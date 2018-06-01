Простые способы сохранить здоровье

Для того, чтобы наслаждаться полноценной жизнью без ограничений, человеку требуется крепкое здоровье. Забота о здоровье своего организма должна быть первоочередной задачей, основным из условий является поддержание физической активности. Эмоциональное здоровье не менее значимо, чем физическое. Если кратко описать концепцию сохранения здоровья и благополучия, то мы получим несколько основных тезисов.

Активность

Малоподвижность — это движение в сторону ухудшения здоровья, длительная неактивность вызывает ухудшение настроения, человек становится вялым и безжизненным, более склонным к депрессиям. Активность должна быть регулярной, тогда она станет укрепляющим фактором для физического и психического здоровья. Чем больше энергии тратится на активность, тем более активным и энергичным становится человек, он мыслит позитивнее.

Тренировки

Физические упражнения могут быть самыми легкими, но она должны повторяться ежедневно, мера нагрузок зависит от выносливости человека. Для кого-то достаточно пешей прогулки, кто-то практикует тренировки с собственным весом, многие предпочитают плавание, йогу, активные спортивные игры. Если тренировки предполагают интенсивные нагрузки, то они должны проходить 4-5 раз в неделю, чтобы организм имел возможность восстановиться.

Работа с весом

Элементы тяжелой атлетики необходимы как мужчинам, так и женщинам, их основное значение — это помощь в похудении и поддержании нормального веса тела. Работа с весом способствует повышению уровня энергии и улучшению метаболизма глюкозы. Начинать следует с выполнения упражнений с собственным весом, затем подключается силовое оборудование.

Тренировки кардио

Аэробные нагрузки не только позволяют тратить много калорий и худеть, но и укрепляют здоровье. Любые кардио от бега трусцой до бокса развивают сердечно-сосудистую систему и улучшают состав тела. Чем интенсивнее нагрузки — тем заметнее результат их воздействия.

Контроль над весом тела

Многие заболевания, ухудшающие качество и укорачивающие продолжительность жизни, развиваются по причине наличия лишнего веса. В первую очередь это диабет, гипертония, сердечная недостаточность и другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Лишний вес дает высокую нагрузку на суставы, что сказывается на подвижности человека в пожилом возрасте. Индекс массы тела нельзя считать точным показателем, но он позволяет объективно оценить состав тела.

Сбалансированное питание

Организм постоянно нуждается в питательных веществах и воде, без них не сможет работать ни одна из систем жизнеобеспечения. Питание должно быть сбалансированным и умеренным, к примеру, при недостатке поступления углеводов человек не будет способен на физическую активность, а при их избытке появляются лишние килограммы, недостаток белка вызывает мышечную дистрофию, а его избыток — заболевания почек. Важно постоянно защищать свой организм от обезвоживания, около 70% тела человека — это вода, поэтому при снижении уровня жидкости развиваются слабость, недомогания и даже опасные болезни.

Отказ от нездоровой пищи и алкоголя

В быстром ритме жизни с постоянным недостатком времени отказаться полностью от всех нездоровых продуктов будет затруднительно, но если их количество в рационе будет преобладающим, то это скажется на здоровья. Как минимум 80% от калорийности рациона должны поступать из здоровых продуктов. С точки зрения некоторых направлений медицины небольшое количество алкоголя, принимаемое не чаще пары раз в неделю, в какой-то степени улучшает здоровье. Однако, это мнение очень узконаправленно, оно не учитывает преобладающих негативных факторов.

Управление стрессом

Постоянный стресс и эмоциональный негатив не позволит сохранить здоровье даже при условии правильного питания и регулярных занятий спортом. Отрицательные чувства со временем берут верх и приводят своего обладателя в депрессивное состояние, в этом момент психологическое состояние начинает сказываться на физическом здоровье.

Небольшая порция стресса может быть полезной, но только при условии того, что человек умеет им управлять и нацелен на обретение эмоционального равновесия.

Позитивные эмоции

Дети постоянно улыбаются и смеются, они не контролируют своих позитивных эмоций и поэтому чаще бывают счастливыми. Взрослые люди стремятся скрыть свои эмоции, они сдерживают смех и даже улыбку, находясь в обществе, и потому они чувствуют себя счастливыми намного реже. Приятное проведение времени в компании друзей или родственников — это психологическая потребность организма, его физическое здоровье во многом зависит от соотношения эмоций.

Хороший сон Ночной сон избавляет от накопившейся за день усталости и готовит к новому дню. Если спать менее 6-8 часов каждую ночь, то это станет причиной стресса и подавленности, затем разлада в гормональном балансе и потери мышечной массы. Для того, чтобы сохранить здоровье, человеку нужна энергия, ее запасы пополняются именно во сне.

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