Аэробика с силовыми нагрузками или как эффективно похудеть

Комплексность этого тренинга оказывает благотворное воздействие не только на все возможные мышцы, но и все системы организма. Благодаря силовой аэробике можно сбросить лишний вес, нарастить мышечную массу и придать телу рельефные очертания. В целом, такая универсальность тренинга и стала причиной его популярности.

Особенности аэробного силового тренинга

В процессе тренинга работа ведется сразу в двух направлениях:

Включаются в интенсивную работу все группы мышц.

Все показатели организма мобилизуются. Увеличение ЧСС, усиление транспорта крови, стабилизация работы сердца и сосудов — вот что испытывает организм на подобных занятиях.

По своей сути такая аэробика основана на принципах силовой тренировки, но в более интенсивном режиме.

Методика занятий

Изначально, силовая аэробика мало чем отличается от стандартных кардио тренировок. Разминочная часть отводится для подготовки тела основному тренингу. На этом этапе происходит равномерный разогрев всех групп мышц, все системы организма настраиваются на активную работу. В основной части внимание уделяется проработке мышцы плечевого пояса, корпус, ягодицы и ноги.

Методичность выполнения тех или иных упражнений может быть видоизменена по необходимости. Иными словами, не большой разницы в том, в какой именно последовательности прорабатывать мышечные группы, они все равно получают необходимую равномерную нагрузку. Чтобы достичь максимального эффекта от тренировок, по возможности в одном элементе комбинируется максимально возможное количество включенных в работу мышечных групп.

Используемые отягощения

Силовая тренировка не зря получила такое название, без использования утяжелителей она не обладала бы столь высокой эффективностью. Для тренировок в формате силовой аэробики применяются:

Гантели. Минимальный вес при занятиях силовой аэробикой 1 кг., впоследствии может быть увеличен до 10кг.

Аэробные штанги или пампы. Особая разновидность штанг, чей вес не превышает 30 кг.

Бодибары. Своеобразные палки-утяжелители с весом до 5 кг.

Длительность тренировок

Количество занятий в неделю не должно превышать 3. Промежуточные дни необходимы для отдыха и восстановления организма.

Продолжительность одного занятия, как правило, составляет 40-60 минут. Это оптимальный временной промежуток, поскольку более длительная тренировка может навредить, а короткая будет не достаточно эффективной.

Упражнения при силовой аэробике

Упражнений, которые активно применяются в процессе силовой аэробики, огромное множество, и чтобы описать их всех понадобится не один десяток статей. Однако существует три базовых движения, без которых не проходит ни одно занятие:

Элемент «Доброе утро». Представляет собой наклоны с применением палки-утяжелителя (бодибара). Снаряд размещен на уровне плечевого пояса за головой. Ноги расставлены соответственно ширине плеч. Цикл состоит из трех наклонов вперед и в стороны, после чего следует возврат в исходное положение. С помощью этого элемента происходит проработка пресса, косых мышц живота и спины. За один подход необходимо выполнить до 20 повторений.

Выпады с бодибаром. И. П. идентичное. Выпады выполняются с постановкой шага широко, благодаря чему активно идет проработка ягодичных мышц. Выполнение стандартного шага позволит увеличить нагрузку на бедра. Помимо этого элемент позволяет задействовать мышцы ног и живота.

Элемент с пампом. Исходное положение — стандартное. Памп располагается на полу перед спортсменом. В наклоне захватить снаряд руками и усилием ног поднять на высоту бедра. Продолжить поднимание снаряда до уровня груди при помощи мышц рук, после вывести штангу перед собой и выполнить приседание. Закончить выполнение упражнения выполняя действия в обратной последовательности. В процессе выполнения элемента задействуются все группы мышц, в особенности корпус, ноги и спина. Количество повторов не долее 4-х.

Тренировочная продуктивность

Занятия силовой аэробикой оказывают воздействие на множество аспектов жизни человека, а именно:

Повышение мышечного тонуса.

Эффективное жиросжигающие воздействие при сохранении исходной мышечной массы.

Избавление от целлюлита.

Ускорение метаболических процессов.

Улучшение общего самочувствия и настроения.

Устранение дряблости кожи.

Показания

Силовой аэробикой необходимо заниматься тогда, когда есть стремление и позволяет состояние здоровья. При правильном подходе к тренировкам, такая нагрузка позволит привести тело в форму, обеспечить организм необходимым зарядом энергии.

Противопоказания

Варикоз. Интенсивность данной тренировки подразумевает серьезную нагрузку на ноги. При предрасположенности к этому заболеванию стоит воздержаться от такого комплекса занятий. Допускается выполнение элементов с меньшей интенсивностью и по завершению тренировки стоит уделить время растяжке.

Сердечно-сосудистые заболевания. Сердце получает высокую степень нагрузки во время тренировочного процесса. Такого вида тренинга лучше вовсе избегать людям, имеющим проблемы с сердцем. Стоит обратить внимание на направления со щадящим режимом занятий и всегда следить за ЧСС.

Позвоночник. Силовая аэробика — это обязательно работа с весом. И без того серьезная нагрузка дополняется давлением на позвоночник за счет используемых утяжелений. При наличии проблем со спиной, искривлением осанки и прочих сложностях, стоит несколько раз подумать, прежде чем записываться на силовую аэробику.

Высокое артериальное давление. Аэробный принцип тренировок направлен на «разгон» метаболизма, что неизбежно вызывает повышение давления. Люди, страдающие гипертонией, рискуют усугубить состояние своего здоровья, занимаясь силовой аэробикой.

Преимущества

Уменьшение веса. Это направление тренинга идеально подходит для похудания. Система разработана так, что способствует активному сжиганию лишних жировых отложений, не затрагивая при этом мышечные ткани.

Таким образом, в совокупности с правильным питанием, силовая аэробика вернет телу не только стройность, но и рельефность. За одну тренировку можно сжечь до 600 кКал.

Небольшое увеличение мышечной массы. Не стоит ждать ошеломляющих результатов, ведь это все-таки высокоинтенсивные тренировки. Однако немного прибавить объемы мышц, при условии соблюдения режима питания и тренировок, все же можно. А вот силовая выносливость улучшится в существенном размере.

Недостатки

Не для новичков. Если все что связано со спортом вызывает только вопросы, то такая тренировка точно не подойдет. Эта система разработана для тех, кто уже имеет базовую физическую подготовку и стремится подтянуть свои показатели. Новички в процессе тренинга рискуют получить серьезную травму, которая надолго поставит крест на физической активности в принципе.

Не для дома. Тренировки силовой аэробикой недоступны для домашней практики по многим причина. В первую очередь — это техническая база, не каждый сможет позволить себе необходимый инвентарь. Но основным фактором является сложность самих тренировочных комплексов. Техника выполнения требует присутствия опытного тренера, который сможет поправить в нужную минуту и поможет избежать травм.

Программные направления по силовой аэробике

В силовой аэробике присутствует множество тренировочных программ, грамотно подобрав которые, можно добиться поставленной цели. Выбрать подходящее можно из следующих направлений:

Core Barbell. Самый интенсивный вид силовых тренировок. Выполняется проработка как крупных, так и более мелких групп мышц. Начинать тренироваться по такой системе лучше уже имея хорошую физическую форму и чувство баланса.

Magic Power. Направлен на проработку «женских» проблемных зон, а именно живот, бедра, бока. Здесь превалирует статика, которая позволяет сформировать привлекательные изгибы тела.

Power Ball. Основным элементом тренировки является мяч. Специальный снаряд обеспечивает дополнительную силовую нагрузку в процессе высокоинтенсивного тренинга.

Energy Zone. Система занятий направлена на увеличение выносливости. Проводится с высокой интенсивностью и подойдет людям с изначально хорошей физической формой.

Body Sculp. Здесь оборудования немного больше. В качестве основных снарядов используются платформы для степ-аэробики, гантели и палки-утяжелители. В процессе тренинга задействуются все группы мышц.

ABT. Основная зона воздействия — нижняя часть тела. В тренинге используются дополнительные снаряды, также в занятия включены упражнения на растяжку.

Upper Body. Разработана для проработки мышц верхней части тела. В активную работу включается пресс, руки и плечевой пояс.

В заключение

Изучив основы силовой тренировки можно отметить, что она идеально подходит для похудения. Такой вид нагрузки позволит также сформировать мышечный корсет и держать тело в тонусе. Однако, без соблюдения культуры правильного питания и базовых правил здорового образа жизни высоких результатов достигнуть будет крайне проблематично.

Заниматься силовой аэробикой можно индивидуально и посещая групповые тренинги. К слову, занятия в группах с тренером показывают гораздо более высокие результаты. Это связано с присутствием соревновательного элемента и возможностью обратиться в любой момент за квалифицированной помощью.

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