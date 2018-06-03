Как понять, что вы доживете до ста лет

В мире с каждым годом продолжительность жизни увеличивается, а значит и ваши шансы на долгую жизнь растут. По каким признакам можно понять, что вы вполне можете дожить до ста лет?

Вода — это жизнь

Человек на 70% состоит из воды, чтобы не нарушать баланс в день необходимо выпивать не менее полутора литров воды. Если вы не забываете пить воду, то ваши шансы на долгую и здоровую жизнь серьезно возрастают. Но пить нужно именно воду, а не чай, кофе, соки и другие напитки.

Правильное питание

Овощи и фрукты обязательно должны присутствовать в рационе. Они обеспечивают витаминами, энергией и клетчаткой, необходимыми для хорошего пищеварения. Также не забывайте включать в рацион морскую рыбу и морепродукты, которые содержат Омегу-3. Это вщество снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сон, как у младенца

Если есть возможность немного поспать днем, обязательно ей воспользуйтесь. Старайтесь высыпаться, во сне организм человека отдыхает и становится здоровее.

Всегда в движении

С возрастом двигательная активность снижается, уделяйте достаточно времени физическим упражнениям, делайте зарядку, не забывайте о растяжке. Все это убережет вас от травм и продлит молодость.

Долой лишний вес

Если вы следите за своей фигурой и не допускаете набор лишнего веса, у вас все шансы на долгую и здоровую жизнь. Среди тех, кто перешагнул столетний рубеж, толстяков не было.

Вы чувствуете себя моложе своих лет

Часто приходится слышать, что возраст, указанный в паспорте, — это всего лишь цифра. Последние исследования британских ученых подтвердили, что среди тех людей, который ощущали себя моложе своего возраста, уровень смертности был ниже.