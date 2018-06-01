Не читайте этикетки: Первые симптомы расстройства пищевого поведения

Каждый час жизнь человека обрывается из-за какого-либо пищевого расстройства. Мы расскажем вам о первых симптомах этих недугов, чтобы вы могли защитить себя или своих близких.

У вас может быть генетическая предрасположенность

Поражает то, насколько могут быть распространены пищевые расстройства. Как правила, неправильное отношение к еде или искаженная самооценка — это сочетание генетики и воздействия. То есть, именно от генетики зависит, насколько вы склонны к пищевым расстройствам, а сама общественность пробуждает тот или иной недуг.

Большие перемены в жизни могут вызвать проблему Вероятно, вы даже ни разу не задумывались о склонности к анорексии либо перееданию, а родители не делились с вами своими проблемами. Но стоит столкнуться со стрессом, как он запускает в психике опасный процесс. Как итог — изменение в весе. Нередко пищевые расстройства начинают проявляться во время полового созревания, поступления в университет, кризисе среднего возраста или расставанием с партнером. Смертельна не только анорексия Хотя анорексия привлекает внимание больше всего, есть и другие болезни, которые вредят нашему здоровью. В их числе и булимия — переедание, после которого человек вызывает у себя рвоту или диарею. Кто-то сталкивается с зависимостью от тренировок или орторексией — навязчивой идеей употребления только здоровой пищи. Но самое опасное, это бесконтрольное переедание. Так или иначе, большинство пищевых расстройств имеют общие первые симптомы.

Вы постоянно думаете о еде Задумайтесь о своих последних пережитых часах. О чем вы думали? Какие мысли крутились в вашей голове? В случае, если вы много времени размышляете о еде, то вы движетесь в опасном направлении. И чем чаще это происходит, тем больше причин для опасений. Лишь успешное соблюдение диеты наполняет вас уверенностью По словам большинства пациентов, пищевое расстройство начинается тогда, когда они увидели результат от диет. Вам может казаться, что похудение и правильное питание в целом — это хорошо. Но стоит помнить, что диета влияет на психологическое состояние. И если именно ограничение в еде и сброшенные килограммы приносят вам счастье — то это проблема. Вы избегаете собственных эмоций Если не так давно вы пережили тяжелую ситуацию, организм может отказаться от попыток восстановления и станет игнорировать свои эмоции. В итоге человек способен переключиться на еду, и эта одержимость будет его контролировать. Вы читаете этикетки Конечно, следить за своим рационом нужно. Но если вы торчите возле магазинных полок по несколько часов, то это может говорить об опасной одержимости. Люди, склонные к орторексией, исключают из своего рациона все больше и больше еды, потому что по некоторым факторам считают ее вредной. У вас ограниченный рацион Если ваш список «разрешенных» продуктов очень короткий, а питание — жестко ограниченное, пересмотрите свою мотивацию. Чем жестче вы относитесь к своему рациону, тем меньше удовольствия от еды вы получаете. Вы одержимы своим весом На самом деле существует большое количество показателей, которые важнее веса. Например, уровень холестерина в крови, или давление. Нездоровая самооценка объясняется постоянной одержимостью цифрой на весах. Это тот самый тихий звоночек, с которого все начинается. Вы используете слабительное для похудения Запомните, что слабительные препараты существуют только для людей с пищевыми проблемами. В борьбе с лишними килограммами они не помогут. И если вы применяете подобные лекарства, чтобы сбросить пару-тройку килограмм, это тревожный сигнал. Вы не можете остановиться за едой Если во время трапезы вам сложно остановиться за едой, это может означать склонность к перееданию. Нередко подобная привычка появляется из-за напряжения, когда человек пытается заглушить сомнения и тревогу едой. ​