Где правда, а где миф: 7 важных фактов о растяжках на коже

Раз полоска, два полоска… Эта считалочка перестает забавлять в ту же секунду, как вы обнаружите стрии на своей коже.

О растяжках (стриях) разговоров не меньше, чем о целлюлите. Их так же боятся, их появление так же хотят предупредить, их во что бы то ни стало хотят «стереть» со своей кожи.

Илона Кирсанова, тренер-косметолог EGIA biocare system Архив пресс-службы

Неудивительно, что вокруг этой темы много мифов и заблуждений. Помочь «Летидору» в поисках истины согласился тренер-косметолог EGIA biocare system. Илона Кирсанова прокомментировала семь самых популярных утверждений по поводу растяжек на коже.

Растяжки — это только визуальный эффект. Появление стрий не означает наличие внутренних повреждений в коже

Это миф!Растяжки — это травматизация дермы. Разрыв коллагеновых и эластиновых волокон (они отвечают за упругость и эластичность кожи) происходит, когда в работе фибробластов (именно в клетках соединительной ткани организма обновляются коллаген и эластин) случается сбой. Другими словами, волокна, которые уже износились, не заменяются новыми.

Волокна коллагена и эластина начинают рваться в глубоких слоях кожи. А уже через какое-то время на месте разрушенных волокон мы замечаем растяжку.

Shutterstock.com Стрии могут появиться только во время беременности

Это миф!Растяжки могут беспокоить не только будущих мам. Причин появления стрий на коже довольно много:

наследственный фактор (если у бабушки или мамы были растяжки, то и представителям последующих поколений этого, скорее всего, избежать не удастся). Дело в том, что обычно у мамы и дочери примерно по одинаковому сценарию происходят обменные процессы в организме (в том числе и скорость обновление эластина и коллагена);

гормональный сбой (нарушенный гормональный фон негативным образом сказывается на работе фибробластов);

резкое изменение массы тела (довольно быстрая прибавка в весе или стремительное похудение никак не способствует улучшению эластичности кожи);

нарушение водного баланса организма (визуальное проявление недостаточного потребления воды — это не только сухость кожи лица, но и потеря эластичности кожи тела).

Если ежедневно потреблять достаточное количество воды, витаминов, питательных веществ, заниматься спортом, то растяжки никогда не появятся

Не совсем так!Здоровый образ жизни, сбалансированное питание, физическая активность, безусловно, оказывают наилучшее влияние на кожу человека.

Но нет абсолютной гарантии, что стрии не атакуют кожу.

Появятся на коже растяжки или нет, зависит от причин формирования данной патологии.

Архивы пресс-служб

Продукты на фото: смягчающее масло для тела «Миндаль», L’Occitane; лосьон для тела, повышающий тонус кожи TimeWise Body, Mary Kay; регенерирующее сухое масло для лица и тела Oils of Nature, Eveline; крем для коррекции фигуры, Egia; регенерирующее масло для тела «Японская камелия», Elemis; крем для тела «Стоп-Растяжки», Academie; увлажняющая эмульсия для тела, Cholley; масло для профилактики растяжек, Weleda; сыворотка против растяжек «Нори», Natura Siberica; сыворотка против растяжек, Sesderma; регенерирующий крем для тела от растяжек, Rilastil

Крем против растяжек считается эффективным, если в его состав входят такие компоненты, как кофеин, экстракт морских водорослей, витамин Е, масло какао

Не совсем так!Кремы против растяжек должны обладать дренирующим, смягчающим, увлажняющим, питательным действием. Поэтому все эти компоненты будут, насколько это возможно в поверхностном использовании, эффективны.

Данной проблемой должен заниматься специалист (косметолог, дерматолог), владеющий профессиональными методами коррекции стрий. Мезотерапия, пилинги, аппаратные методики более эффективны в борьбе с растяжками, чем кремы для домашнего применения.

Средства домашнего ухода против растяжек можно использовать в любом периоде беременности и грудного вскармливания, если они не обладают системным действием (не всасываются в кровоток), а работают только на поверхности кожи.

Полностью избавиться от растяжек в домашних условиях невозможно

Это правда!Конечно, использование в домашних условиях кремов, сывороток, масок и других препаратов приветствуется (они смягчают, питают, увлажняют кожу, тем самым улучшая ее качество).

Но все домашние препараты работают поверхностно, а травмированные ткани залегают глубоко.

Кроме того, важно понимать, что сами по себе со временем стрии исчезают крайне редко. Проблемой нужно плотно заниматься!

Shutterstock.com Светлые растяжки можно победить, а вот с темными бороться бесполезно

Это миф!Цвет растяжек зависит от степени кровоснабжения проблемной зоны и «возраста» стрий. Учитывая тот факт, что механизм образования всех растяжек единый, можно сделать вывод, что и борьба с ними будет идентичной.

Растяжки могут появиться только на животе и ягодицах

Это миф!Растяжки можно обнаружить в любой зоне тела. Но у стрий есть свои излюбленные места — это грудь, живот и бедра.

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