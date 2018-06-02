Ученые назвали самый опасный ингредиент в еде

В мире каждый год растет уровень смертности от инфаркта. По данным ВОЗ, в среднем ежегодно гибнет более 17 миллионов человек. Притом, исключение всего одного ингредиента из повседневного рациона может спасать не менее 500 000 человеческих жизней в год.

Речь идет о трансжирах. Доктор Том Фримен, президент и главный исполнительный директор Resolve to Save Lives, уверен: трансжир — ненужный и токсически опасный химикат, который безо всяких причин используется по всему миру.

Этот ингредиент добавляется в множество продуктов, от хлебобулочных изделий до жареной пищи. Он же вызывает всплески плохого холестерина в крови, что и ведет к инфарктам и прочим заболеваниям сердца.

Европа и Америка уже приняли законы о полном запрете использования трансжиров. Согласно исследованию, опубликованному в прошлом году в Журнале Американской кардиологии медицинской ассоциации, это сработало наилучшим образом.