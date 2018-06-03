Почему здоровое питание так важно?

Никто не сомневается в важности здоровья, но при этом многие еще не открыли для себя важность здорового питания. Привычка обращать внимание на пищевую и энергетическую ценность продуктов способна улучшить жизнь каждого человека, она подарит отличное самочувствие и обеспечит защиту от многих заболеваний.

Немаловажная причина перейти на здоровое питание заключается в поддержании красоты фигуры, неправильное питание приводит к появлению лишнего веса. Замена всего нескольких неправильных привычек на правильные приносит ощутимые изменения. Питаясь правильно, человек становится энергичнее и активнее не только на физическом, но и на умственном уровне. Если описать преимущества правильного питания коротко, то мы получим три неоспоримых факта.

Возможность чувствовать себя моложе

Это ощущение складывается из нескольких слагаемых. Здоровая еда делает человека более активным и насыщает кожу влагой изнутри, человек становится более молодым внешне и по собственным ощущениям. Присутствие в питании большого количества свежих овощей и фруктов насыщает организм антиоксидантами, благодаря чему он омолаживается изнутри. Также присутствие фруктов и овощей защищает клетки кожи от повреждений, возвращает кожному покрову здоровый естественный оттенок и упругость. В здоровом рационе есть рыба, то есть омега-3 жирные кислоты, они помогают организму бороться с образованием морщин, придают коже здоровое сияние.

Похудение без вреда для здоровья

Человека, который любит нездоровую пищу и имеет плохие пищевые привычки, можно узнать по характерной фигуре, как минимум — по выпирающему животу. На правильное питание должны перейти те, кто уже имеют лишние килограммы, а также все остальные, чтобы не допустить их появления. В правильном рационе присутствует много белка и цельные зерна, такое питание не будет способствовать набору лишнего веса и поспособствует повышению активности для избавления от уже имеющихся жировых отложений. Красота фигуры во многом зависит от пищеварения и обмена веществ, здоровое питание решает и эти вопросы. Для пищеварения важно не только то, что человек ест, но и как он это делает. Любой прием пищи должен происходить без спешки, каждый кусочек должен тщательно пережевываться.

Особенность правильного питания заключается в том, что человек начинает есть больше, чем обычно, но при этом он худеет и укрепляет свое здоровье.

Увеличение продолжительности жизни

Здоровый образ жизни оказывает позитивное влияние на ее продолжительность, а правильное питание является его обязательной составляющей. Привычка питаться неправильно приводит к ослаблению организма и появлению различных заболеваний. Любая болезнь ограничивает возможности и требует материальных затрат, но это не самое плохое обстоятельство, многие болезни накладывают отпечаток на продолжительности жизни. Специалисты из области здравоохранения сходятся во мнении, что для увеличения продолжительности жизни людям необходимо сочетать правильное питание, физические тренировки и медитативные практики. Тренировки дополнят эффективность правильного питания и сделают человека более активным и ускорят его метаболизм. Доказано, что здоровый образ жизни увеличивает продолжительность жизни, а также продлевает молодость и повышает качество жизни.

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