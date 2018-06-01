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Как справиться с болями в шее
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Как справиться с болями в шее 

Harper’s Bazaar 51 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Даже если вы свежи как майская роза, а вашей спортивной подготовке позавидует любой атлет, после тяжелого рабочего дня вас могут преследовать боли в шее. Лучшие советы, которые помогут предотвратить проблему, — в нашей подборке.
Прекращайте спать на нескольких подушках.
Убедитесь, что ваш рабочий компьютер находится ровно на уровне ваших глаз — не ниже и не выше.
Пейте больше воды! Да, это важно не только для скорости вашего метаболизма и общего самочувствия.
Прекращайте проводить часы в телефоне. Это влияет и на ваш внешний вид (привет, складки на шее!), и на здоровье — шея ведь постоянно находится в напряжении.
А вот что делать, если проблема уже дала о себе знать:
Теннисный мячик срабатывает на пять с плюсом не только на корте. Есть отличное упражнение, позволяющее расслабить мышцы: положите мяч под шею и проведите так 10-15 минут. В большинстве случаев от боли не останется и следа!
Лягте на спину и в течение нескольких секунд надавливайте на подушку (в идеале она должна быть максимально жесткой). Повторите упражнение минимум 10 раз.
Приложите к шее холодные компрессы, а потом сразу отправляйтесь в горячую ванну. Контраст температур поможет нейтрализовать боль.
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