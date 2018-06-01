10 советов, которые избавят вас от прыщей навсегда

Борьба с прыщами может быть достаточно трудной, но, если очень стараться, то в конце концов они все-таки исчезнут. Хотя терпение является ключевым, есть некоторые способы ускорить исчезновение этого явления. Попробуйте советы сайта МедикФорум для более быстрого избавления от проблем.

Почему появляются прыщи?

«У всех нас есть поры, и когда эти поры блокируются мусором, маслом или мертвыми клетками кожи, вот тогда вы и получаете угри. Причина, по которой они выглядят черными, заключается в том, что все масла в них окисляются. Это не черная грязь, а просто окисленное масло », — объясняет доктор Анджали Махто. Существует множество способов избавиться от угрей, однако основная проблема заключается в избытке масла, которое производится. Таким образом, не важно, что вы делаете, угри всегда будут естественным образом появляться каждые 20-40 дней. Это означает, что одноразовое лечение не будет окончательно избавлять от них, черные точки будут возвращаться. Решение их должно быть постоянным процессом. И это нормально.

Попробуйте физический эксфолиатор

Первый шаг — самый простой, попробуйте эксфолиатор. Эксфолиация удаляет этот верхний слой мертвых клеток кожи. Таким образом, вы эффективно предотвращаете появление проблем, удаляя все, от старых клеток кожи до грязи и макияжа. При этом, есть два способа, которые вам помогут: механическое отшелушивание и химическое отшелушивание. Механический способ подразумевает что-то абразивное на коже, поэтому нужно брать либо чистящую щетку для лица, которая чистит поверхность кожи, либо что-то вроде лица скраба с гранулами в нем, чтобы отбросить этот верхний слой. Будьте осторожны, чтобы не перестараться, это может подтолкнуть воспаление глубже и ухудшить состояние коже, в то же время может вызывает сухость и раздражение. Вы можете использовать химикаты для растворения верхнего слоя мертвых клеток кожи. Поэтому такие вещи, как гликолевая кислота, салициловая кислота или химические пилинги могут стать вашим решением. Кислоты действительно хороши для лечения угрей, они вызывают химический распад верхнего слоя клеток кожи.

Используйте глиняную маску

Если у вас угри или пятнистая кожа, использование глиняной маски раз в неделю может быть действительно полезно. Они эффективны, когда речь идет о избавлении от загрязнений из кожи и сокращении уровня жира.

Обратите внимание на текстуры, вам не нужны тяжелые кремы, стоит избегать таких ингредиентов как масло и глицерин, по существу любой ингредиент, предназначенный для увлажнения кожи, может быть опасен, поскольку он забивает поры. Вместо этого обратите внимание на легкие гелевые формулы и такие ингредиенты, как салициловая кислота, бензоилпероксид, гамамелис и ниацинамид. Следующее, что нужно попробовать — это химический пилинг медицинского класса. Профессиональный химический пилинг будет включать в себя лекарственную гликолевую кислоту или молочную кислоту, которая будет наноситься на кожу, чтобы растворить мертвые клетки и прочистить поры. Эти процедуры нужно делать каждые 4-6 недель.

Попробуйте ретиноид

Скорее всего, вы слышали о ретинолах и ретиноидах, они не совсем новы для мира ухода за кожей, но, несмотря на то, что они были открыты давно, они по-прежнему считаются одним из лучших методов, когда дело касается дефектов кожи. Ретиноиды великолепны, если у вас угревые угри или предрасположенность к угрям. Это формулы на основе витамина А, и они вызывают ускоренное отшелушивание. Вы должны быть терпеливыми, поскольку им требуется около 12 недель, чтобы появился эффект. Важно использовать их с осторожностью, хотя ретиноиды могут быть довольно сильными, и их следует использовать только ночью, потому что солнечный свет их инактивирует. Если вы никогда не использовали их раньше, постепенно наращивайте силу — начинайте медленно, используя один или два раза в неделю. Затем вы можете перейти к более сильной дозе.

Лечение таблетками

Если все это не получается, возможно, стоит поговорить с вашим врачом или дерматологом о таблетках для лечения акне. Во многих случаях угри являются одним из первых признаков угревой сыпи, поэтому у людей появляются угри, прежде чем появляются другие пятна. Это означает, что таблетки для лечения акне — как антибиотики или рецептурные кремы — помогут от этой болезни.

Измените свой макияж

Да, когда дело доходит до того, чтобы прятать угри, может возникнуть соблазн достичь этого толстым слоем маскировки, но не стоит. Много слоев косметики могут засорить поры и усугубить ситуацию. В таком случае стоит выбрать более легкую базу.

Что делать, если прыщи оставили после себя неприятные пятна? Вести борьбу и с ними.

Всегда носите солнцезащитный крем

Старайтесь избегать длительного воздействия солнца, так как это сделает процесс заживления кожи медленнее и ежедневно наносится SPF широкого спектра, чтобы предотвратить появление признаков раздражения. УФ-воздействие стимулирует пигментацию, что приводит к темным пятнам шрамов после прыщей, поэтому защита от солнца действительно является важным моментом.

Отшелушивание с AHA и BHA Кислоты играют важную роль в борьбе с прыщами и пигментными пятнами. Кислоты AHA и BHA являются эксфолиаторами, при использовании они будут способствовать выравниваю тона кожи. Комбинация этих двух препаратов поможет стимулировать омоложение кожи, без необходимости дополнительно очищать кожу.

Выбирайте продукты с витамином С Еще одна нестрашная кислота, которая творит чудеса по цвету лица, — это аскорбиновая кислота или витамин С. Этот свободнорадикальный препарат помогает снять воспаление и исчезают пятна, которые могут оставаться от высыпаний. Осветляющие кожу сыворотки с витамином С, которые в равной степени рекомендуются, могут также содержать и другие дополнительные вещества, это только улучшит результат.

Восстановите свой цвет лица

Масло шиповника может творить чудеса, когда дело доходит до успокаивания и восстановления поврежденной кожи, поэтому оно используется для заживления после лечения ожогов. Также его можно использовать и летом при борьбе с прыщами и пигментными пятнами после них. Просто добавьте пару капель в увлажняющий крем, чтобы помочь победить проблемы. Возьмите профессиональную косметику для лица.

Поговорите с дерматологом о таких процедурах, как интенсивный импульсный свет (IPL) и микродермабразия, которые могут быть очень эффективными в сокращении рубцов после прыщей и морщин. Для легкого использования, попробуйте дома препараты, которые вам подберет косметолог. Ранее эксперты рассказали про диету от прыщей.