Избавляемся от жира в зоне подмышек

Факторы, способствующие появлению жировых отложений в области подмышек

Для избавления от нежелательных жировых складок надо определить причину появления подобных липидных накоплений. Они могут быть спровоцированы не только лишним весом, но и другими факторами, приводящими к образованию подобных складок даже у людей с недостаточным весом.

Главная причина образования жировых отложений в области подмышек — это избыток подкожного жира, то есть излишний вес. К его появлению ведет: переедание, злоупотребление сладкими и жирными продуктами, любовь к фастфуду, гиподинамия и отсутствие необходимой физической нагрузки. Человек начинает полнеть, липидные накопления распределяются по всему организму, но в таких зонах как ягодицы и бедра у женщин и живот у мужчин скопления жира преобладает. Подмышечная зона так же является проблемной, что очень актуально у женщин.

Ослабленный тонус мышц. Такое происходит, когда человек малоподвижен и верхняя часть тела остается без активной нагрузки. Для поддержания хорошей формы нужны постоянные упражнения для рук, грудных и спинных мышц.

Осанка. Поддержание корпуса в правильном положении — необходимое условие для борьбы с избыточными жировыми отложениями. Складки в области подмышек смогут образоваться, если человек сутулится, опускает плечи и не поддерживает нужное положение тела, как при физических нагрузках, так и в покое.

Удобная спортивная одежда и качественное белье. Это обеспечит вам хорошую посадку бюстгальтера без избыточного давления и врезания в мягкие ткани. Ношение неудобного белья ухудшает ток крови в сдавленных тканях, что ведет к задержке воды в области подмышек. Следствием чего является образование некрасивых складок.

Чтобы придать телу тонус и убрать жировые складки с проблемных зон надо организовать правильное питание, рассчитать дневной рацион, использовать полезные продукты, в которых содержаться необходимые витамины, микроэлементы и нужное количество клетчатки.

Если у вас нормальный вес, и вы правильно питаетесь, добавьте комплекс физических упражнений или займитесь аэробикой. Это улучшит вашу физическую форму и предупредит появление ненужных жировых отложений.

Советы по здоровому питанию для людей с превышением веса

Правильно составленное меню поможет вам сбросить вес и сжечь жировую прослойку в области подмышек.

Все продукты имеют свою энергетическую ценность. При переедании появляется избыточный подкожный жир. Поэтому советуем употреблять столько калорий, сколько может понадобиться на весь день. Поставив перед собой задачу похудеть, необходимо сжигать больше энергии, чтобы организм постепенно избавлялся от запасов жира, преобразуя его в энергию.

Важно помнить, что снижать суточную норму калорий следует постепенно. Рекомендуется еженедельно снижать энергетическую ценность потребляемой пищи не более чем на 200 ккал. Превышение этой цифры может повлечь ухудшение здоровья.

Контроль веса

Постоянный контроль за похудением очень важен.

При неправильном расчете калорийности рациона вес не будет снижаться, и количество липидных накоплений останется неизменным. Регулярные замеры веса помогут сразу определить любую допускаемую вами ошибку.

Кратность приема пищи

Принимать пищу следует небольшими порциями до 5-ти раз ежедневно. За счет этого метаболизм ускоряется и запускается процесс похудения.

Каким продуктам следует уделить внимание

Злаковые в виде каш, отварная рыба и мясо, фрукты и овощи в любом ассортименте относятся к здоровой пище. Следует отказаться от чипсов, сухарей, от сверхкалорийных блюд фастфуда и сладких газированных напитков.

Употребление воды в достаточном количестве

Выбрать правильный питьевой режим с учетом возраста, веса человека и его физической активности можно по специальным таблицам. Уделяя внимание этому вопросу можно ускорить похудение и очистить организм от шлаков.

Питание при отсутствии избыточного веса

Если избыточный вес вам не грозит, но проблема жировых складок в подмышечной области существует, то к правильному питанию нужно добавить физические нагрузки. Обратите внимание на улучшение своей осанки и состояние вашего гардероба. Уберите все вещи, которые из-за сдавливания мягких тканей могут нарушить кровоток.

Комплекс упражнений для улучшения подмышечной зоны

Тренировку начинайте с активной разминки, она простимулирует кровообращение в мышцах и повысит их тонус. Так вы будете лучше чувствовать свое тело. Уделяйте внимание ритмичному дыханию.

Разминка

Кистями вытянутых вперед рук выполняйте круговые движения по 10 повторов в одну и другую сторону.

Разместите кисти около груди и начинайте вращать ими по 10 раз к себе и от себя.

Положение то же, но теперь выполняйте вращение согнутыми в локтях руками. Сделайте до 12 повторений по часовой и против часовой стрелки.

Стоя ровно, вытяните руки вперёд, не сгибая их, разведите в стороны, поднимите вверх. Сделайте 9-10 подходов.

Выполняйте махи, чётко контролируя движения: одна рука вытянута вперед, а другая уходит за спину.

Разведите прямые руки в стороны и приподнимите их до уровня головы. Чередуйте по 10 круговых движений назад и вперед.

Направьте руки вперед, а затем разведите в стороны. Старайтесь при этом сводить лопатки и растягивать грудные мышцы. Сводите лопатки на вдохе, а разводите на выдохе.

Выводим над головой руки, согнутые в локтях. При прямой спине должно хорошо чувствоваться сведение лопаток.

Стоя прямо, одну руку поднимите вверх, другую — направьте вниз. Ровными руками совершайте плавные движения назад. Через 8 движений поменяйте руки и повторите упражнение.

Базовые упражнения

Выполнив активные разминочные движения, можно приступать к тренировкам для верхнего плечевого пояса. Этот комплекс упражнений подходит для занятий в домашних условиях. Вам понадобится гимнастический коврик, а также пара килограммовых гантелей.

Отжимание с колен. Опустите колени на гимнастический коврик и скрестите лодыжки. Установите руки на уровне груди и начните отжиматься. Выполняйте плавные движения, не прогибаясь в спине. При этом хорошо укрепляются грудные мышцы и мышцы плечевого пояса. Выполняйте не менее 15 подходов.

Отжимание — сложный вариант. Возьмите гантели весом в 1 кг. Положение то же. Во время отжимания тело поднимается, и рука с гантелей уходит вверх. Так тщательнее прорабатываются мышцы спины. Выполняйте до 12 подходов.

Укрепление грудной мышцы. Для этого упражнения возьмите гантели. Исходное положение — лежа на спине, поднимите вверх инвентарь и мягко разводите слегка согнутые руки в стороны. В процессе упражнения старайтесь напрягать руки. Чтобы сделать упражнение более эффективным, используйте спортивный мяч.

Смена рук. Исходное положение — лежа на спине. Для нагрузки используйте гантели. Левую руку приблизьте к бедру, а другую — вытяните вверх. Выполняя интенсивные движения сменяйте положение рук. Обратите внимание, чтобы гантели не опускались на коврик. При этом упражнении так же напрягайте мышцы.

Разведение гантелей. Возьмите гантели и, стоя с выпрямленной спиной, плавно поднимайте их в стороны до уровня плеч. Затем также мягко опускаем руки, напрягая при этом грудные мышцы.

Упражнение для трицепса. Держа гантель двумя руками над головой, сделайте выдох и заведите гантель за голову. Сделайте вдох, и вернитесь в исходное положение. Выполняйте по 15 подходов.

Упражнение с эластичной лентой. Для приведения мышц спины в тонус используйте эластичную ленту. Удерживая ее руками, стремитесь растянуть ленту в стороны. Сделайте 15 подходов.

Заминка или растяжка мышц является заключительной частью тренировки, помогает уменьшить мышечное напряжение и улучшить самочувствие.

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