительный упадок сил. Особенно тяжело может быть, если ваш малыш беспокойно спит по ночам.

Как же можно облегчить ситуацию? Ответ очень прост: при первой же возможности восстанавливайте силы, живите в ритме малыша, ведь он довольно много спит. Оказавшись дома, не старайтесь выполнять все бытовые дела разом, лучше лишний раз вздремните с ребенком. Позади у вас тяжелое испытание, теперь вам требуется заслуженный отдых.

Несколько недель назад общественность зацепил пост одного известного блоггера Лоры Фрай, публикация подчеркивает важность послеродового отдыха. На фото, выложенном в социальной сети, запечатлена тарелка диаметром 22 см. Этот рисунок представлен для наглядности, ведь после рождения из тела женщины выходит не только ребенок, но и плацента, размер которой и составляет примерно 22 см. А на месте, где она была закреплена, остается огромная рана. Этим фото автор подчеркивает, насколько важен отдых для женщины после родов.

Между нами, девочками

Восстановление цикла — одна из самых важных тем. Когда восстановится менструация? Точно ответить на этот вопрос нельзя. Так, у некоторых представительниц прекрасного пола критические дни наступают буквально через три месяца после рождения малыша, у других же через год, а то и более. Здесь все зависит от индивидуальных особенностей организма. Единственное, что можно посоветовать всем молодым мамам: обязательно раз в полгода посещайте своего гинеколога, если у вас есть подозрения на новую беременность, не откладывайте визит к специалисту. Считается, что при грудном вскармливании забеременеть довольно трудно, однако на деле это совсем не так.

Восстановление фигуры после родов

Мгновенно вернуть себе былые формы после родов не получится даже у самых худеньких девушек. Сегодня социальные сети наполнены фотографиями молодых мам в обтягивающих лосинах и майках. Не верьте публикациям: зачастую это просто удачный ракурс, фотошоп или утягивающие леггинсы, скрывающие правду. Восстановление живота — довольно сложный процесс. Так с чего же начать? Как быстро восстановиться после родов? Если вы будете следить за собой, употреблять правильные продукты, то довольно скоро придете в нужную форму, однако через три дня после родов вы вряд ли сможете похвастаться плоским животом. Ведь в первый месяц матка еще сокращается, подумайте, в последние время вы носили под своим сердцем дитя, вес которого был весьма внушителен. Теперь организм привыкает к новым условиям. Также не стоит сломя голову лететь в спортзал. Сначала просто гуляйте с малышом около дома, затем увеличивайте продолжительность и интенсивность прогулок, спустя пару месяцев вы можете поговорить о занятиях со своим гинекологом. Но и здесь не стоит сильно увлекаться, ваш организм продолжает восстанавливаться, постепенно увеличивая нагрузки и правильно питаясь, спустя полгода вы вполне сможете вернуться к своим прежним объёмам.

Отдельный пункт стоит посвятить восстановлению влагалища и мышц тазового дна. Неспроста этот вопрос волнует большинство женщин еще во время беременности. Здесь также все сугубо индивидуально. Однако от серьезных растяжений вас предостерегут специальные занятия, которые вы можете выполнять еще, будучи беременной, также хороши такие упражнения для восстановления и в послеродовом периоде, однако делать их необходимо регулярно. Для этого не нужно посещать дорогостоящие курсы, суть упражнений, а также их перечень вы можете легко найти в интернете. Если занятия не принесут результата, возможно медикаментозное лечение, либо оперативное вмешательство. Но здесь тоже нет ничего страшного, спросите об этом своего гинеколога.

Теперь о красоте. Во время беременности организм женщины отдает все питательные вещества малышу, поэтому у некоторых будущих мам сильно ухудшается состояние кожи, выпадают волосы. Такое положение дел может сохраниться и после родов, ведь во время лактации все силы организма направлены уже на выработку молока. Сегодня специалистами разработаны специальные витамины для кормящих матерей, однако не всем они подходят. Не стоит отчаиваться, спустя пять-шесть месяцев после родов ваша кожа преобразится, а волосы станут вновь густыми и сильными.

Еще раз подчеркнем: рождение и вынашивание ребенка — очень сложный процесс. Не требуйте от себя быстрых результатов. А если ваш муж предъявляет претензии к вашему внешнему виду, то доходчиво объясните ему, что обычная женщина просто не может выглядеть блистательно после рождения ребенка. Не так давно интернет наполнили яркие фото королевской четы — принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На них спустя буквально несколько часов после третьих родов герцогиня позирует с новорожденным принцем Луи на руках, ее волосы преарсно уложены, легкий макияж дополняет образ, одета Кейт в легкое платье, а на ногах красуются туфли на шпильках. Эти фото породили множество обсуждений, здесь можно подчеркнуть одно: если бы на вас работали десятки стилистов и визажистов, то вы бы тоже смогли так выглядеть после рождения малыша. Помните: не все мы герцогини Кембриджские, дайте себе совсем немного времени, спустя несколько месяцев вы вернете былые формы.