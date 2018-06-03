13 «здоровых» привычек, от которых лучше отказаться

Все мы любим заботиться друг о друге. И все постоянно слышим о том, что делать для здоровья нужно, а чего — нельзя. К сожалению, массовая культура внедрила в сознание миллионов людей совершенно безумные стереотипы.

Вот дюжина привычек, которые мы совершенно безосновательно считаем здоровыми.

lifter.com.ua 1. Вы используете стол, за которым надо стоять.

Это главный «здоровый» тренд последней пары лет. Считается, что сидеть вредно, а стоять — полезно. Но так ли это?

Недавнее долгосрочное исследование, охватившее 4000 взрослых американцев, показало, что «стоячий» стол никак не снижает ваши шансы приобрести хронические заболевания, связанные с сидячим образом жизни.

С другой стороны, так действительно быстрее сжигаются калории. Так что если вы хотите немного похудеть, этот эксперимент может быть для вас удачным.

2. Вы боитесь садиться на унитаз в общественных местах.

На самом деле «половые» вирусы вообще и ВИЧ и герпес в частности не так живучи, как вам кажется. Покинув приятное и теплое человеческое тело, они погибают почти сразу. Еще до того, как их «хозяин» покинет кабинку и выйдет за дверь.

На эту тему проводились исследования, и все они указывают на то, что самые опасные патогены таким образом не передаются.

Кроме того, ваша кожа — эффективный защитник и убийца всех микробов.

Единственное исключение: случаи, когда вы поранились. Если на ваших ногах или попе есть порезы, раны или глубокие царапины, то в общественном туалете действительно лучше проявлять осторожность!

3. Вы не едите хлеб.

Это вообще модно в последнее время. От хлеба толстеют — это раз. А еще некоторые люди страдают от «непереносимости клейковины», уверяют нас американские СМИ.

Вот только если копнуть глубже, выявляется, что этой странной аллергией страдает не более 1% населения. Все остальные мучаются от вздутия живота, метеоризма и других проблем, связанных с кишечником, вовсе не из-за хлеба!

4. Вы пьете свежевыжатый сок.

Сок из свежих фруктов и овощей — что может быть здоровее?

Но вообще-то его целебная сила сильно переоценена. Когда вы выдавливаете сок, то лишаете фрукты всех волокон — а это ключевой ингредиент, который дает здоровье, хорошее настроение и ощущение сытости.

Если вы покупаете сок в пакетах, то все еще хуже: вы заряжаетесь не витаминами, а сахаром. Результат: резкое ощущение голода, частые перепады настроения, хроническая усталость и потеря мышечной массы.

Запомните: фрукты приносят пользу, только если их есть, а не пить!

5. Вы принимаете тонны витамина С, «чтобы не заболеть».

Да-да, витамин С действительно может повысить эффективность вашей иммунной системы. Но правда в том, что его избыток едва ли не страшнее дефицита. И это действительно может сделать вас больным человеком!

Верхний допустимый предел потребления этого витамина — 2000 мг в день. Любое превышение этой нормы вызывает диарею, тошноту, рвоту, изжогу, головную боль и массу других побочных эффектов.

6. Вместо целых яиц вы едите только белки.

«Эксперты» по питанию вселили в миллионы людей уверенность в том, будто яичные желтки — это источник одного лишь холестерина. Но все большее и большее число исследований показывает, что яйца, сколько бы вы их ни съели, очень слабо влияют на его концентрацию в крови.

Так что если у вас нет сердечно-сосудистых заболеваний, можете на эту тему вообще не париться.

Доброе утро, яйца Бенедикт!

7. Вы покупаете антибактериальное мыло для рук.

Постоянно мыть руки дезинфицирующими средствами не только бесполезно, но и опасно. Ведь на вашем теле полезных бактерий ничуть не меньше, чем вредных.

Не слушайте рекламщиков. Покупайте самое обычное мыло и мойте руки только им.

8. Вы принимаете поливитамины.

Почти половина взрослых американцев принимает мультивитамины каждый день! Вот она, невероятная сила рекламы и коммерческой пропаганды!

Тем не менее десятилетия исследований на эту тему показывают, что от витаминов в таблетках нет никакого толку!

Это не значит, что вам не нужны витамины. Но, во-первых, потреблять их стоит только из овощей и фруктов: то, что содержится в таблетках, практически не усваивается. А во-вторых, абсолютное большинство из нас не испытывает никакого дефицита в витаминах: мы получаем их в достаточном количестве из еды.

Зачем вам таблетки, если вы здоровый человек?

9. Вы задерживаете дыхание, если кто-то чихает или кашляет.

Когда человек чихает или кашляет, не прикрывая при этом рот, бактерии из его рта и носа выстреливают в воздух со скоростью от 80 до 350 км/ч. Так что эти ваши попытки уберечь себя просто смешны!

Просто попросите человека прикрывать рот. Или чихать в другую сторону!

10. Вы боитесь «хрустеть» костяшками пальцев.

До недавнего времени никто не понимал природу этого процесса. Какого черта суставы некоторых людей так раздражающе трещат? И почему они хрустят у вас?

Но вообще-то это не хруст. Это звук сжимающихся газов, которые придают эластичность нашим суставам.

И последние исследования показывают, что если ваши пальцы «потрескивают» сильнее обычного, то это вообще-то хорошо. Грех Кучук, ведущий исследователь и профессор из Университета Альберты объясняет:

«Нам кажется, что это признак нездоровья. Но в действительности все скорее наоборот: чем громче трещат при сжатии ваши пальцы, тем больше в них «смазывающих газов». А значит, тем меньше у вас шансов узнать, что такое артрит».

11. Вы периодически пробуете разные «детокс»-диеты.

Никто не должен проходить процедуру детоксикации организма. Это еще одна чушь, придуманная маркетологами и шарлатанами!

Если вы не были отравлены, значит у вас уже есть суперэффективная система фильтрации наиболее вредных веществ, которые вы поглощаете с пищей. Она состоит из двух элементов: печени и почек.

Почки непрерывно фильтруют нашу кровь, удаляя из нее любые отходы нашего рациона. А печень перерабатывает все химикаты, которые мы глотаем. Их обоих хватает, чтобы ваш организм эффективно выводил токсины.

12. Вы налегаете на обезжиренные продукты.

Еще в 90-х годах Министерство сельского хозяйства США убедило миллионы людей по всему миру, будто продукты с низким содержанием жира полезны. Так на рынке появился маргарин вместо масла и обезжиренные йогурты.

Но с тех пор прошла куча времени, и все ученые уже знают, что это не работает.

Одно восьмилетнее гарвардское исследование, охватившее около 50 000 женщин, показало, что люди, предпочитающие продукты с низким содержанием жиров, ничуть не реже страдают от рака и болезней сердца. Обезжиренные продукты не помогают им похудеть. А отсутствие в рационе здоровых жиров лишь делает вас вялым, сонливым и раздражительным.

13. Вы избегаете продуктов из микроволновой печи.

Мы все слышали, что микроволновка уничтожает питательные вещества. К счастью, это полнейшая чушь! И это говорим не мы, а парни из Гарварда

Что делает микроволновка? Она использует энергию волн, чтобы заставить молекулы пищи колебаться быстрее и таким образом наращивать свою энергию в виде тепла.

Конечно, при таком подходе часть питательных веществ распадается. Но это связано с самим процессом нагревания, а не с методом, который для этого выбран. Микроволновкой вы подогреваете еду или газовой плитой — совершенно неважно.

Напротив, есть данные, что микроволновка — самый «чистый» и эффективный способ разогреть еду.