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Как защитить кожу лица от солнца, если вы проводите лето в городе
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Как защитить кожу лица от солнца, если вы проводите лето в городе 

SNCmedia.ru 4 июня 2018
Фото: SNCmedia.ru
Несмотря на то, что в некоторые месяцы количество солнечных минут в городе можно сосчитать по пальцам, стоит помнить о том, что UV-лучи воздействуют на кожу в любую погоду и в любое время года.
Увлажняющий крем с SPF всегда!
Летом кажется, что от любого крема кожа перестает дышать. На самом деле, он не только увлажняет кожу, но и помогает защитить ее от грязного воздуха, УФ-лучей и других вредных факторов. Если кремовая текстура в жаркие дни вам дискомфортна, всегда можно использовать увлажняющие гели для лица, которые быстрее впитываются и не оставляют жирной пленки. Выбирайте косметику с фактором защиты не меньше 10.
Легкий тон — вторая кожа.
Не стоит скептически относиться к тональным средствам в этом вопросе — они служат главной защитой от воздействия окружающей среды, потому что не впитываются в кожу, а остаются на поверхности весь день. Выбор продукта остается на ваше усмотрение — легкая эмульсия, матирующая пудра или тональный крем.
Термальная вода не просто модный баллончик
По дороге на очередную встречу, впопыхах выбегая из офиса, чувствуете на лице дискомфорт? Скорее всего, кожа устала и обезвожилась после долгого дня перед экраном компьютера. Находясь далеко от зеркала и косметички, всегда можно быстро привести себя в порядок с помощью термальной воды. Нужная доза жидкости впитается сразу, остальное можно легко промокнуть салфеткой.
Никаких пиллингов до осени
Привыкли регулярно ходить к косметологу? Это правильное решение, но во время солнечных месяцев пиллинг лица делать не стоит. После этой процедуры кожа максимально уязвима и под солнцем склонна к сильной пигментации. Лучше остановиться на мягком гоммаже с искусственными гранулами — легкая версия пиллинга в домашних условиях освежит и очистит кожу.
Аксессуары в помощь
Солнцезащитные очки и шляпы давно перестали быть просто курортными аксессуарами, так что находясь в городе не пренебрегайте ими. Кожа вокруг глаз особенно нежная и уязвимая, поэтому ее всегда нужно укрывать от УФ-лучей. Прячьте лицо от прямого солнца, чтобы ранее старение кожи вам не грозило.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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