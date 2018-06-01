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Что такое ревитализация?
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Что такое ревитализация? 

Я Покупаю 14 минут назад
Фото: Я Покупаю
Ревитализация — модная современная процедура, направленная на омоложение. Методика была разработана в 2001 году и с тех пор успешно применяется косметологами. Ревитализация безопасна, не очень травматична и действительно эффективна. Препараты для инъекций содержат в себе коктейль самых необходимых витаминов и аминокислот. Во время процедуры косметолог вводит эти вещества в верхние слои дермы.
Специалисты советуют проводить ревитализацию курсами из трех-пяти процедур. Методика позволяет улучшить овал лица, обменные процессы, подарить коже упругость, предупредить раннее старение, избавиться от морщин. Эффект подтянутой и свежей кожи сохраняется до полугода.
Существует также метод аппаратной ревитализации. Ее проводят без применения шприца и иголок. Для этого используют холодный лазер и специальные препараты на основе гиалуроной кислоты.
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