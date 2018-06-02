Лечебное голодание: польза или вред? Вся правда о самой жесткой диете

О голодных диетах не слышал разве что глухой. Некоторые считают их панацеей от всего на свете, другие утверждают, что самые жесткие диеты в мире — первый шаг к анорексии и расстройствам пищевого поведения. WMJ.ru решил разобраться вместе с нашим экспертом, кому можно сидеть на диете «0 калорий» и насколько они полезны на самом деле.

Что такое голодная диета

Сегодня распространены различные методики применения ограничения калорий на практике: лечебное голодание, интервальное голодание, разгрузочные дни, низкокалорийная диета, диета 5:2 и другие. Насколько все они полезны, можно утверждать только при рассмотрении индивидуального случая для каждого человека. Тем не менее рестрикция калорий всегда должна использоваться только по назначению и под тщательным присмотром врача.

Anti-age-терапия

Как ни странно, полезные свойства голодных диет начинаются отнюдь не с похудения и потери ненавистных сантиметров. Оказывается, что ограничение калорий — отличная профилактика старения кожи.

Инсулинорезистентность, или отсутствие чувствительности к работе гормона инсулина, — одна из причин старения тканей тела, то есть лечебное голодание можно считать и инструментом антиэйджинга. Эксперименты на животных доказали, что снижение калорийности всего на 15-20% продлевает жизнь вдвое. Не исключено, что схожий эффект возможен и у людей.

При этом невосприимчивость к инсулину можно исправить, просто сократив калорийность пищи и устраивая себе разгрузочные дни. Рецепторы клетки восстанавливают чувствительность к инсулину и с его помощью получают всю необходимую глюкозу.

Механизм сложен. Рестрикция калорий вызывает в организме целый ряд биохимических реакций, которые, с одной стороны, приводят к повышению чувствительности рецепторов клеток к инсулину, что, в свою очередь, снижает уровень сахара в крови, а главное — корректирует инсулинорезистентность, а также помогает бороться с ожирением и старением тканей.

От железной воли — к стальным нервам

Голодание и ограничение в еде способствуют улучшению памяти, внимания, стимулируют мыслительные и творческие процессы, помогают справиться с депрессией.

Голодание усиливает выработку нейротрофического фактора мозга (BDNF). Звучит это немного сложно, но не бойся, мы объясним: этот белок работает преимущественно в нервной системе, помогая выживать появляющимся нейронам, увеличивает численность и дифференциацию новых нейронов и синапсов. Проще говоря, голодание укрепляет нервую систему и помогает заполучить стальные нервы.

Несмотря на то что большинство нейронов в мозге все же даны человеку при рождении, некоторые части взрослого мозга сохраняют способность создавать новые нейроны из стволовых клеток в процессе, называемом нейрогенез. Таким образом, расхожее утверждение о том, что нервные клетки не восстанавливаются, опровергнуто современной наукой.

В восстановлении и появлении новых нервных клеток большую роль играет все тот же BDNF, количество и активность которого увеличивается при низкокалорийном питании и достаточном уровне физической нагрузки и драматически снижается при постоянном переедании, в режиме «непрерывного питания» и в результате малоподвижного образа жизни.

Для сердца и от аллергии

Расщепление жировых запасов дает огромный приток сил. При расщеплении одного грамма углеводов высвобождается 4 ккал, а при расщеплии жира — целых 9 ккал! Если верно настроить диету, включив достаточное количество жидкости в рацион, человек не будет мучиться от чувства голода, но при этом повысятся работоспособность и внимательность.

При голодании приходит в норму уровень триглицеридов, а это прямой путь к улучшению состояния сердечно-сосудистой системы, противодействию воспалительным процессам и облегчению проявлений аллергии. Так что для страдающих от весенних приступов кашля и чихания весенне-летний сезон — самое время поголодать на благо своего комфорта.

Стоять! Никому не двигаться

Прежде чем ты побежишь выбрасывать еду из холодильника, мы дадим пару напутственных советов.

Важно! Рассказываем, когда нельзя практиковать лечебное голодание или, по крайней мере, следует посоветоваться с врачами:

Заболевания ЖКТ. Гастриты, язвы и прочие недуги требуют внимательного отношения к расписанию приемов пищи.

Беременным и кормящим женщинам не стоит применять лечебное голодание. Совсем.

Больным сахарным диабетом 1-го типа следует быть крайне осторожными с лечебным голоданием. Существует риск гипогликемической комы.

Нужно понимать, что все предосторожности против повышенной калорийности касаются тех, кто действительно злоупотребляет простыми углеводами, жирной пищей и другими вкусными «пороками» цивилизации. Если у тебя состояние, граничащее с анорексией, лишний раз голодать все же не следует.

Как голодать точно не стоит

Если ты все же решилась практиковать лечебное голодание, то должна запомнить, что постоянное ограничение калорий не пойдет на пользу организму. В противном случае ты можешь сбить налаженные процессы и даже замедлить метаболизм.

Суть лечебного голодания — в шоковой терапии, которая должна длиться совсем короткий период времени. Лучше начать знакомство с ежедневного интервального голодания, к примеру перестать есть с 18 вечера до 6 часов утра. Это кажется мелочью, но на деле целых 12 часов (половину суток!) организм проводит без еды и сжигает запасенные за день калории.

Еще одна интересная диета — ABC в облегченном ее формате. Принцип действия — подсчет калорий, съедаемых за день, и постоянные скачки в потребляемых калориях. К примеру, в один день ты можешь позволить себе съесть 1200 ккал, а на следующий день — 700, после чего снова съедашь на 1000 ккал. Эта хитрость помогает обмануть организм, ведь предсказать, сколько он получит энергии завтра, способен лишь твой мозг, а не желудок. Конечно, важную роль играет не то, сколько калорий ты ешь, но и поддержание правильного баланса витаминов и микроэлементов. Белки обязательно (!) должны составлять 30-40% твоего рациона.

Кстати, волосы, кожа и ногти от голодания могут неслабо пострадать, поэтому, чтобы поддерживать их красоту и силу, прибегни к помощи витаминных комплексов. Лучшие ищи в нашей подборке аптечных витаминов для волос!

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Фото: Shutterstock