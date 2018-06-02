Самые вредные напитки для нашей кожи

При появлении воспалений на коже мы зачастую задумываемся об их причине. Взаимосвязь правильного питания, диеты и «чистой» кожи, кажется, уже стала аксиомой. А влияют ли на нашу кожу напитки? Да, более чем. Для того, чтобы понять, какие именно напитки вредны для кожи, стоит вспомнить, как разные компоненты этих напитков влияют на ее состояние.

Предварительный список врагов

Самым страшным врагом кожи по праву считается сахар. Притом не только в формате сладостей, но и в виде колбасных изделий или картошки, не говоря уже про газировки и пакетированные соки. Сахар, наравне со свободными радикалами, ответственен и за процесс гликации (склеивания коллагена и эластина молекулами глюкозы).

На втором месте находится и буквально дышит в спину сахару спирт, а точнее — алкоголь. А еще точнее — продукты распада спирта в крови, а именно ацетальдегид. По сравнению с этанолом он более токсичен, но он метаболизируется и выводится быстрее. Ацетальдегид оказывает повреждающее действие на стенки сосудов, в основном мелких капилляров, нарушая трофику кожи. Кроме того, алкоголь вызывает агрегацию (склеивание) эритроцитов, что так же мешает кровотоку в капиллярах, и задержку жидкости, которая сменяется сильнейшим обезвоживанием и нарушением минерального баланса.

В итоге лицо и приобретает характерный вид: отечное, с очень сухой, склонной к покраснениям и мелким морщинкам кожей. Если «загул» был единичный, то за 3-4 дня сна и усиленного потребления жидкости лицо вернется в нормальное состояние. Если интоксикация становится регулярной, то нарушается овал лица, постоянная отечность вызывает сильное растяжение кожи, в итоге человек выглядит сильно старше своих лет, а обезвоженная кожа покрывается пигментными пятнами. Портрет очень узнаваемый: сделать из пагубного хобби тайну не получится.

Отдельно стоит упомянуть кофеин, который и вреден, и полезен одновременно. С одной стороны, это сильный антиоксидант, с другой — мощный диуретик, снижающий способность тканей впитывать полезные вещества и выводящий минералы и некоторые витамины группы В. Чашка кофе или черного чая — это скорее плюс, литр — большой минус. После такой дозы может появиться тусклость кожи, сухость губ (самая частая жалоба кофеманов), потеря тонуса тканей. Более мягко на организм действует зеленый чай. Помимо упомянутого кофеина, он содержит мощнейшие антиоксиданты и не так сильно выводит жидкость.

Список врагов (основной)

Если же вернуться к напиткам, то на первом месте по вредности для кожи (и человека в целом) будут стоять газированные напитки.

Газированные напитки

Это сахарная бомба, начиненная поражающими элементами из искусственных красителей и ароматизаторов, и усиленная углекислым газом. За счет газации сахара всасываются быстрее (кроме того, углекислый газ стимулирует аппетит, и стакан напитка можно закусить порцией не самой полезной еды), а красители могут спровоцировать аллергическую реакцию (именно из-за них и из-за солей сернистой кислоты у некоторых людей стакан другой газировки провоцирует давящую головную боль). Как итог: более быстрое старение кожи за счет многократно усиленной гликации, отечность, склонность к чувствительности кожи. И это, не считая лишнего веса и вероятности язвы желудка. Упс!

Алкогольные коктейли

Имеется в виду любая смесь нескольких видов алкоголя с соками, газированными напитками и другими компонентами. И на втором месте эта смесь находится не потому, что она полезнее газировки, а потому, что регулярно выпивать несколько литров получится не у всех (в отличие от той же колы, 2,5 литра которой можно выпить только за ланчем).

В целом же микс получается еще более впечатляющий: сахар, спирт, несколько химических и несколько натуральных красителей. Как итог — отечность, сухость и чувствительность кожи, ускорение процессов старения, высокая вероятность высыпаний, которые могут быть вызваны как повышенной выработкой кожного сала, так и аллергией.

В отдельную категорию «повышенной опасности» стоит отнести алкогольные энергетические напитки. По действию на кровеносную систему одну баночку можно приравнять к недельному загулу, так как кофеин, гуарана и аргинин обладают мощным стимулирующим действием. Да, сразу после такого напитка организм испытывает прилив энергии, но на деле этот коктейль не привносит реальных сил, а отбирает последнее у неприкосновенного запаса. Регулярная стимуляция приведет к постепенному истощению резервов. Про кожу организм и думать забудет — АТФ перестанет хватать даже на банальное поддержание артериального давления.

Алкоголь

Да, в красном вине действительно содержится ресвератрол — исключительно мощный и полезный антиоксидант. Но для омолаживающего эффекта придется выпить несколько литров, что никак не вяжется с количеством ацетальдегида, которое поступит в кровь. Поэтому хорошее красное вино — это просто наиболее безобидный вариант алкогольного напитка. Спирт в сочетании с сахаром все равно сделают свое дело.

Кофе и черный чай в промышленных масштабах

Две-три чашки кофе умеренной крепости в день скажутся на коже скорее благотворно: все-таки это антиоксидант. Но передозировка грозит повышенной сухостью кожи, тусклым цветом лица и морщинками обезвоженности. К счастью, ограничение кофепотребления (или запивание любимого напитка стаканом чистой воды) довольно быстро возвращает ткани в чувство.

Фруктовые соки

А вот и нет: вместо кладези витаминов мы получаем кладезь сахара (разве что глюкоза чуть разбавлена не менее калорийной фруктозой), а иногда еще и красителей и ароматизаторов (если готовим сок не сами, а покупаем пакетированный). Кроме того, привычка пить свежевыжатый сок натощак привела к катастрофическому росту случаев гастрита и язвы. Хотя цвет лица на первом этапе, до начала воспаления в ЖКТ, безусловно, будет радовать, благодаря витаминам и антиоксидантам. И вообще советуем воспринимать сок не как напиток, а как еду, при том достаточно калорийную.

Молоко

Это очень сомнительно вредный напиток, так как есть масса доказательство и того, что молоко вызывает акне и способствует набору веса, и столь же научно обоснованных данных обратного процесса. Дерматологи США (в частности, Вильям Данби) настаивают на вреде цельного молока для всех, кто уже не помещается пешком под стол, мотивируя это наличием в нем то эстрогенов, то антибиотиков, то лактозы, которую действительно не переносит часть населения планеты. Его противники столь же рьяно доказывают, что ни одного масштабного исследования, явно подтверждающего гипотезу, не проводилось, а найти в молоке, произведенном на крупном заводе уважаемого производителя, эстрогены задача не из легких. Есть предположения, что существует связь цельного молока и акне, однако закономерность так и не выявлена: у кого-то есть чёткая взаимосвязь погрешностей в диете и высыпаний, кто-то пьет кефир и закусывает сыром, имея при этом идеальную кожу. Поэтому вред стоит вычислять индивидуально путем 2-3х недельного отказа от молочных продуктов. Вам стало лучше? Добро пожаловать в отдел безлактозных продуктов в супермаркете.

Молочные коктейли, любимые младшим поколением, вместо полезного молока содержат много сахара, загустители и ароматизаторы. По сути, они ничем не полезнее газировки, а по калорийности обгоняют пирожные. Если уж хочется побаловать ребенка — стоит готовить такой десерт самостоятельно: тогда в него действительно войдет молоко, однако сахара и молочных жиров не убавится.