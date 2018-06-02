Загореть и не заболеть: советы эксперта

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости Крым. Крым занимает лидирующие позиции по заболеваемости раком кожи. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал врач-дерматовенеролог, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии КФУ им. В. И. Вернадского Дмитрий Прохоров

По его словам, крымчане в два раза чаще страдают этим заболеванием, чем остальные жители страны.

"Если средняя заболеваемость в России составляет четыре-пять человек на 100 тыс. населения, то в Крыму это — восемь-десять человек на 100 тыс. То, что мы адаптированы к солнцу, не позволяет нам неконтролируемо использовать ультрафиолетовую радиацию", — отмечает эксперт.

Отправляясь в отпуск, рекомендует Прохоров, необходимо узнать у семейного врача или терапевта об ограничениях, которые с учетом состояния здоровья требуются организму во время отдыха.

"Особенно это касается детей. Ребенку до трех лет категорически не рекомендуется принимать солнечные ванны", — рассказывает специалист. Несколько сильных солнечных ожогов в детском возрасте, по его словам, в два— три раза увеличивают вероятность возникновения в будущем рака кожи или меланомы кожи.

Если говорить о взрослых, то солнечные ванные противопоказаны людям с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, с онкологическими заболеваниями. Стоит быть осторожными на солнце и тем, кто перенес вмешательства на кожных покровах. В этом случае также перед поездкой на море необходимо проконсультироваться с дерматологом.

Прохоров отметил, что существуют правила приема солнечных ванн, соблюдая которые можно уберечь организм от губительного влияния солнца.

"Солнечные ванны рекомендуется принимать до 11 утра и после 16 вечера. Следующий момент — их продолжительность. Первые два-три дня отпуска находиться на солнце нужно не больше 10-15 минут. Затем можно прибавлять продолжительность солнечной ванны, но не больше чем на пять минут каждый день, и в итоге ее максимальная продолжительность может составлять 40-50 минут, не больше", — рассказал он.

По словам врача-дерматовенеролога, отправляясь на прогулку, не стоит пренебрегать солнцезащитными средствами. Подбирать их необходимо в зависимости от фототипа кожи и наносить перед выходом на солнце. Средство на коже рекомендуют обновлять каждые два часа, а также после каждого купания.

В случае, когда уберечься все-таки не удалось, врач рекомендует, в первую очередь, ограничить пребывание на солнце.

"Если у человека пострадала только кожа, он должен наносить специальные средства. Если их нет в аптеке, можно воспользоваться народными средствами: использовать кефир или сметану, чтобы снять симптомы. Если у человека сильно выражена симптоматика — слабость, головная боль, температура, то ему нужно обратиться к врачу", — заметил Прохоров.