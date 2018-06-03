Самые странные способы повысить уровень тестостерона

Тестостерон — гормон, о котором знают все, но который досконально не изучил еще никто. Главный мужской гормон, от которого зависит работа всего организма, каждый раз преподносит ученым новые загадки. Самые последние исследования показали, что его уровень напрямую связан с национальностью мужчины и с тем, в какой части земного шара он проживает.

К примеру, японцы признаны лучшими на планете дегустаторами. И оказывается потому, что у них самый низкий уровень тестостерона по сравнению с мужчинами других национальностей. Однако когда японцу необходимо по тем или иным причинам повысить уровень своего главного гормона, он прибегает к услугам кухни. И в первую очередь включает в рацион тертую редьку. В ходе последних исследований ученых страны Восходящего солнца соответствующие свойства были обнаружены и у свеклы. [С-BLOCK]

Легкие спортивные упражнения — универсальное средство для поддержания хорошей физической формы, поднятия настроения — всего того, что мы называем «взбодриться». У мужчин такие занятия тоже поднимают уровень тестостерона. Однако бывают случаи, когда мужчине, например спортсмену-тяжеловесу, перед рывком штанги необходим резкий подъем уровня этого гормона, а метод физических нагрузок не работает, поскольку они для него — обычное дело. Если вы хоть раз смотрели соревнования по тяжелой атлетике, то наверняка заметили, что перед рывком спортсмен рычит или громко кричит — это стимулирует резкий скачок тестостерона и позволяет взять нужный вес.

Бойцы сумо, вес которых превышает 200 килограмм, за сутки до состязаний не моются. Это помогает им поддерживать нужный уровень главного гормона, а значит, и не расслабляться. [С-BLOCK]

Итальянцы считаются одними из самых темпераментных мужчин. Несложно догадаться, что связано это с повышенным уровнем тестостерона в их организме. А объяснение тому очень простое: солнце. Оно действительно повышает уровень мужского гормона. Для усиления эффекта многие специально загорают нагишом. К превосходному самочувствию добавляется еще и высокая потенция.

Кстати, о потенции. Понятно, что она зависит от мужского гормона. Многие мужчины, желая превзойти себя в постели, прибегают к тому же способу, что и тяжелоатлеты — кричат. Но некоторым и этого бывает недостаточно. Они не просто кричат, а обзывают партнершу самыми непристойными словами. Психологи объясняют всплеск тестостерона в этот момент поднятием самооценки мужчины в собственных глазах. [С-BLOCK]

В Древней Руси для хорошей физической формы и активной потенции мужчины использовали средство под названием «струя бобра». Оно готовилось из половых органов бобра, которые измельчали и высушивали, и если верить дошедшим до нас письменным источникам было довольно популярным.

У современных мужчин свой способ поддержания бодрости духа и хорошей физической формы. Любители русской бани поднимают уровень тестостерона, когда после парной валяются в снегу. Хотя тем, кто лишен этой возможности, бывает достаточно просто ополоснуть ноги в холодной воде — прилив сил обеспечен. [С-BLOCK]

И уж совсем безотказным методом повышения уровня тестостерона является победа. Каким бы делом мужчина ни занимался, победа пробуждает в нем силу, дает уверенность, возвышает его в собственных глазах, придает храбрости. Мужчине достаточно поставить перед собой даже небольшую цель, добиться ее — и с уровнем тестостерона проблем у него не будет.