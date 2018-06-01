7 причин, которые заставляют вас просыпаться ночью

Большинство из нас не запоминают, как часто просыпаются в середине ночи. Просто на утро человек совсем не чувствует себя отдохнувшим, усталость накапливается и трансформируется в хронический стресс. Скорее всего, всему виной вот эти причины.

Неправильная поза

Хроническая усталость, головные боли, изжога, шея или боль в спине, могут быть вызваны неправильным положением тела во сне. Не пожалейте денег на хороший матрас, он должен быть в меру твердым. Подушку выбирайте так, чтобы она поддерживала шею и голову, а не проваливалась под их весом. Идеально будет приучить себя спать на спине, но для этого потребуется какое-то время.

Шум города

Жителям большого города приходится постоянно существовать в условиях акустической атаки. Сосед, который каждое утро включает радио на полную, шумящие всю ночь автомобили, домашние животные дети — перечислять можно бесконечно. Как спасаться? Да купите беруши и дело с концом.

Апноэ

Апноэ во сне означает, что дыхательные пути ночью блокируются, вы перестаете дышать и просыпаетесь, поскольку уровень кислорода в крови резко падает. Притом, такие пробуждения большинство из людей на утро не помнят, зато весь день разбираются с последствиями — головными болями, постоянной сухостью во рту, болью в груди, чрезмерной сонливостью и перепадами настроения. Испытываете что-то такое постоянно? Сходите к врачу, он сможет поставить диагноз правильно.

Синдром беспокойных ног

Эта невралогическая проблема обычно проявляется от избытка стресса и недостатка кислорода и физической активности. Как и в случае с апноэ, на утро вы можете и не вспомнить, что просыпались. Массаж ног на ночь и теплая ванна решит проблему. Физические упражнения также не помешают.

Температура

Как правило, во сне температура человеческого тела немного снижается. Но это не значит, что ваша комната должна напоминать морозильник: чрезмерный холод, как и повышенная температура спальни, мешает нормальному отдыху. Попробуйте принять перед сном теплую ванну, это повысит температуру тела, а затем, когда вы выберетесь из воды, температура снизится, что отправит сигнал «пора спать» мозгу.

Алкоголь

Алкоголь оказывает успокаивающее действие, которое помогает заснуть. Ненадолго. Ночью тело постепенно метаболизирует алкоголь, в результате чего вы получите выброс глюкозы в кровь и, как следствие, проснетесь. Забудьте о легендах о полезности красного вина перед сном, лучше заварите ромашкового чая.

Гаджеты

И, наконец, самое очевидное. Синий свет от экрана любимого гаджета гарантированно обеспечит вам бессонницу. Именно этот свет блокирует выработку мелатонина, гормона сна. Так что, выключайте все свои девайсы часа за два до отхода ко сну. Почитайте лучше книгу, уснете быстрее.